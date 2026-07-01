Bille August rendezi Giorgio Armani életrajzi filmet

Bille August lesz a rendező Armani: A divat királyaéletrajzi film a néhai Giorgio Armaniról.

A legendás divattervezés szeptemberben hunyt el Milánóban 91 éves korában, augusztust pedig Andrea Iervolino olasz producer használta fel, hogy bemutassa az olasz divatóriás és kulturális ikon életét. August kétszer nyerte el az Arany Pálmát a Cannes-i Filmfesztiválon, és olyan filmekről ismert, mint pl Pelle, a hódító; A legjobb szándékokírta Ingmar Bergman; A Szellemek Háza; Les Misérables; Éjszakai vonat Lisszabonba; és Szerencsés Ember.

„Vannak rendezők, akik nagyszerű filmeket készítenek, és vannak olyan rendezők, akiknek megvan az a ritka képessége, hogy felfedjék a nagyszerűség mögött rejlő emberiséget. Bille August ebbe a rendkívüli kategóriába tartozik. Munkáit elegancia, érzelmi intelligencia és az általa ábrázolt életek iránti figyelemre méltó tisztelet jellemzi. Ezek a tulajdonságok tökéletesen tükrözik Giorgio Armani hitelességét, az időtlenséget, a rafináltságot, a rafináltságot.” nyilatkozatot.

Az 1934-ben, Piacenzában, Olaszországban született Armani kirakatrendezőként kezdte pályafutását, majd a híres olasz férfiruházati tervező, Nino Cerutti szabópártja lett. 1975-ben Armani társával, az olasz építészsel, Sergio Galeottival közösen megalapította névadó cégét.

Cinefilként és tervezőként Armani régóta kapcsolatban állt Hollywooddal, beleértve az 1980-as évek munkáját is. Amerikai Gigolo a főszerepben Richard Gere, a Leonardo DiCaprio-szereplő A Wall Street farkasa és Kevin Costner 1930-as évekbeli drámája Az érinthetetlenek.

A castingról szó sincs Armani: A divat királya. Az Andrea Iervolino Company olyan közelmúltbeli hitelekkel rendelkezik, mint Ferrari, Michael Mann rendezte, Adam Driver és Penélope Cruz főszereplésével, ill Maserati: A testvérek, Bobby Moresco rendezésében, Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba, Michele Morrone és Salvatore Esposito főszereplésével.