A világ legnagyobb női kizárási zónájában játszódó film a fejlesztés alatt álló queer projektek között, Karlovy Vary reflektorfényében

Hétfőn vette kezdetét a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál (KVIFF) nemzetközi ipari programja, amelynek középpontjában a fejlesztés alatt álló új filmprojektek állnak, beleértve a kiválasztott furcsa történeteket.

A KVIFF Ipari Napok a Midpoint Institute Midpoint Focus Queer nevű programjával együttműködve, amely a furcsa narratívákat kutató filmeseket támogatja, négy ilyen filmet mutatott be a munkálatokban, amelyek számos műfajt és földrajzi területet fednek le.

Nézze meg közelebbről a négy furcsa filmprojektet, amelyek hétfőn a KVIFF Ipari Napok színpadán szerepeltek.

Nuusiku

Rendező debütálás

Író és rendező információ: Laudika Yandangii Hamutenya, namíbiai filmrendező Ohangwenából, akinek munkája az identitást, a férfiasságot és a hovatartozást kutatja a mai Afrikában.

Producer: Jérémie Palanque

Gyártó cég: Woooz Pictures (Franciaország)

Nyelv: Oshiwambo

Műfaj: akció, dráma, furcsa romantika

Országok: Namíbia, Franciaország

Szinopszis:

Nekomba, egy 21 éves performanszművész megpróbálja újraalkotni egy gyermekkori táncát, amelyet egykor a nagynénjével játszott, és amelyről azt hitték, hogy megidézi a fizikai ősöket. Reméli, hogy ez a cselekedet lassan visszakapcsolja immár nyugatiasodott owambo kultúráját spirituális gyökereihez. Ehelyett egy prekoloniális faluba szállítják, ahol egyszerre találkozik az övétől merőben eltérő életmód szépségével és megrázkódtatásával. Ott beleszeret Nuusikuba, egy fiatal nőbe, aki a sajátos szabadság érzését testesíti meg kultúrájában. Ez a világ azonban ellentmondásokat rejt magában: Nuusikut arra választották, hogy feláldozzák egy haldokló király társául. Míg Nuusiku elfogadja a sorsát, Nekomba küzd, hogy megmentse őt, és arra kényszeríti, hogy szembenézzen az erőszakkal az egykor romantikussá vált múltban.

Az alkotó nyilatkozata:

„NuusikuOshiwambo nyelven azt jelenti, hogy „az éjszakában” vagy „éjszakából születtem”, mélyen személyes meditáció az emlékezésről, a vágyakozásról és a múlt romantikázásának veszélyéről. Különös Oshiwambo-filmesként, aki a hagyomány és a modernitás közé nőtt fel, vonz a kultúra visszaszerzése és a megkérdőjelezés közötti feszültség. Nekomba utazásán keresztül a film egy gyarmati kor előtti világot tár fel, amely egyszerre szép és nyugtalanító, ahol az összetartozás és a kirekesztés együtt él. Miközben a spirituális igazságot keresi, olyan gyakorlatokkal szembesül, amelyek kihívást jelentenek az eszményei számára, beleértve a szeretett nő feláldozását. Nuusiku azt kérdezi, hogy valóban szabadnak éreznénk-e magunkat az általunk dicsőített múltban, és vajon a modern, gyakran nyugati hatású eszmék, különösen a queerness körül, megteremtették-e a létezéshez szükséges teret. Végső soron a kultúra reflexiója, mint valami fejlődő, nem rögzített dolog.

Selamlik

Írói és rendezői információk: Jerry Carlsson rendező, svéd rendező és forgatókönyvíró, aki rövidfilmeket és két Netflix epizódot rendezett Fiatal királyok 3. évad; író Khaled Alesmael

Producer: Frida Mårtensson

Gyártó cég: Verket Produktion (Svédország)

Nyelvek: arab, angol, spanyol, svéd

Műfaj: dráma

Országok: Svédország, Dánia

A bemutatók kiemelései:

„Amikor egy éjszaka Damaszkuszban voltam, a háború xxxxx a lakásunk szélére – mondta Alesmael. – A barátom és nem féltem a haláltól. Féltünk, hogy többé nem látjuk egymást, nem leszünk együtt. Emellett féltünk… mindenkitől és furcsa emberektől [would] felejtsd el a történetünket,… szóval fogtuk a telefonunkat, és elkezdtünk fényképezni magunkról, és felvettünk egy csókolózást. Tényleg, abban a pillanatban azt akartuk, hogy a szerelmünk túlélje.”

