A „Scream 4” szereposztásának rendezője emlékezteti Hayden Panettiere „Heves harcos természet” című filmjét, amely segít a földi szerepében

Hayden Panettiere 36 éves korában bekövetkezett halála fényében a legszívesebben emlékezett előadásokra, többek között emlékezetes fordulatai Sikoly franchise.

Panettiere, aki vasárnap halt meg, gyerekszínésznőként kezdett olyan projektekben, mint például Emlékezz a Titánokra mielőtt olyan sorozatokban szerepelt volna, mint pl Hősök és Nashville és olyan funkciókban, mint Jéghercegnő és Szeretlek, Beth Cooper. 2011-ben ő kezdte Kirby Reed szerepét Sikoly 4 mielőtt a karaktert 2023-ra megismételné Sikoly VI miután a rajongók a visszatéréséért kampányoltak.

„A világ elveszít egy nagyon tehetséges színésznőt és gyönyörű lelket, aki megosztotta és felfedte küzdelmeit az út során” – mondta Nancy Nayor, aki casting rendezőként dolgozott Sikoly 4elmondja A Hollywood Reporter. „Az ember abban reménykedik, hogy happy end lesz, de a való életben nem mindig lesz így.”

Hayden Panettiere (balra) és Emma Roberts Sikoly 4. Az Everett Collection jóvoltából

Sikoly 4 Nemcsak Panettiere bemutatkozását jelentette a szeretett slasher sorozatban, amelyet Wes Craven filmrendező kezdeményezett az 1996-os eredeti filmmel, hanem Nayor első és egyetlen projektjeként is szolgált a franchise-ban. A casting-rendezőtársakkal, Avy Kaufmannal és Rick Rosenthallal dolgozott a folytatáson, amelyben visszatértek a franchise főszereplői, Neve Campbell, Courteney Cox és David Arquette, valamint a sorozat újoncai, Emma Roberts, Mary McDonnell, Anthony Anderson és Alison Brie.

„Haydent onnan ismerték Hősök és gyerekszínésznőként dolgozott, és a szakma tisztában volt vele” – emlékszik vissza Nayor. „Amikor felkerült a neve, igazán nagyszerű versenyzőnek tűnt Kirby szerepére, és remek kontrasztot alkotott Emma Robertsszel. Csak vizuálisan és energetikailag nagyon különbözőek voltak, és úgy gondoltuk, hogy nagyszerűek lesznek együtt.”

In Sikoly 4Kirby (Panettiere) egy horror-mániás Woodsboro-i gimnazista, és Jill legjobb barátja, akit Roberts alakít, és Campbell karakterének, Sidneynek az unokatestvére. Nayor felidézi Panettiere pozitív energiáját, amikor megkapta a szerepet: „Emlékszem, azt hittem, nagyon boldognak érezte magát. Nagyon izgatott volt, hogy bekerült a keverékbe, és megkapta a szerepet.”

Miközben elgondolkodik azon, hogy mitől emelkedett ki a meghallgatási folyamatból, a casting-rendező azt mondja: „A szerepre az ő ádáz harcos természete volt. A karakternek van ez a hihetetlen jelenete, amikor Szellemarccal telefonál, és meg kell mentenie a barátját, [rattle] le a műfaji filmek óriási listájáról egy kétségbeesett óra alatt. Tudtam, hogy meglesz benne a szenvedély és az energia ahhoz, hogy ezt a jelenetet ilyen hihetővé, szívszorítóvá és hevessé tegye – és mindezeket a tulajdonságokat abszolút átadta.”

Megjelent a Dimension Films Sikoly 4 2011. április 15-én a mozikban, és világszerte 97 millió dollárt gyűjtene be. A langyos kereskedelmi reakció és Craven 2015-ös halála között a franchise csak 2022-ben tért vissza a mozikba. Sikoly. Mivel a sorozat akkoriban újult felhajtást generált, a rajongók a közösségi médiában szorgalmazták Panettiere visszatérését, annak ellenére, hogy Kirby úgy tűnt, hogy meghalt. Sikoly 4. A karakter 2023-ban tért vissza Sikoly VIamelyben FBI különleges ügynökként dolgozott.

„Boldoggá tett, hogy ilyen sikeres volt Sikoly 4 és hogy a rajongók többet akartak látni – mondja Nayor. – Emlékszem, hogy rajongója voltam Nashville és arra gondolva, hogy egyszerűen csodálatos volt abban a sorozatban, és annyira megható volt, és annyira más volt a hangulata, mint amilyen Sikoly. Megmutatta, milyen hihetetlenül sokoldalú.”

Számos szereplő a Sikoly sorozatok tisztelegtek Panettiere előtt, Roberts pedig ezt írta: „Annyira szeretnek, és örökké hiányozni fogsz.” Ezenkívül Arquette „olyan bátor és ragyogó léleknek” nevezte. Egy beszélgetés során Szórakozás ma este májusban Panettiere „az egyik kedvenc karakteremnek, akit valaha is játszottam”, és ezt mondta Kirbyről: „Bátor volt, heves és éles”.

Nayor hozzáteszi: „Izgatottan láttam, hogy Hayden útja folytatódott a franchise-ban. Ő igazán különleges és olyan kedves, és annyira tragikus, ami történt.”