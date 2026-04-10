A Super Mario Galaxy film elsöprő diadala: az észak-amerikai box office élén

2026.04.10.

A húsvéti hosszú hétvégén az észak‑amerikai mozikban robbanásszerűen indult a Nintendo-játék alapján készült animációs kaland, amely villámgyorsan az élre tört a hazai pénztáraknál. A nyitás erejét jól mutatja, hogy az első három nap alatt 130,9 millió dollár folyt be, ami kivételesen erős start. A közönségreakciók lelkesek, a családi nézők nagy számban tértek vissza a termekbe.

Űrkaland, amely beváltotta az ígéreteket

Az új epizód a jól ismert hősöket, Mario és Luigi figuráit lövi fel a világűrbe. A történet középpontjában a hercegnő Rosalina megmentése áll, amely során a páros barátokkal szövetkezve száll szembe kozmikus veszélyekkel. A filmet az Illumination és az Universal Pictures hozta tető alá, biztos kézzel építve a játékvilág örökségére. A frenetikus tempóhoz látványos akció és szelíd, családbarát humor társul, ami a többgenerációs közönség számára is könnyen élvezhető.

Sztárok a mikrofon mögött

Az eredeti nyelvű változatban olyan nevek szólaltatják meg a karaktereket, mint Jack Black, Chris Pratt, Anya Taylor-Joy és Brie Larson. A szereposztás is jelzi, hogy a stúdió a minőségre és a széles közönségvonzásra egyaránt nagy hangsúlyt fektet. A franchise ereje a nosztalgiából és az új közönségrétegek bevonzásából táplálkozik, amit a húsvéti időzítés csak tovább erősít.

“Ez szenzációs rajt egy animációs sorozat második epizódjától” – értékelte a nyitást David Gross, a Franchise Entertainment Research elemzője.

„Most a családok hajtják az iparágat, és a nagy franchise‑ok ebben kulcsszerepet játszanak.”

Riválisok és a hétvége mérlege

A harmadik vetítési hetében az űrkalandos hangvételű Projet dernière chance 30,7 millió dollárral a második helyre csúszott. Az Amazon MGM Studios filmjében Ryan Gosling egy tanárból lett űrhajóst alakít, aki egy űrhajón ébredve az emberiség megmentésére kap küldetést. A történet tétje a Nap elhalványulásából fakadó egzisztenciális válság. A harmadik pozíció a romantikus vígjáték The Drama című, A24‑produkciónak jutott 14,4 millió dollárral. A film egy házasság küszöbén álló pár feszült napjait követi Zendaya és Robert Pattinson alakításában.

Élénk mozilátogatottság és családi lendület

A negyedik helyre a Disney/Pixar Jumpers futott be 5,8 millió dollárral. A történet egy állatokért rajongó tinédzserről szól, aki forradalmi technológiával a tudatát egy robot hód testébe átültetve próbálja megérteni és védeni a vadvilágot. Az ötödik pozíciót a Universal Pictures romantikus drámája, a Reminders of Him szerezte meg 2,2 milliós bevétellel. A trendeket értékelve David Gross szerint a mozik újra erős formában vannak.

A nézők visszatérése mögött több tényező áll: a családi címek biztonságos választást jelentenek, az ismert márkák könnyebben mozgósítanak, és a tavaszi ünnepi hétvége hagyományosan kedvez a nagyobb premiereknek. A széles korosztályt megszólító tartalom, a színes látvány és a jól időzített marketing együtt hozott most látványos eredményt. A filmbarátok számára külön csábítás a megosztható közösségi élmény és az a nosztalgia, amely a klasszikus játékok világát újra a vászonra emeli.

A tízes lista további helyezettjei

They Will Kill You – 1,9 millió dollár

Dhurandhar: The Revenge – 1,82 millió dollár

Wedding Nightmare: deuxième partie – 1,8 millió dollár

Scream 7 – 915 000 dollár

Goat – rêver plus haut – 800 000 dollár

Mit üzen ez a siker?

A húsvéti hétvége számai arról tanúskodnak, hogy a jól felépített, családbarát IP továbbra is az iparág egyik legbiztosabb fogadása. A jelenlegi eredmények nemcsak a márka erejét igazolják, hanem azt is, hogy a közönség értékeli a minőségi animációt és a mozis eseményélményt. Ha a lendület kitart, a tavaszi szezonban stabil maradhat a nézőszám, ami további teret ad az eredeti ötleteknek és a nagynevű folytatásoknak. A mostani premier példája azt mutatja, hogy a szórakoztatóipar akkor működik a legjobban, ha a kreatív világépítés erős marketinggel és pontos időzítéssel párosul.