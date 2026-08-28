A Supergrass „kihozza a slágereket és a mély vágásokat” a 2027-es brit turnén

A Supergrass bejelentette 2027-es brit turnéját, ahol megígérték, hogy „kihúzzák a slágereket és a mély vágásokat”.

Gaz Coombes és társai. Jövő év áprilisában és májusában lép fel, és ez lesz az első brit főturnéjuk a 2025-ös „I Should Coco” 30. jubileumi kirándulásuk óta.

Kilenc randevút játszanak szerte az országban, április 26-án a Newcastle-i NX-ben kezdődnek. Innen Glasgow-ba (27) és Leedsbe (30), majd május 1-jén fellépnek a Manchester Academy-n.

Nottinghamben (4), Birminghamben (5), Londonban (7) és Bristolban (11) is játszani készülnek, a döntőt pedig 12-én tartják a Portsmouth's Guildhall-ban.

Coombes azt mondta, hogy a banda „izgatottan térhet vissza jövőre”, és hozzátette: „A legutóbbi idő az „I Should Coco”-ról szólt, így a következő élő fellépéseken jól fogunk szórakozni a lemezek között, és még több slágert és mélyebb vágást fogunk elővenni a fülednek. Hozd a tavasz 27-ét!”

Szeptember 2-án délelőtt 10 órától indul a művészelővétel, másnap (szeptember 3-án) szintén délelőtt 10 órától a helyszín. Az általános értékesítés szeptember 4-én délelőtt 10 órakor kezdődik. Szerezze meg jegyeit itt és lásd alább az összes dátumot:

A Supergrass 2027-es brit turnéjának dátumai:

ÁPRILIS

26 – Newcastle, Egyesült Királyság – NX

27 – Glasgow, Egyesült Királyság – Barrowland Bálterem

30 – Leeds, Egyesült Királyság – O2 Academy

MÁJUS

1 – Manchester, Egyesült Királyság – Akadémia

4 – Nottingham, Egyesült Királyság – Rock City

5 – Birmingham, Egyesült Királyság – O2 Academy

7 – London, Egyesült Királyság – O2 Forum Kentish Town

11 – Bristol, Egyesült Királyság – Beacon

12 – Portsmouth, Egyesült Királyság – Guildhall

2024-ben beszélgettünk Coombes-szal a zenekar jubileumi turnéja előtt, ahol a frontember nyitott az új szólózene lehetőségeiről. Utolsó kiadása a 2023-as „Turn The Car Around” volt.

Coombes azt mondta nekünk, hogy „határozottan” új zene készül, és kifejtette: „Ez egy nagyon érdekes időszak számomra, mivel van néhány másik projekt, ami elfoglal. Nem igazán tudom megmondani, mik azok, de inkább filmzene-szerű dolgok. Ez jelenleg minden időmet lefoglalja, és egészen addig fog tartani, amíg a Supergrasszal elkezdődik a következő év írása. én.”

Bár a britpop ikonok 2010-ben szétváltak, 2019-ben bejelentették, hogy visszatérnek azzal a küldetéssel, hogy „örömöt hozzanak egy kissé zavart világba”.