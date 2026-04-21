Kumail Nanjiani, Jim Belushi, Brittany O'Grady és Taylor John Smith csatlakozik a „Green Bank” (exkluzív) sci-fi thrillerhez

Kumail Nanjiani, Jim Belushi, Brittany O'Grady és Taylor John Smith csatlakozott Tatiana Maslanyhoz. Zöld Bankegy független sci-fi horror thriller Pangea Studios, Big Swell Entertainment és Nocturnal Kid.

Josh Ruben, aki korábban a rom-com slasher élén állt Szív Szemekrendezi a filmet, amelynek gyártása ezen a héten kezdődik az atlantai Pangea Studiosban.

Írta: Aaron Horwitz (A tisztító óra), Zöld Bank A nyugat-virginiai Green Bankban játszódik, egy igazi világvárosban, amely az 1950-es évek vége óta arról ismert, hogy van egy „csendes zónája”, amely a területen folyó tudományos kutatások miatt súlyosan korlátozza a rádiós és elektronikus adásokat. Azóta Wi-Fi-vel és mobilszolgáltatással bővült.

O'Grady játssza a főszerepet a történetben, amely egy csecsemőalvás edzőt követ, aki rájön, hogy az általa gondozott gyermek szülei sokkal többek, mint azok a tanácstalan yuppik, akiknek látszanak.

Producer: Andy Horwitz (Öngyilkos osztag, Triple Frontier) a Big Swell Entertainmenttől, Jack Greenberg (Speed ​​The Plough) a Pangea Studios és Ruben Nocturnal Kid szalaghirdetésén keresztül. Steve Greenberg ügyvezető producer.

A sor alatti csapatban Magdalena Górka operatőr (Star Trek: Furcsa új világok, Marvel Studios Visszhang), produkciós tervezők Hillary és Courtney Andujar (Tudom, mit csináltál tavaly nyáron); VFX producer Chris LeDoux (La La Land, 12 év rabszolgaság), valamint Chrissy Fiorilli-Ellington casting rendező (Die Hart).

Spoiler! Lények vannak ebben a funkcióban. A lényeffektusokat pedig a legendás effektművész, Greg Nicotero és a KNB EFX Group csapata felügyeli, akik a munkájukról ismertek. A Walking Dead és Kihullásszámos díjnyertes munka között.

Az UTA Independent Film Group megismétli a funkciót.

Nanjiani tavaly szerepelt James L. Brooks Ella McCay és az Amazon sikersorozata Kihullás. Az UTA és a Mosaic képviseli.

Belushi tavaly jelent meg Kate Hudsonnal Song Sung Blue és Kristen Stewart filmrendezői debütálásában, A víz kronológiája. A CAA, a Brillstein Entertainment Partners és az LBI képviseli.

O'Grady leginkább a Fox musicalsorozatának főszereplésével ismert Csillag valamint az HBO első évadának egyik főszereplője Fehér lótusz. Legközelebb a következőben lesz látható Jumanji film, Jumanji: Nyílt világamely december 25-én nyílik meg. A CAA és a Suskin/Karshan Management képviseli.

Smith 2022-ben jelent meg Ahol a Crawdads énekel valamint Alex Garlandé Hadviselés. A CAA és Vybe Trybe képviseli.