A Sundance örökölt vetítéseket állít, köztük Christopher Nolan, Justin Lin és Alfonso Cuarón filmjeit

Miközben a Sundance új örökség megírására készül a coloradói Boulderben 2027-ben és azt követően, a filmfesztivál néhány slágert hoz a múltból az új otthonba.

A Sundance Institute ma nyilvánosságra hozta a jövő évi fesztivál Legacy programjának felállását, és olyan filmesek munkáit tartalmazza, mint Christopher Nolan, Alfonso Cuarón, Justin Lin, Stacy Peralta, Julie Taymor, Barbara Hammer, Patricia Cardoso és Tom Kalin. Noha a régi újra új lesz, van valami friss is a korábban From the Collection néven ismert felállásban: a Letterboxd csatlakozik a Legacy program társelőadójaként, és további részletekkel szolgál az elkövetkező helyszíni aktiválásokhoz.

A Legacy programhoz készült, amely „forradalmi független mozifilmek bemutatásának otthont ad, beleértve a szépirodalmi és ismeretterjesztő művek archív és restaurálási vetítését, valamint különleges eseményeket” – a Lin's 2002-es Sundance-verziójának vadonatúj restaurációi. Jobb szerencsét holnapa Peralta digitális 4K restaurációja Dogtown és Z-Boysa Taymor's 35. évfordulós vetítése BolondtűzHammer's Nitrát csókok25. évfordulós vetítés Cardoso Real Women Have Curves című filmjének, egy sztárnak, aki fordult az America Ferrerában, a Kalin's 35. évfordulós vetítésén. Elájulvalamint a 25. évfordulós vetítés Cuarón Y tu mamá también című filmjének 4K-s restaurációjáról, amely Diego Luna és Gael Garcia Bernal sztárja.

(balról jobbra fent): Jobb szerencsét holnap és Dogtown és Z-Boys; (középen balról jobbra): A bolondtűz, a nitrátcsók és a valódi nők görbék; (balról jobbra lent): Elájul és Y tu mamá también. A hagyatéki vetítéseken rendezői fellépések és válogatott szereplők is jelen lesznek. A Sundance Institute jóvoltából

A Sundance a fesztivál utolsó hétvégéjére egy különleges, kétrészes szekciót is beállított a „Sundance Filmfesztivál bemutatja: Cinema Interruptus, amelyben szerepel Emlékeztető.” Tartalmaz egy 4K-s helyreállítást és egy közösségi beszélgetést Nolan 2000-es munkájáról, Emlékeztető, Guy Pearce, Carrie-Anne Moss és Joe Pantoliano főszereplésével.

„Izgatottan várjuk, hogy komolyan elindíthassuk a fesztiválszezont ezzel az első, 2027-es Sundance Filmfesztivál bejelentésével, amely felfed néhány Legacy programjainkat” – magyarázta Eugene Hernandez, aki a Sundance Filmfesztivál és a nyilvános műsorok igazgatója. „Minden évben tisztelegünk alapítónk, Robert Redford öröksége és a Sundance Filmfesztivál történelme előtt azzal, hogy visszatekintünk néhány filmre és filmesre, akik alakították történelmünket. Az első fesztiválunk új otthonunkban, a Colorado állambeli Boulderben változást hoz, de ahogy fejlődünk, a lényeget megtartjuk, amit ünnepelünk: gazdag történelmünket.”

Kim Yutani, programigazgató hozzátette: „Ritka csemege színházi környezetben, közösségben, valamint a filmek mögött rejlő tehetségekkel újralátogatni és újonnan megismerkedni azokkal a filmekkel, még inkább, ha ezeket a projekteket helyreállítják. Nagyon várjuk, hogy újra üdvözöljük ezeket a művészeket, és tudjuk, hogy a közönség élvezni fogja azt a lehetőséget, hogy hamarosan kiegészítjük ezeket az új klasszikusokat.”

A Sundance Filmfesztivál Boulderben lesz január 21–31. A következő hetekben további Legacy programokat fognak bejelenteni.