Dana Lixenberg a KBr Mapfre-ben, az amerikai egyén vizuális regényében

Dana Lixenberg Amszterdamban született a hatvanas évek közepén, a London College of Printing-en és a Gerrit Rietveld Akadémián tanult fényképezésből, majd a nyolcvanas évek végén úgy döntött, hogy New Yorkban telepszik le; ott és esetenként a holland fővárosban is tartózkodik. Rendszeres publikációk, mint pl The New Yorker, The New York Times Magazine, Vibe bármelyik Newsweekaki bemutatta portréit, személyes projekteket dolgozott ki, amelyek párbeszédet folytatnak egymással, és általában azoknak szólnak, akik ritkán lakott vagy konfliktusosnak tekintett területeken élnek; sorozatra hivatkozunk Wallen (2025), amely Amszterdam piros lámpás negyedét mutatja be; Shishmaref utolsó napjai (2007), egy közösségről szól inupiaq egy Alaszka partjaihoz közeli szigeten telepedett le; és Jeffersonville, Indiana (1997-2004), egy hajléktalanszállón tartottak abban a kis amerikai városban. Ennek ellenére a legnagyobb jelentőségű és időbeli kiterjedésű munkája az Birodalmi udvarokamelyben 1993 óta merül el, és amelynek fotókönyve egy évtizede megkapta a Deutsche Börse Photography Foundation díját.

Noha Lixenberg eddig nem szerepelt antológiában, produkciója számos köz- és magángyűjtemény része, és olyan intézményekben állították ki, mint a New York-i Aperture Foundation, a Rijksmuseum és a Stedelijk Múzeum Hollandiában, az MMK Frankfurtban és a Fotomuseum Den Haag (Hága).

A Mapfre Foundation által jövő januárig a barcelonai KBr-ben kínált retrospektívet Laurie Hurwitz és Marcel Feil gondozta, és az „American Images” címet viseli, mivel az Egyesült Államokban készült alkotásokat egyesíti, és az ország társadalmának árnyalt és összetett látásmódját kívánja bemutatni: a szerző nemcsak szemléli egyéni vonásait és jeleit, hogy megörökítsék őket, hanem meg is osztja velük az idő és a közelség jegyeit. identitás, függetlenül attól, hogy melyik csoporthoz tartoznak, vagy annak társadalmi és gazdasági körülményei. Röviden: a művész azt javasolja, hogy az ember identitásának, reprezentációjának, élményének reflexiója milyen mértékben emelhető fel a kamerán, dekorációk nélkül.

Fényképezőgépe fiatal kora óta nagy formátumú: lassúságot, módszert és koncentrációt követel, de Lixenberg nem riad vissza ettől, mert nagyobb intimitást keltenek az ábrázoltokkal. Ezenkívül lehetővé teszi a testtartásból és gesztusokból származó kifejező árnyalatok figyelemre méltó pontos rögzítését, ellentétben a digitális képek által lehetővé tett felvételek sebességével. A holland nő számára, ha van egy fénykép, amely szembehelyezhető a sztereotípiákkal és a formai tisztaság mellett, az analóg. A fekete-fehér erőforrása, ahogy látni fogjuk Birodalmi udvarokarra is ösztönzi a nézőt, hogy mélyebbre ásson az egyénekben, semmint a környezetében vagy kontextusában, amellett, hogy időtlenséget és nyugalmat sugall. Nem számít, hogy ezek az emberek erőszakos vagy szegénységben élnek, a közvélemény csak az egyéni méltóságukra tud majd gondoskodni. A célpontok többsége valójában kiszolgáltatott helyzetbe került, és csak nagyon kevesen lehet arról tudni, hogy a politika, a kultúra vagy a szórakoztatás szférájába tartoznak – utóbbiak között említhető Prince, Jenny Holzer, Kate Moss, Leonard Cohen, Paul Bowles, Tupac Shakur vagy Biggie Smalls. Mindkettőre ugyanaz a megjelenés vonatkozik.

A KBr Fundación Mapfre kiállítási körútja azzal a hatalmas munkával kezdődik, Birodalmi udvarokamely Lixenberg azon vágyából született, hogy rávilágítson a Watts negyed valósága közötti különbségekre, és a média által az 1992-ben lezajlott zavargások után, egy afro-amerikai megverésében részt vevő rendőrök felmentését követően – a hatvanas években keserű faji konfliktusok is előfordultak – a médiában. Birodalmi udvarok Ez egy szociális lakókomplexum neve, és a fotós egy közösségi vezető, Tony Bogard segítségével tudott belépni, aki a szomszédokkal való bizalmi kapcsolatát bátorította; Ők egyébként tudták, mi a gyümölcse ezeknek a foglalkozásoknak: polaroid filmmel és kontaktlapokkal készült tesztfotókat láthattak.

