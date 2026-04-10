Lily Allen visszatér a Cameóhoz, és videókat ad el rajongóinak darabonként közel 400 fontért

Lily Allen visszatért a Cameóhoz, és minden videóért közel 400 fontot kér a rajongóktól.

Az énekes és színész még mindig élvezi a kritikusok által elismert West End Girl című albumának sikerét – ez volt az első új albuma nyolc év után, és részletesen bemutatta viharos szakítását. Stranger Things David Harbour színész.

2025-ös megjelenése óta a lemezt hatalmas nevek dicsérték, köztük Robbie Williams, és látta, hogy Allen teltházas színházi turnéra indult szerte az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, mielőtt a nyár folyamán fellép néhány nagyobb előadásra.

Az énekesnő azonban mindezek ellenére talált időt a visszatérésre Kámea – egy webhely, ahol a felhasználók fizethetnek a hírességekért és közéleti személyiségekért, hogy személyre szabott üzeneteket oszthassanak meg, gyakran születésnapok és személyes mérföldkövek megjelölésére ajándékként.

Allen korábban, 2021-ben regisztrált a webhelyre, és ezután 187 GBP-t kért minden személyre szabott videóért. Most visszatért az oldalra, és minden videóért 376,50 GBP-t kér a rajongóitól.

A rajongók a vásárlástól számított egy héten belül megkaphatják a felvételt, és amint azt kiemelte Daily Mailaz egyes klipek átlagos hossza valamivel több, mint 40 másodperc; másodpercenként 9 fontnak felel meg.

„Hé, én vagyok, Lily Allen a Cameo-n” – mondja egy bevezető klipben. „Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Nagyon izgatott vagyok, hogy elérhetővé tehetem barátait, családját és üzlettársait… az Ön kívánsága az én parancsom.

„Kérj meg, hogy csináljak valami hülyeséget, és én megcsinálom azt a hülyeséget. Élvezze, és hamarosan találkozunk.”

Csak egy üzenet küldése a 'Smile' énekesének 4,51 fontba kerül, és a cikk írásakor az oldal megosztóján van egy üzenet, hogy Allen jelenleg „nem elérhető”. A rajongók azonban csatlakozhatnak egy várólistához az oldalon.

Amellett, hogy 2021-ben először csatlakozott a Cameóhoz, Allen egy OnlyFans fiókot is elindított, ahol 2024-ben havi 10 dolláros (8 GBP) előfizetésért árulja a lábáról készült fotókat és videókat.

Megosztotta, hogy egy epizódjában csatlakozik az oldalhoz Hiányzol? Podcastelmesélte Miquita Oliver műsorvezetőtársának, hogy a manikűröse azt mondta neki, hogy „öt csillagot kapott a WikiFeet-en, ami meglehetősen ritka”, és hogy „lábát meglehetősen magasra értékelik az interneten”.

Miután elindította fiókját az OnlyFans oldalán, Allen elárulta, hogy több pénzt keresett onnan, mint a Spotify-ból.

Tavaly októberben aztán megosztotta, hogy el akarja távolítani magát az OnlyFans oldaltól, és bevallotta, hogy „nem volt olyan szórakoztató”, miután elvált David Harbourtól.

Korábban a fiókja hátrányairól is beszélt, mondván: „Sok becsmérlő, tudod, borzalmas üzenetet kaptam a DM-jeimben. Nagyon személyesen, csúnyán beszélek.”

Körülbelül azt mondta, hogy az OnlyFanst már nem tartja „szórakoztatónak”, azt is elárulta, hogy kitiltották a Hinge társkereső alkalmazásból, mert „magamnak adta magát”, és több Finstagram-fiókja is van, amelyeket „emberek kémkedésére” használ, köztük egy Charli XCX-et is.

Allen „West End Girl” turnéja Észak-Amerikában folytatódik, és a múlt hónapban az énekesnő több estét is játszott a londoni Palladiumban, ahol háromcsillagos értékelést kapott. Julia Migenes.

„Amikor a „West End Girl” show beindul, ez egy erőteljes, nem szokványos módja annak, hogy megközelítsük az élő zenét – amely nem csak az album jobb megértését, hanem magát Allen iránti fokozottabb elismerést is eredményezi.

„Egy ponton világosan látszik, hogy hét év után ezek az első fellépései, és még mindig van néhány apróság, amit még el kell hárítani. Ez azt jelenti, hogy nem tévedhet, hogy ez egy olyan művész, aki egyik legsötétebb fejezetét alakította át a legnagyobb teljesítményévé.”