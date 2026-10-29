Janusz Kamiński megkapja a THR látnok-operátori díjat

Janusz Kamiński kétszeres Oscar-díjas operatőr kapja az idei THR Visionary in Cinematography-díjat a ToruńCamerimage Filmfesztiválon.

A díj Kamiński kivételes hozzájárulását az operatőri művészethez, valamint a modern filmkészítés vizuális nyelvének formálásában tanúsított látnoki megközelítését ismeri el. A kitüntetést a ToruńCamerimage fesztiválon veheti át november 7-én.

Az elismert lengyel filmes a kortárs filmművészet legbefolyásosabb operatőrei közé tartozik. Steven Spielberggel végzett munkája – Kamiński 20 filmet forgatott Spielberggel, köztük a legújabb, A nyilvánosságra hozatal napja – átírta Hollywood vizuális nyelvtanát.

Az éles fekete-fehér Schindler listája (1994) és a kaotikus kézi csatajelenetek Ryan közlegény megmentése (1998), örökre megváltoztatta a megjelenést és a korszak drámai és háborús filmjeit. Mindkettő elnyerte Kamiński a legjobb operatőrnek járó Oscar-díjat, és mindkettő felkerült az Amerikai Operatőrök Társaságának a 20. század legjobban fényképezett filmjei listájára.

Minden Kamiński-film gyönyörű, de egyik sem néz ki ugyanúgy. Minden objektív és minden színválasztás illeszkedik az elmesélt történethez. A tech-disztópikus Washington Kisebbségi jelentés (2002) hideg bluesban és metál noir árnyékokban fehérlik. A stílus München (2005) az 1970-es évek thrillereinek és híranyagainak esztétikáját idézi. Egyik nem spielbergi együttműködésében, Julian Schnabelben A búvárharang és a pillangó (2007) Kamiński a főszereplő bezárt szindrómáját idézi fel radikálisan korlátozott nézőponttal és percnyi fókuszeltolódással.

Kamiński élete olyan, mint egy hollywoodi film. A lengyelországi politikai menekült, aki nem beszélt angolul, amikor megérkezett, először a chicagói Columbia College-ban, majd az Amerikai Filmintézetben képezte magát, és feljebb emelkedett a ranglétrán, és a költségvetés nélküli Roger Corman produkciókon és tévéfilmeken dolgozott. Ez az ő munkája volt Diane Keaton tévéfilmjében Vadvirág (1991), amely meggyőzte Spielberget, hogy ajánljon neki munkát, először a tévéfilmben A 61-es osztályamelyet Spielberg készített, majd tovább Schindler listája.

Kamiński olyanokkal dolgozott együtt, mint Judd Apatow (Vicces Emberek) és Cameron Crowe (Jerry Maguire).

A THR Visionary in Cinematography díját a ToruńCamerimage fesztivál részeként adják át, amely a legnagyobb filmfesztivál, amely a filmművészetnek szentelt. A 34. ToruńCamerimage november 7-14.