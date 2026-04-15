A „Sorda” nyerte az Európai Parlament Lux közönségdíját, felülmúlva a „szentimentális értéket”, „Csak véletlen volt”

Sorda (Süket), Eva Libertad spanyol drámája egy siket nőről, aki gyermeket vár halló partnerétől, elnyerte az Európai Parlament LUX közönségdíját, megelőzve Joachim Trier Oscar-bajnokát. Szentimentális érték és Jafar Panahi cannes-i győztese Csak egy baleset volt.

A LUX közönségdíjra jelölték Brendan Canty ír drámáját is Christyés a francia funkció Love Me Tender Anna Cazenave Cambet rendezőtől.

Kedd este adták át Brüsszelben a LUX-díjat, amelyet az európai közvélemény és az Európai Parlament képviselői szavaztak meg.

„Eva Libertad igazgatónő felejthetetlen ablakot ad nekünk egy siket nő életébe, aki az anyaságban navigál egy olyan világban, amelyet nem neki építettek” – mondta Sabine Verheyen, az Európai Parlament alelnöke közleményében. „A siket színésznő, Miriam Garlo lenyűgöző előadása által vezetett film arra késztet bennünket, hogy másként hallgassunk, és olyan Európát építsünk, ahol senki sem marad hallatlanul.”

Libertad azt mondta, reméli, hogy a LUX-díj segíteni fog „a siket közösségre és az európai emberek sokszínűségére összpontosítani, valamint elősegíteni az életkörülményeiket javító befogadási politikákat”. Azt mondta, bízik abban, hogy a társadalom „megváltoztatja a sokszínűségről alkotott nézetét”, nem „problémának”, hanem „emberi gazdagság” forrásának tekinti.

Mike Downey ír producer, aki a zsűri tiszteletbeli elnöke volt, azt mondta, hogy a zsűriben, az Európai Parlamentben és az európai filmiparban erős a „társadalmi és politikai felelősség” érzése, hogy a nagyszerű európai mozit „a demokráciáról és a benne élő világról szóló igazságok terjesztésének eszközeként használják. Éljen az európai mozi”.

Ez a második nagy közönségdíj Sordaamely a tavalyi Berlini Filmfesztiválon elnyerte a legjobb játékfilmnek járó Panoráma közönségdíjat. Producer: Distinto Films, Nexus CreaFilms és A Contracorriente Films, Sorda világszerte a madridi székhelyű Latido Films értékesíti.