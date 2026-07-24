A Szöuli Művészeti Múzeumban mindannyian Martin Parr vagyunk

Talán, ha a nyarat egy fotóshoz kellene társítanunk, az Martin Parr lenne. Nem azért, mert a brit férfi nyilván nem dolgozott az év hátralévő részében, hanem azért, mert a szerző által bemutatott társadalmi hatások különösen szembetűnőek abban az évszakban, amikor a legtöbb időt töltjük a szabadban: tömegturizmus, féktelen fogyasztás, technológiai függőségek és ambivalens kapcsolat a természettel.

Nem arra gondolva, hogy munkája hozzá fog járulni a szemléletváltáshoz, nem is moralizáló céllal tette, hanem inkább szatirikus szemszögből és játékos kritikából: vannak, akik humorában méltatták e kérdésekkel foglalkozó hazája maró hagyományának örökségét; Nagy-Britannia múltbeli vizuális háborúinak modern kori változata az ábrázolás, az anyag és a forma konvenciói ellen. A globalizált világunkról alkotott víziója, egyformán szórakoztató és zavaró, abból született, hogy pillanatfelvételeket gyűjtött bevásárlóközpontokban, zsúfolt strandokon, állatkertekben, autókiállításokon vagy a svájci hegyekben; Nem a beállítások számítottak túl sokat, sokkal inkább azok a viselkedésmódok, amelyeket ezeken a helyeken az egyének fenntartanak maguknak: illetlen, abszurd és mindenekelőtt leleplező.

A Szöuli Művészeti Múzeumban októberig látható „We Are Martin Parr” című retrospektív, a művészről készült retrospektív, amely produkciójának széleskörű bemutatását kínálja, háttere és formai jegyei – közelképek, telített tónusok – révén több mint reprezentatív a kortárs vizuális kultúra számára. Tizennégy sorozatot tartalmaz, első munkáitól az utolsó évekig: megközelítőleg félezer kép, néhány az általa kiadott közel kilencven fotókönyvből. Nem hiányozhattak Észak- és Dél-Koreáról készült fotók, amelyeket a kilencvenes évek vége és a 2000-es évek eleje között a félszigeten tett látogatásaik során készítettek.

Alapvetően Dél-Korea – érthető okokból – akkoriban élte át a fogyasztói kultúra és a tömegturizmus azon fellendülését, amelyet Martin Parr soha nem akart távolról megfigyelni, inkább megosztotta modelljeivel. Ezekkel az eltúlzott színekkel, a sűrűn átfedő kompozíciókkal és a tömeg hosszan tartó megfigyelésével, hogy az egyébként észrevétlen pillanatokat kibontsák, arra invitálja a nézőket, hogy idegenekben pillantsanak meg saját mindennapi életük megszokott utakon.

Az ezekben a jelenetekben megjelenő alakok szinte soha nem vesznek részt rendkívüli eseményekben; Inkább napszemüveges turistákról, szupermarketekben vásárlókról van szó, és hétköznapi emberekről, akik esznek, pózolnak és maguk is fényképeznek. Megkockáztatva, hogy egy avatatlan néző jelentéktelennek tartja munkáját, Parr pontosan megragadja azokat a vágyakat, ízléseket, fogyasztási mintákat és viselkedési módokat, amelyek a mai életet alakítják; ahogyan magunkat díszítjük, hitet viselünk és emlékezünk.

Egy olyan korszakban, amikor a mesterséges intelligencia gyorsan zökkenőmentes, zökkenőmentes képeket készít, Parr fényképei ennek ellenére felhívják a figyelmünket magának a fényképészeti médiumnak az anyagiságára és közvetlenségére. Nem a kifinomult szépség érdekli, hanem a balesetek, az utcai élet túlzó részletei és a kényelmetlennek vagy hiányosnak tűnő jelenetek. Kompozíciói korántsem egy meghatározott korszak puszta dokumentumaivá válnak, hanem továbbra is kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy mit látunk és hogyan látjuk magunkat.

Ez a kiállítás hangsúlyozza azt az őszinte és közvetlen, nem pedig gúnyos perspektívát, amely az angolt egész életében jellemezte. Távolról rögzített alakok kényelmetlenül Közelben a tárgyak és testek élénk palettájával és az állítólagos triviálison megtorpanó pillantással arra késztetik a nézőt, hogy gondolja át azt, ami, mert gyakran észrevétlen marad. Pillanatképeinek főszereplői nem idegenek, hanem önmagunk mai tükörképei, mint olyan egyének, akik önmagunkat fogyasztják, élvezik és ábrázolják a már nem intim képeken keresztül. Úgy tűnik, diszkréten megkérdezik tőlünk, hogy csak azokat a kortársakat figyeljük-e meg, akiket igyekszünk bizarrnak tekinteni, vagy már a jelenet részesei vagyunk velük.

Csak azt mutatom meg, amit az emberek tudni vélnek.– jelentette ki 2021-ben. Valóban, gyakran így vagy, még ha nem is látod magadmintha azt mondta volna.

„Martin Parr: Mi vagyunk Martin Parr”

Szöuli MŰVÉSZETI MÚZEUM

61, Deoksugung-gil, Jung-gu

Szöul

2026. július 16-tól október 18-ig