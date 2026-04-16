„Továbbra is drukkoltam, gondoltam, jó lesz”

Rezz egészségügyi problémákra hivatkozva már nem jelenik meg a Coachella 2026 második hétvégéjén.

Az ukrán-kanadai DJ szombaton (április 11-én) fellépett a Szaharai színpadon, de tegnap (április 14-én) megerősítette, hogy ki kell hagynia a hétvégi fesztivált.

„A testem egy ideje azt súgja, hogy igazi szünetre van szükségem” – magyarázta Rezz az X-nek közzétett nyilatkozatában. „De továbbra is erőlködtem, és azt hittem, hogy rendben lesz.”

„Az egészségemet kell előtérbe helyeznem, mivel a folyamatban lévő dolgokkal foglalkozni kell” – folytatta. – Nagyon sajnálom azokat, akik csalódottak lehetnek.

Ezután megígérte, hogy Coachella első hétvégéjének teljes készletét feltölti a YouTube-ra. Rezz nem részletezte az egészségügyi problémáival kapcsolatos konkrétumokat.

Rezz lett az első nő, aki a nagy EDM-művészek fogadásáról ismert szaharai színpad főszereplője volt, amikor 2018-ban először és egyetlen alkalommal játszotta el Coachellát.

Más hírek szerint Kacey Musgraves megerősítette, hogy egy meglepetésszerű last minute nyerőgéppel vár a Coachella 2026-on ezen a hétvégén.

A country énekes-dalszerző az idei fesztivál második hétvégéjén lép fel a kaliforniai Indióban. A tervek szerint szombaton (április 18-án) 15 és 15:50 között jelenik meg a Mojave Sátorban, ahol Jack White játszott az első hétvégén.