Carlsson így nyilatkozott a közönségnek: „Amikor Khaled megosztotta velem ezt a történetet, azonnal kapcsolatba kerültem azzal a furcsa tapasztalattal, hogy keresem a szeretetet, a szabadságot, és megtaláltam a világban azt a helyet, amelyet otthonnak nevezhetek.” És elmagyarázta, hogy a film vége „2011 szilveszterére, az arab tavasz hajnalára kalauzolja el a közönséget, arra az éjszakára, amikor [th etwo] először találkoznak egymással, tele fiatal szerelemmel, és ezzel a nagy reménységgel a szabadság és a lehetséges jövő felé.

Szinopszis:

Damaszkuszban két férfi bújik meg az ágya alatt, nem félnek meghalni, de attól félnek, hogy külön. Furat (37) több évnyi elválás után Córdobába utazik, hogy újra találkozzon Pierre-rel (27), élete szerelmével, akit akkor hagyott hátra, amikor a szíriai háború elől menekült. Furat abban reménykedik, hogy újraélesztheti az egykor megosztott szerelmüket. De Pierre őrzötten érkezik, egy titkot cipelve, ami mindent megváltoztat. E feszült és meghitt hétvége során kezdenek újra előkerülni kapcsolatuk emlékei: búcsújuk, közös otthonuk, szeretett kutyájuk, szabadságért demonstrációk és az az éjszaka, amikor először találkoztak az arab tavasz hajnalán, amikor még lehetségesnek tűnt a szerelem és a szabadság. Ahogy a múlt és a jelen közeledik egymáshoz, szembe kell nézniük az igazsággal: szerelmük még mindig él, de ők már nem azok az emberek, akik valaha együtt álmodoztak a szabadságról.

Az alkotó nyilatkozata:

„Furat és Pierre aközött él, akik egykor voltak, és aközött, akivé a száműzetés változtatta őket. Furat Svédországban, Pierre Kanadában él, de egyik sem tartozik teljes mértékben az általuk felépített életekhez. Spanyolországban találkoznak újra, ugyanazon veszteség különböző változatait cipelve. Córdoba ezt a feszültséget a köveiben tartja. A régi szírek építették, és nem is ismerték a legközelebbi otthont. tükrözi az elmozdulást, a szépséget és a veszteséget, így ez a történet egyetlen lehetséges helyszíne. A jövőt még mindig lehetségesnek éreztük, ez egy előre és visszafelé elmesélt szerelmi történet arról, hogy mi marad, ha a szerelem megmarad, de a szerelmesek nem.

Skeeter

Író és rendező információ: Dylan Mitro, egy furcsa független filmes Londonban, Ontarioban, Kanadában.

Producer: Taylor Nodrick

Gyártó cég: Ghoul Nexus (Kanada)

Nyelv: angol

Műfaj: queer horror

Ország: Kanada

A bemutatók kiemelései:

Mitro leírta Skeeter mint „egy különös pszichológiai horror, amely valódi kanadai eseményeket tár fel”. Végül is a projekt „Kanada legnagyobb meleg üdülőhelyén a 90-es években, amely a HIV-fertőzöttek és szeretteik menedékévé vált”. De van még több is: „A helyi lakosok paranoiássá váltak attól, hogy a melegek a városban lesznek, mert attól féltek, hogy a szúnyogok megcsípik a melegeket, átrepülnek a tavon, és AIDS-et adnak nekik.” Jaj!

„A testhorror révén visszaszerezve a szörnyeteg műfaját, felfedjük, hogy az előítéletek és a félretájékoztatás vírusként terjedhet, és a személyes véleményünkbe is beletorzulhat” – tette hozzá, majd befejezte: „Reméljük, hogy Skeeter megkapja a harapáshoz szükséges összes zümmögést.”

Szinopszis:

Davey (27), a karizmatikus go-go táncos beteg szobatársát, Joe-t ápolja. Joe (31) szókimondó meleg aktivista volt, de kórházban volt és ki is feküdt, és számos HIV-szövődménytől szenvedett, beleértve a memóriavesztést. Miután sok barátját elvesztette az AIDS miatt, Davey attól tart, hogy Joe lesz a következő. Ettől a sorstól menekülve Davey összehozza kiválasztott családjukat egy utolsó hétvégi kiruccanásra egy távoli, tóparti faházba az erdőben. A csoport a szúnyogszezonban érkezik a tóhoz, és paranoiát vált ki a helyi tó lakóiban, attól tartva, hogy Davey barátai szúnyogcsípés következtében HIV-fertőzésnek teszik ki őket. A kabin elszigeteltségében a csoport megpróbál békét találni, de amikor Joe eltűnik az erdőben, a csoportnak el kell döntenie, hol talál segítséget, és meg kell próbálnia, hogy mennyi ideig kell megtennie azokat, akiket szeretnek.

