A Snow Patrol megosztja Kylie Minogue „These Alarms” című kollaborációját és a színpadi időket a Crystal Palace Park hatalmas koncertjén

A Snow Patrol egyesítette erőit Kylie Minogue-val a hipnotikus új kislemezen, a „These Alarms”-on, és felfedte a hét végén megrendezésre kerülő Crystal Palace Parkban megrendezett hatalmas koncertjük időpontját.

A keserédes új kislemezen az indie rock óriásai először csatlakoznak a popikonhoz – 2024-ben először nélküle vették fel a dalt, és addig tartották, amíg nem sikerül együttműködniük.

A lüktető szintetizátorok és a kísérteties énekdallamok vezetik, a szám Minogue és a Snow Patrol frontembere, Gary Lightbody összefonódó hangjaival indul el. „Ez egyszerre/ És minden ami között van”, éneklik, az eufórikus, himnikus kórus felé építkezve.

A dalt először Lightbody írta két évvel ezelőtt „Kylie” munkacímmel, és a Snow Patrol listavezető „The Forest Is The Path” című albumán fog megjelenni, amíg a banda úgy döntött, hogy felfüggeszti, amíg duettet keresnek a popsztárral.

„Hatalmas Kylie-rajongóként eredetileg az ő fejében írtam a „These Alarms”-t. Johnnynak (McDaid) és Nathannek (Connolly) játszottam, és imádták” – magyarázta az énekes. „De amikor befejeztük a dalt, gyorsan rájöttünk, hogy valami hatalmas hiányzik belőle. Mindannyian tudtuk, hogy Kylie hangja volt a hiányzó darab.”

Miután elküldték Minogue-nak, és „sok ujját és lábujját összekulcsolva” tartották, hogy tetszeni fog neki, később megkapták a jóváhagyó pecsétet a „Padam Padam” énekesnőtől, aki beleegyezett az együttműködésbe.

„Kylie felvette rá a csodálatos hangját, és végül a dal teljesnek tűnt” – folytatta Lightbody. „Attól a perctől kezdve, hogy felvette az énekhangját, tudtuk, hogy kellőképpen tiszteljük Kylie-t és a dalt, önálló életet kellett élnie, és nem kell eltemetni valahol egy albumon, hanem a saját univerzumában kell élnie.

„A dalnak megvolt a maga nagyon egyedi keletkezése, utazása és rendeltetési helye. Nem is örülhetnénk nagyobb örömnek, hogy Kylie-vel, a pop királynőjével együtt adtunk ki egy dalt a világnak.”

Minogue is megosztotta a dal iránti szerelmét, valamint kíváncsiságát, hogy megnézze, miután meghallotta, hogy a banda annyira vágyott rá, hogy szerepeljen rajta.

„A dal mögött álló történet ellenállhatatlan volt… Teljes meglepetés volt hallani, hogy van egy Kylie nevű demó, amely a Snow Patrol archívumában élt, és természetesen

kíváncsi vagyok rá” – osztotta meg.

„Gary olyan zseniális dalszerző, így a zenekar világába való meghívás teljes megtiszteltetés.”

Nézze meg a fenti kislemezt, és látogasson el ide az előrendeléshez limitált kiadású, 7”-es fizikai bakelit, amely augusztus 21-én érkezik.

Az új kislemez megjelenése mellett a Snow Parol ezen a nyáron egy nagy-britanniai élő show-t is játszik, amely egy hatalmas show-t is tartalmaz a londoni Crystal Palace Parkban ezen a pénteken (július 3-án).

Az éjszakát Nieve Ella, a The Amazons, Amy MacDonald és az Editors támogatja, valamint a Snow Patrol ma (július 1., szerda) megerősítette a fellépés időpontját.

Nieve Ella nyitja meg a show-t 15:00-kor (BST), mielőtt az Amazonok 16:00-kor színpadra lépnek. Innentől Amy MacDonald 17:15-kor kezdi a sorozatát, mielőtt a Szerkesztők 18:30-kor kezdenek fellépni.

A Snow Patrol várhatóan 20:20-tól lesz a színpadon, a fennmaradó jegyeket és további információkat megtalálja. itt.

A Snow Patrol beállított időpontjai a londoni Crystal Palace Parkban:

Nieve Ella – 15 óra

Az Amazonok – 16 óra

Amy MacDonald – 17:15

Szerkesztők – 18:30

Snow Patrol – 20:20

A Crystal Palace Parkban zajló díszlet után július 16-án a Snow Patrol a Ludlow kastélyban, július 18-án az Edinburgh-i kastélyban, július 19-én pedig a nottinghami Splendor Festivalon lép fel.

A Snow Patrol utolsó albuma, a 'The Forest Is The Path' volt a nyolcadik nagylemezük, és hat év óta az első. Fraser T Smith produkcióját és a Queens Of The Stone Age Troy Van Leeuwenjének írói alkotásait mutatta be.