A Strokes-os Julian Casablancas az „amerikai cionisták” „fehér privilégiumát” emeli ki.

A Strokes-os Julian Casablancas az „amerikai cionisták” „fehér privilégiumát” kiáltotta ki.

Megjegyzései a vírusos YouTube-sorozatban való megjelenés során érkeztek Subway Takes, házigazdája Kareem Rahma, amely ma (április 21-én) mutatkozott be online.

„Nos, jó volt a karrier” – viccelődött, mielőtt kifejtette álláspontját, miszerint „az amerikai cionisták részesülnek a fehér kiváltságos emberek előnyeiből, de úgy beszélnek, mintha feketék lennének a rabszolgaság idején”.

Rahma „100 százalékban” egyetértett ezzel a felfogással, mondván, hogy a cionisták azt állítják, hogy „elnyomottak”, de Tel-Avivban vesznek részt esküvőkön, „amikor több mint 80 000 halott van, köztük nők és gyerekek fél mérföldnyire”.

Casablancas így folytatta: „Úgy értem, csak azoknak az embereknek, akiknek „Hamász, október 7-e” lesz, igen, rossz, de tudod, az indián lázadások nem azt jelentik, hogy rendben van, amit tettünk. Az erőszakos rabszolgalázadások nem jelentik azt, hogy a rabszolgaság nem rossz.”

Amikor Rahma azt javasolta, hogy Casablancas magyarázata a „médiaalfabétáknak” szól, az énekes hozzátette: „Tudod, az indoktrináció olyan erős dolog, mi csak a törzs részei akarunk lenni… De ez szomorú tény, általában az emberek agymosása. Nem lehet haragudni azért, mert valamit feltétlenül lenyomtak a torkukon.”

Arra a kérdésre, hogy van-e „reménye”, Casablancas azt válaszolta, hogy ez az Ön idővonalától függ, és azt mondta, reméli, hogy a dolgok „végül” rendben lesznek, és szerinte „az emberek ébrednek”.

Izrael állam következetesen tagadott minden népirtással és háborús bűnökkel kapcsolatos vádat.

SubwayTakes egy internetes sorozat, amelyben Rahma hírességek mellett ül egy New York-i metrószerelvényen, és meghívja őket, hogy a Metrocardhoz csatlakoztatott mikrofonon osszák meg életük legmenőbb képeit. Korábbi vendégek voltak Charli XCX, Cate Blanchett, FKA Twigs és David Byrne.

Az epizód más részében Casablancas hosszú ívű hangjegyekkel és modern autókkal fejezte ki csalódottságát, és arra buzdította a konzervatívokat és a haladókat, hogy csatlakozzanak a milliárdos uralkodó osztály elleni küzdelemhez. Előadta a „You Only Live Once” rögtönzött demóváltozatát is Rahmával.

Ez néhány nappal azután történt, hogy a The Strokes lezárta a Coachella-hétvége második szettjét egy politikai töltetű vizuális montázssal, amely felhívta a figyelmet a nemzetközi vezetőkre, hogy a bandát a CIA megdöntötte, valamint Martin Luther King Jr.-t, aki a következő kijelentés mellett jelent meg: „Az amerikai kormányt bűnösnek találták a gyilkosságban a polgári perben”.

Felvételeket is mutattak az iráni romokról, a „több mint 30 egyetemet megsemmisítettek Iránban” szöveg mellett, valamint egy klipet arról, hogy az „utolsó gázai egyetemet” légirakéta robbantotta fel.

Casablancas régóta szókimondóan beszél Izrael és Gáza témájában, 2021-ben nyílt levelet írt alá a palesztin jogok támogatására, és az izraeli fellépések bojkottját is sürgeti.

A múlt héten a No Music For Genocide kampánycsoport több mint 1000 kulturális dolgozó és művész által aláírt nyílt levelet adott ki, amelyben felszólította a rajongókat, hogy bojkottálják az idei Eurovíziós Dalfesztivált, hacsak Izraelt nem tiltják el a részvételtől.

Casablancas is beszélt Julia Migenes 2024-ben a milliárdos osztályról alkotott véleményéről. „A „rosszfiúk” fő fegyvere – a milliárdosok, akik megpróbálnak nem adót fizetni – a figyelemelterelés” – mondta. „És ez egy hosszú, bonyolult, közvetett kizsákmányolási lánc, így nem igazán könnyű meghatározni, hogy ki milyen kárt okoz.”

„Ami kiábrándít, hogy az emberek szeretnek napi rendszerességgel beszélni azokról a zavaró tényezőkről, amelyeket ránk táplálnak, és én már túl vagyok rajta, és annyira elegem van belőle. Nem tudom, hogy ez a kényelem vagy a kényelem és egy szép újság professzionális betűtípusai, vagy a varázslatosság."

A The Strokes új albuma, a „Reality Awaits” kiadására készül, ami hat év után az első albumuk. A lemez – amelyet Costa Ricában rögzítettek Rick Rubin producerrel, és számos helyen fejezték be világszerte – június 26-án érkezik a Cult Records/RCA Records kínálatába, és előrendelhető. itt.

Egy hatalmas világkörüli turnét is bejelentettek, amely az Egyesült Királyságba, Észak-Amerikába, Európába és Japánba látogat. Ez lesz az első teljes turnéjuk az Egyesült Királyságban és Írországban több mint 20 év után, és októberben a londoni O2, a newcastle-i Utilita Arena, a manchesteri Co-op Live és a dublini 3Arena előtt állnak meg.