Az alkotó nyilatkozata:

„Azért Skeetera történet a kanadai 2SLGBTQIA+ archívumában végzett oknyomozó kutatásomból fakadt, belemerülve a valós életbe szóló beszámolókba arról, milyen volt homoszexuálisnak lenni az AIDS-válság frontvonalán az 1990-es években, és hogy a meleg közösség hogyan vigyázott egymásra, és a túlélésért küzdött, hogy még mindig a lehető legteljesebb életet élhessék. A temetések, gyűlések, bulik és közösségszervezés között szeretném, ha diadalaikat ünnepelnék, küzdelmeiket pedig emlékeznének. Mert Skeetervonzott a „Fate of death by an monster in the forest” című film klasszikus horrortrópusi szerkezetének felfedezése, hogy bíráljak és fejjel lehessen fordítani. A szúnyog olyan edényré válik, amely szimbolizálja a kapcsolatot a szereplők belső halálfélelmei és a fenyegető szörnyetegnek való tekintettől való külső félelem között.”

Istentelen

Író és rendező információ: Phaedra Vokali, a Cinema Magazine korábbi főszerkesztője, az Athéni Nemzetközi Filmfesztivál programozási vezetője és a Görög Filmakadémia főigazgatója most első filmje felé fordítja figyelmét.

Producer: Hermione Efstratiadou

Gyártó cég: Foss Productions (Görögország)

Nyelv: görög

Műfaj: vígjáték

Ország: Görögország

A bemutatók kiemelései:

„Konzervatív vallásos családban nőttem fel” – osztotta meg Vokali, kiemelve, hogy a film az észak-görögországi Athos-hegyen játszódik, egy 130 négyzetmérföldes autonóm kolostori államban, amely „a világ legnagyobb női kizárási övezete”. „Olyan helynek nevezte, amely ezer év múlva sem fog megváltozni”.

„Nem forgathatunk a tényleges félszigeten”, de ez az első játékfilm az Athos-hegy körül – magyarázta Efstratiadou.

Szinopszis:

Irene azzal töltötte az életét, hogy igent mondott mindenkinek. Egészen addig, amíg az apja – a fickó, aki réges-régen elhagyta őket, hogy szerzetes legyen – le nem ejti a térképről a megtakarított pénzét. Irén megoldása? Leborotválja a fejét, vesz egy bajuszt, és gyakorolja legmélyebb „áldását, testvérem”. Az úticélja? Az Athos-hegy: az egyetlen hely a Földön, ahol a nőket – és a nőstény állatokat – több mint ezer éve betiltották. A barátja azért jön, mert rettenetesen nemet mond. Elhidegült nővére és barátnője meghívják magukat a káoszba. Ez a húzós közösség elkezd pusztítást végezni abban az elzárt állapotban, amely a középkort visszhangozza. A labirintusos kolostorokban Irene nemcsak egy eltűnt apát talál, hanem magát a patriarchátus abszurd szabálykönyvét is. Ahhoz, hogy visszakapja a pénzét és az életét, ennek az embereknek tetszőnek végre olyan nővé kell válnia, akit soha nem láttak jönni.

Az alkotó nyilatkozata:

„Istentelen magas fogalmat használ, hogy megkérdezze: mi történik, ha egy nő felhagy a szabályok betartásával? Az Athos-hegy, ahol a nőket egy évezred óta betiltották, tökéletes helyszínté válik Irene lázadásához. A vígjátékot, a drámát és a rejtélyt ötvöző film a főhős utazását tükrözi, nem hajlandó egy helyben ülni: rablófilmekből lop, majd egy erdőbe vándorol, ahol lelassul az idő. Egy csavaros vígjáték ritmusát kölcsönzi, majd megáll egy csendes vallomásra. Csönddé változtatja a nevetést, majd valami gyengédté válik. Ez nem önmagáért műfajhajlítás. Ez az egyetlen módja annak, hogy elmondjunk egy történetet egy nőről, akinek soha nem engedték meg, hogy a teljes énje legyen. Az ortodox kereszténységgel kapcsolatos személyes történetem minden keretről tájékoztat, csakúgy, mint az a meggyőződésem, hogy a felszabadulás viccesebb, zavarosabb és szentebb, mint bármely prédikáció.”