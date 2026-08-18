Az Ozzfest hivatalosan is megerősítette a 2027-es visszatérés helyszínét

Hivatalosan is bejelentették a 2027-es Ozzfest helyszínét. További részletekért olvassa el.

Ozzy Osbourne özvegye és menedzsere, Sharon először az év elején osztotta meg terveit a legendás élő esemény újraélesztésére. Azt mondta, hogy az Ozzfest – amely 1996-ban adott otthont első kiadásának – „abszolút” visszatér a Black Sabbath egykori frontemberének áldásával.

Sharon később elmondta, hogy a jövő évi játék a birminghami Villa Parkban lesz – abban a stadionban, ahol tavaly nyáron, néhány héttel 76 éves halála előtt rendezték meg az Ozzy and Sabbath utolsó élő fellépését.

Ezt most egy bejegyzésben erősítették meg az Ozzfest hivatalos közösségi csatornáin. Egy tegnap este (augusztus 17-én, hétfőn) megosztott képen felülről látható az Astonban található stadion, ahol Ozzy nevelkedett.

A képen a tavalyi történelmi „Back To The Beginning” koncert színpada látható, az Ozzfest logójával együtt. „Az Ozzfest 2027-ben visszatér a Villa Parkba” – áll az üzenet alján.

A feliratban a szervezők azt ígérték, hogy „mindenről több információ” „hamarosan érkezik”. Lásd a bejegyzést itt:

Sharon korábban megfogadta, hogy „sok fiatal, új tehetséget talál” az újraindított Ozzfestre, és azt mondta fiának, Jacknek, hogy „ez az, amit apád akar”. Ő is ugratta az esemény közelgő egyesült államokbeli szakaszát.

Sharon nemrégiben azt javasolta, hogy a 2027-es Ozzfest „két éjszakát” öleljen át Birminghamben, de azt mondta, hogy ezt „a rajongók mondják meg nekem”.

Azzal kapcsolatban, hogy kik lehetnek a felállásban, és mikor érkeznek a hivatalos hírek, hozzátette: „Természetesen beszélünk az emberekkel. Ezt még nem engedhetem ki, de hamarosan meglesz.”

Az Ozzfest utolsó kiadását a kaliforniai Inglewoodban tartották 2018 szilveszterén, és többek között Rob Zombie, Marilyn Manson, DevilDriver és maga Ozzy is fellépett.

hozzászólni Julia Migenes 2025-ben az Osbourne utolsó bemutatója előtt Sharon azt mondta, hogy Birmingham „annyi mindent megtett, és olyan nagy szerepet játszik abban, hogy kik (Black Sabbath)”.

„Ők nem tartoznak azok közé a bandák közé, amelyek elveszik a hangsúlyt, és hirtelen rocksztárokká válnak” – folytatta. „A Sabbath mindig is birminghami születésű és neveltetésű volt. Ez a fém otthona, és innen kezdődött. Ozzy apja egy fémgyárban dolgozott, szó szerint fémet gyártott!”

Eközben Sharon megismételte, hogy néhai férje mesterséges intelligenciával hajtott avatárja nem arról szól, hogy beváltsa a hagyatékát.

„Láttam már ilyen szart az interneten arról, hogy ez „pénzlebegtetés” – magyarázta. „Miért kellene ezt tennem? Nem mintha Ozzyt használnám kibaszott gyomirtó vagy sör eladására. Ozzynak tetszett az ötlet. 10 éve beszélünk róla.”

Sharon a nyár elején megvédte a projekt terveit, és ragaszkodott hozzá, hogy „nincs szüksége a te kibaszott pénzedre”. Jack a visszhangra is úgy reagált, hogy azt állította, hogy az apja „bele lenne szállva”. Azt mondta: „Olyan ízléses lesz, amit csinálunk. Nem lesz rohadt béna.”

Eközben a Universal Studios két Ozzy ihletésű kísértetházat dob ​​piacra, mondván, hogy ez elősegíti „engedélyezési programjának kiterjesztését az egész világon”.

Más hírekben Sharon elárulta, milyen tanácsot adott neki Ozzy, hogy emlékezzen rá halálának első évfordulóján múlt hónapban, amikor egykori Black Sabbath bandatársai tisztelegtek.

Ugyanezen a napon az első hivatalos „Ozzy Day”-t szülővárosában, Birminghamben tartották. Jack arra buzdította a rajongókat, hogy osszák meg történeteiket az apjáról, mondván, hogy „az egész július 22-i napot meg akarja tölteni egyszerűen fantasztikus Ozzy-történetekkel”. Lánya, Kelly arról is beszélt, hogyan birkózott meg egy év után, mondván, hogy nem „csak az apát gyászolja, akit elvesztettem, hanem azt a lelket, aki (a halála) előtt voltam”.