Jasper Johns, még szürkében is szentimentális

Éjszakai sofőr Ezt a címet adta Jasper Johns az első rajznak, amelyet – mint kifejtette – személyes érzései alapján készített 1960-ban; annak a retrospektívnek a neve is, amelyet május 29-e óta Enrique Juncosa kurátora alatt a Bilbaói Guggenheim Múzeum kínált ennek az amerikai művésznek, aki az ismétlést és a pusztítást tette számos elmélkedés kiindulópontjává.

Mintegy száz és fél munkája érkezett Bilbaóba, köztük festmények, szobrok, rajzok, metszetek, művészkönyv és díszlet. Úgy döntöttek, hogy kronologikusan jelenítik meg őket – bár a festményeket és a szobrokat papíron elválasztva kompozícióitól – okkal: Johns újra és újra visszatért motívumaihoz, fokozatosan egyre nagyobb technikai és koncepcionális komplexitással közelítette meg őket.

1930-ban született Augusta városában, amelyhez jó adag déli bájt tulajdonítanak, de alig huszonévesen New Yorkban telepedett le, ahol hamar megbarátkozott azokkal, akik az ötvenes években a festészet és a szobrászat összekapcsolódásából, a csendből vagy a táncból újították meg az amerikai művészetet.

Johns már 1954-1955-ben úgy döntött, hogy megsemmisíti korai produkcióját, hogy megrajzolja országa első zászlaját; Egy kiterjedt alkotássorozat kezdete lenne, amelyben folyamatosan ábrázolt lapos elemeket és jeleket: betűket, számokat, célokat és térképeket, amelyeket a pop art előzményeiként, mindenki számára felismerhető hétköznapi motívumokként olvasunk újra és újra. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy ezzel a képzelettől oly távoli anyaggal sikert aratjon: Leo Castelli galériájában 1958-ban ezekből a darabokból álló kiállítás hozta meg számára a hírnevet, a MoMA pedig hármat szerzett.

Ugyanezekben az években Johnsnak lehetősége volt találkozni Marcel Duchamp-pel, aki karrierjének alapvető alakja lett volna, mert abból indult ki, amit kapott a kiadatlan építkezéshez. Ezt az időszakot a Guggenheimben fogjuk szemlélni Zászló narancssárga mezőn, fiók, téves indítás, telitalálat, térkép bármelyik Az érzéseim emlékére – Frank O'Hara; Ez az utolsó kép, amely a hatvanas évek első felében készült, a személytelen témáktól a nagyobb érzelmesség felé való átmenet kezdetét jelentette pályáján. Szürkéi ebben a pillanatban nem hidegséget, hanem melankóliát sugallnak.

Ezekkel a kompozíciókkal párhuzamosan 1958 és 1961 között elkészítette első szobrait a grúziai, amelyek a várakozásoknak megfelelően hétköznapi tárgyakkal, köztük zseblámpákkal és izzókkal készültek, amelyek megszűntek fényt szolgáltatni, és szemlélendő tárgyakká váltak.

A hatvanas évek felé haladva az absztrakció útja kezdett kirajzolódni alkotásaiban, amelyet később megszilárdít: ezt Bilbaóban értékelni fogjuk Tanulmány (1964), Cím nélkül (1964-1965) és Tanulmány II (1966), amelyek nem hagyják el teljesen a figurációt – felismerhetünk ajtókat vagy ablakokat, keféket, felmosókat -, de mindenekelőtt a művész műhelyének hangulatát idézik meg lényegükben.

Johns számára ezek az új témák szaporodásának évei voltak: az emberi alakot, az önarcképet vagy a födémfalakat vezette be alkotásaiba. Bilbaóban meglátjuk Ajándéktárgy (1964), egy példa egy önarcképre, amelyet Toru Takemitsu zeneszerzővel egy japán utazása után tervezett, és amelyhez egy fotófülke-portrét nyomtatott egy kerámia tányérra, amelyet pontosan egy szuvenírboltban vásárolt.

Évszakokra koncentráló nyolcvanas évekbeli sorozatának is lesz önéletrajzi jellege; Johns ekkor már úgy döntött, hogy szinte állandóan olyan népszerű művészektől inspirálja őt, mint Munch, Picasso és Frida Kahlo. Mindeközben kilencvenes évekbeli szerzeményei a korábbi utalások és érdeklődési körök gyűjteményei lesznek: in Felsővezetékek Visszatért a szürkéhez és a nyelvi játékokhoz, sikerült újraalkotnia a nagyszülei ház terveit, és a 0-tól 9-ig terjedő számokat bronzra alakítani.

A kiállítást papír alapú alkotások és monotípiák zárják. Johns az elsőket nem előkészítő rajznak javasolta, ellenkezőleg: korábbi képeinek változatait dolgozta ki, hogy technikailag próbára tegye magát, és új jelentéseket adjon nekik.

Ceruzát, szenet, pasztellt, gipszet, tintát, tollat, akvarellt, kollázst kombinált papírral, tárgyakkal vagy fémes pigmentekkel, sőt a műanyagra is rajzolt, kutatva annak átlátszóságát és felszívódási fokát. Ami pedig a produkciójában kevésbé, de nem is kevesebben előforduló metszeteket illeti, azokat a korábbi képek színeinek megváltoztatására, művek vagy töredékek más módon elrendezett részleteinek reprodukálására használta.

Fejezd be a túrát Fourades/Fizzles (1976), egy művészkönyv, amelyet Samuel Beckettel készített Párizsban, és amely az ír szerző öt szövegét tartalmazza, valamint harminc Johns metszetet, valamint különféle tanúságtételeket más művészekkel való barátságáról, például nagyon kis rajzokat, amelyeket Robert Rauschenbergnek adott, egy rajzot, amelyet Richard Serrának ajánlott fel cserébe az ő vagy egy másik barátja, Duchamp portréjáért. mellékszálak, Cézanne és De Kooning nyomai, két ösztönzője, hogy reflektáljon a képre és a művészeti hagyományra. Akár teremt, akár rombol.

„Jasper Johns: Éjszakai sofőr"

GUGGENHEIM MÚZEUM BILBAO

Abandoibarra Avenue, 2

Bilbao

2026. május 29-től október 12-ig