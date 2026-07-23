Az A24 ingyenes vetítéseket tervez az Anthony Bourdain „Tony” című filmből vendéglátóipari dolgozók számára (exkluzív)

A várható Anthony Bourdain film bemutatása előtt, Tony, Az A24 ingyenes haladó szűrések sorozatát tűzte ki a vendéglátó-ipari és vendéglátóipari dolgozók számára. Az OpenTable és a Square együttműködésével a vetítéseket felszolgálók, mosogatógépek, vonalszakácsok, főnökök és azon túlmenők számára állítják be.

Az „Ipari Éjszaka” névre keresztelt haladó vetítésekre augusztus 3-án kerül sor 25 városban, Austintól Phoenixen át Philadelphiáig, és minden vetítés házigazdája egy helyi séf. Meghívást kapnak az OpenTable és Square éttermi hálózatának munkatársai, valamint más helyi éttermek első és hátsó dolgozói.

Tonyamely augusztus 7-én fog megjelenni korlátozott számban, majd augusztus 21-én országszerte indul, középpontjában egy 19 éves Bourdain áll, akit A Holdoverek Dominic Sessa főszereplője, amint egy nyarat tölt Provincetownban, és betoppan egy helyi étterem konyhájába, amelyet egy rejtélyes séf (Antonio Banderas) vezet, és amelyet egy hasonlóan kaotikus és összetartó konyhai személyzet tölt meg.

Az „Ipari Éjszaka” séf házigazdái és helyszínei Tony a vetítések a következők:

*Atlanta – Federico Castellucci / elnök/vezérigazgató, Castellucci Hospitality Group

*Austin – Tavel Bristol-Joseph / Emmer and Rye Hospitality Group

*Boston – Biplaw Rai / Pearl & Law Hospitality (Comfort Kitchen, Ama at The Atlas & Foxglove Terrace)

*Chicago – Donnie Madia, étterem / One Off Hospitality Group

*Dallas – Chad Hauser / Café Momentum

*Denver – Erin Pommer / Frasca Hospitality Group

*Houston – Felipe Riccio és Austin pincér / Goodnight Hospitality

*Las Vegas – Brian Howard / Sparrow + Wolf

*Miami – Michael Schwartz / The Genuine Hospitality Group

*Nashville – Arnold Myint / Chef, étteremvezető, a Family Thai szerzője

*New Orleans – Serigne Mbaye / Dakar NOLA

*Orlando – John Tesar / Kés és kanál

*Phoenix – LT Smith / Chilte

*Portland – Gabriel Rucker / Le Pigeon & Canard

*Raleigh – Ashley Christensen, Poole's Diner, Halál és adók

*San Francisco – Stuart Brioza, Atomic Workshop

*Seattle – Rachel Yang, Relay Restaurant Group

*St. Louis – Gerard Craft / Niche Food Group

*San Diego – Tara Monsod, Animae és Le Coq