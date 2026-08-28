Az Oldenburg Fest a Wordless Elba Island Doc „Strange Neighbors” közreműködésével nyílik meg

Furcsa szomszédoknarráció, interjúk és emberi főszereplők nélküli art-house természetdokumentum nyitja meg az idei Oldenburg Internationales Filmfesztivált, ez az első alkalom, hogy egy doki elindította a német indie fesztivált.

Mi Steinbach operatőr debütált rendezőként, Furcsa szomszédok három éven keresztül készült a Schwarztonnensandon, a németországi Elba folyó szigetén és természetvédelmi területen, Európa egyik legforgalmasabb vízi útjának közepén.

Az alig több mint 2 mérföld hosszú szigetet az 1960-as évek végén hozták létre a Hamburg kikötőjét kiszolgáló Elba hajózási csatorna mélyítése során kotrott homokból, majd magára hagyták és fokozatosan beültették. Közvetlenül a hajóút vonalán fekszik, közelebb a hajóúthoz, mint bármely más folyó partján, így a konténerszállító hajók méteren belül elhaladnak mellette.

Ez egy védett terület. Az embereket betiltották a szigeten, Steinbach pedig kitiltotta őket a filmjéből. Furcsa szomszédok nincs kommentár és nincs párbeszéd, bár a hangsáv és a hangtervezés Robert Nackentől van.

„Soha nem az én ötletem volt, hogy természetrajzi filmet készítsek” – mondja Steinbach THR. „Olyan filmet akartam készíteni, ami nem csak az állatok viselkedéséről vagy az állatokról mond el valamit, hanem valamit erről a helyről és mindenekelőtt rólunk, az emberekről.”

A Steinbach által lefilmezett élőhelyek között árapály-ártéri erdők találhatók, amely tájtípus Európában nagyrészt eltűnt. A szigeten vadon élnek rétisasok, libák és őzek, valamint a talajon fészkelő madárfajok és ragadozók, köztük a rókák és a mosómedve kutyák. A keskeny víz túloldalán a környező régió, amely magában foglalja a Dow vegyipari óriáscég és az Airbus repülőgépipari konszern gyárait, Európa egyik legiparosodottabb régiója. A területen nagyszabású ipari mezőgazdaság is működik, az ebből eredő szennyvíz évente oxigéncsökkenést és tömeges halpusztulást okoz.

Steinbach saját maga forgatta a dokumentumfilmet három éven keresztül, és többszöri látogatása során a szigeten. Gyakran több hétig is ott maradt egy fakunyhóban, amely gólyalábasra épített, hogy megvédje az árapálytól.

Furcsa szomszédok az Earth Cut Filmproduktion készítette és a Film- und Medienstiftung NRW finanszírozta. Oldenburgba értékesítési ügynök vagy színházi forgalmazó nélkül érkezik. Steinbach reméli, hogy a világpremier felkelti a vásárlók érdeklődését Németországban és külföldön egyaránt. „Ez a film moziknak készült” – mondja.

Steinbach részt vesz az oldenburgi fesztiválon, amely szeptember 16-20.