Ezek a művek jelentették Lixenberg számára egy olyan karrier kiindulópontját, amely sokat foglalkozott a stigmák elleni küzdelemmel, bár, mint mondtuk, soha nem hagyta abba a látogatást. Birodalmi udvarok 2008-ban pedig úgy döntött, hogy folytatja ezt a sorozatot, amikor tisztában volt azzal, hogy milyen érzelmi hatással van a lakókra. Csoportosította a családokat, megnézte az újonnan érkezőket, és kiemelte, hogy az élet megváltozott egy olyan környezetben, amely nem: a kezdetek gyermekei már felnőttek, néha szülők; másokat meggyilkoltak vagy bebörtönöztek. Hogy tudomást szerezzünk ezekről a tanúvallomásokról, a holland nő hanganyagokat és videókat épített be ebbe a javaslatba, amelyekben a spontaneitás és a közvetlen beavatkozás pillanatai váltották egymást. A hangsávban nincs semmi egymás mellé helyezés: megfelel a környezeti hangoknak, a zenének és az ott élők hangjának.

Ugyanabban az évben, amikor elkezdte Birodalmi udvarokés miután ez a sorozat részben megjelent ben hangulatLixenberg Tupac Shakurt ábrázolta az egyik legelterjedtebb képén. Ez az atlantai rapper, aki 2Pacnek vagy Makavelinek nevezte magát, huszonöt évesen halt meg egy lövöldözés során Las Vegasban. Korai és erőszakos kimenetele hozzájárult ahhoz, hogy ez a kompozíció ikonná váljon, de valószínűleg az adott körülményektől függetlenül is így volt: itt 2Pac nem konfliktusos egyéniség, hanem érzékeny és határozottan introspektív, művész. Mint ilyen, ugyanazzal a kifejezéssel, falfestményeken, tetoválásokon vagy plakátokon reprodukálnák.

És ugyancsak abban az 1993-as évben, amikor Lixenberg számára ez döntő jelentőségű volt, elkezdett Polaroid azonnali filmekkel tesztelni alkotásai megvilágítását és kompozícióját; Ezeket a darabokat, amelyek csak az ő munkafolyamatának részeként kerültek elő, mint mondtuk, a modelljeihez adták, így nem sok marad meg. Ezek gyártását 2008-ban leállította, és az általa összegyűjtötteket beépítette a kötetbe Polaroid 54/59/79egy négy évvel ezelőtti amszterdami kiállítás csírája.

Eszközök voltak, de nyilvánvaló, hogy a polaroidok tökéletlenségeikkel és kitörölhetetlen nyomaikkal tökéletesen megragadják a holland nő fényképes találkozásainak természetességét és intim jellegét. Több mint háromszázan érkeztek Barcelonába, amelyeket kifejezetten nekik tervezett vitrinekben láthatunk majd vetítéssel.

A kilencvenes évek és a 2000-es évek felénél Lixenberg két nagyon eltérő jellegű projektbe kezdett; Az első a jeffersonville-i Haven House hajléktalanjaira összpontosít, megbízásból indult, és nagyon személyes próbálkozásként ért véget. Még egyszer, aligha fogunk ezeknek az utcán élő embereknek az életkörülményeivel foglalkozni; Inkább megpróbáljuk elképzelni a létmódjukat, és megérteni, hogy méltóságuk nem attól függ, hogy van-e tető a fejük felett vagy sem. A második a közéleti személyiségekről – Whitney Houstonról, Allen Ginsbergről, Kate Mossról, Leonard Cohenről, JayZ-ről és Iggy Popról – és névtelen alakokról készült portréinak felel meg, amelyek az amerikai társadalom végtelen sokszínűségét mutatják be. Nem fogunk látni különbséget vagy hierarchiát közöttük.

A KBr-nél végzett projektjei közül a legújabb az Shishmaref utolsó napjai (2007). A kis közösség inupiaq aki Alaszkának ezen a részén él, az intenzív viharokra és az olvadó jégre való tekintettel megszavazta az áthelyezést, de az áthelyezésük finanszírozás hiányában még nem történt meg – hatszáz emberről beszélünk. Lixenberg egy holland filmrendező, Jan Louter meghívására ment ebbe a faluba, és inkább ezeknek az embereknek a mindennapi életére összpontosított, mintsem az erózió és az árvizek hatásaira: kultúrájuk megőrzése és földjeik elvesztésének hatásai miatt aggódott. Mindenért, ami az emberségük tiszteletével kapcsolatos.

„Dana Lixenberg. „amerikai képek”

KBr MAPFRE ALAPÍTVÁNY

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Barcelona

2026. október 1-től 2027. január 17-ig