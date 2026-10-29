A Slipknot-os Eloy Casagrande új albumán: „Igazi zenét csinálunk, nem az üzletre gondolunk”

Eloy Casagrande arról beszélt, hogy mit várhatnak a rajongók a Slipknot hamarosan megjelenő albumától, és azt mondta, hogy „nem az üzletben gondolkodnak”, hanem az „igazi zenélést” helyezik előtérbe.

A maszkos metálikonok a múlt hónapban visszatértek az Arsenal meglepetés kislemezével – három év után első új zenéjükkel, Sid Wilson távozása és Casagrande dobos csatlakozása óta.

Mióta esett, Corey Taylor és társai. bejelentették „(sic)est Stadium Tour”-jukat, amely 2027-ben indul, és Marilyn Manson, Bring Me The Horizon és még sok más támogatásával. Jim Root gitáros is utalt arra, hogy egy teljes album készül, de nem valószínű, hogy az „Arsenal” szerepelne a számlistán.

A Casagrande most újabb állapotfrissítést adott a közelgő, Matt Wallace által készített nyolcadik albumról, elmagyarázva, hogy „különleges” lesz, és „igazi zenét” fog tartalmazni.

„Sok dalt adunk. Sok-sok dalt” – mondta Radionica. „Nem tudom megmagyarázni, hogy pontosan mit csinálunk most a stúdióban. De azt mondhatom, hogy a zenekar nagyon elégedett a zenével, amit eddig alkottunk. Mindenki nagyon jó hangulatban van.”

Így folytatta: „Azt tesszük, amit jelenleg helyesnek látunk, és nagyon őszinték vagyunk minden rajongóhoz. Ez az. Igazi zenét csinálunk; nem gondolunk az üzletre. Nem gondolunk arra, hogy az embereknek tetszeni fog-e vagy sem.

„Manapság sok művészt látunk a jövőn gondolkodni; hogy jól fognak-e eladni vagy sem (és), hogy képesek lesznek-e hatalmas arénákban játszani, vagy sem. Mi ennek az ellenkezője, amit itt csinálunk. Olyasmire koncentrálunk, amit szeretünk (és amire büszkék vagyunk arra, amit csinálunk.”)

Casagrande arról is beszélt, hogy brazil zenei háttere nagy valószínűséggel beszivárog majd az új Slipknot-anyagba, és kifejtette, hogy „lehetetlen más embernek lenni” a dobfelszerelés mögött, függetlenül attól, hogy melyik zenekarban játszik.

„Csak egy ember vagyok, így lehetetlen (nem) magamhoz vinnem azt a brazil hatást… ez az, amitől nem tudok megszabadulni” – osztotta meg. „Természetesen nem úgy játszom, mint egy hagyományos brazil banda. Fejlődöm, hogy beilleszkedjek a Slipknot világába, de továbbra is képes vagyok megőrizni a DNS-emet, és kifejezni magam a zenekarban.”

Casagrande megjegyzései az „igazi zenélésről” és a rajongói elvárások teljesítésében való eltévedésről visszhangozzák azt, amit Root a közelgő albumról mondott a múlt hónap végén – megosztva, hogy 2026-ban a banda számára az a legfontosabb, hogy ne „ismételjék önmagunkat”, és ne próbálják meg reprodukálni korábbi lemezeiket.

„Tényleg különböző megközelítésekkel kísérletezünk. Ne számíts egy újabb „Iowa” vagy saját névre keresztelt lemezre. Ott voltunk” – mondta a gitáros. „Számomra őszintének és igaznak tűnik a hangulat. Kellemetlen, és a korábbi napok felvételére emlékeztet. Nem mondom, hogy ez azt jelenti, hogy az általunk készített zenére vagy annak hangzására/produkciójára fog fordítani.”

A Root a legutóbbi albumuk, a 2022-es „The End, So Far” vegyes visszhangjára is visszatekintett, és azt mondta, hogy bár „jó dolgok származtak belőle”, a COVID-járvány alatti írási folyamat végül ahhoz vezetett, hogy „összezavartnak és zűrzavarnak” tűnt.

Noha a Slipknot 2022 óta nem adott ki albumot, egy új dallal, a Long May You Die-vel ugrattak, amelyet nem sokkal Casagrande 2024-es csatlakozása után vettek fel, Jay Weinberg helyére.

Mielőtt eldobták volna az Arsenalt, a banda végre kiadta régóta várt elveszett albumát, a Look Outside Your Window-t az idei lemezbolt napjára. Később a fizikai kiadások teljes sorozata következett.

Következő turnéjuk egyetlen egyesült királyságbeli és európai show-jukat tartalmazza, amelyre július 3-án a londoni Wembley Stadionban kerül sor. A támogatási akciók bejelentését követően sok rajongó ütötte fel a fejét a banda azon döntésének, hogy Marilyn Mansont a számlára állítják, tekintettel az ellene felhozott szexuális és családon belüli visszaélésekre; amit mind letagadt.