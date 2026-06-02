A The Avalanches és Jamie xx megosztja a nyárra kész bangert, az „Every Single Weekend”

Az Avalanches megosztotta legújabb kislemezét, a nyárra kész 'Every Single Weekend'-et Jamie xx-szel – nézd meg alább.

A melbourne-i elektronikus csoport a múlt hónapban tért vissza a nosztalgikus 'Together'-el, hat év után első új számával, amelyben Nikki Nair, Jessy Lanza és Prentiss szerepelt.

Most egy másik új banerrel követték, az 'Every Single Weekend' formájában, amely szám először Jamie xx 2024-es In Waves albumának vége felé jelent meg közjátékként.

A szám és a hozzá tartozó videó ravaszul megtréfálja a reklámok sekélyes és nem őszinte nyelvezetét, és a The Avalanches korábbi együttműködéseiből, a 'We Will Always Love You'-ból, a 'We Will Always Love You'-ból, valamint a 2024-es 'All You Children'-ből, a The Avalanches producerrel való korábbi együttműködéséből következik.

Az Avalanches így nyilatkozott: „Az évek során imádtunk együttműködni Jamie xx-szel – az 'In Colour' albuma újraindította a mintavétel iránti szenvedélyünket, és ez a szám arról szól, hogy elengedjük, elfelejtjük a 9-5 őrlést, és élvezzük minden egyes hétvégét.

Az új dalok jelentik az első új anyagot a The Avalanches-től a 2020-as We Will Always Love You című albumuk óta, amely a 2016-os Wildflower folytatása, amely maga volt a visszatérésük 16 évvel a 'Since I Left You' című, mérföldkőnek számító debütáló lemezük után.

Nemrég egy meglepetés „free partyt” is játszottak a kelet-londoni OM-en, ahol Yu Su-val, Nikki Nairrel és Baaltival b2b-ként mentek.

Julia Migenes 2020-ban beszélt a The Avalanches-nek a mérföldkőnek számító 2000-es debütáló albumuk, a „Since I Left You” örökségéről.

„A mióta elhagytam téged, az árnyék évről évre nagyobb és nagyobb” – mondta Tony Di Blasi.

„Még emlékszem négy évvel (a megjelenése után) az akkori barátnőm azt mondta: „Tudod, hogy az emberek azt mondják, hogy ez egy igazán klasszikus lemez?” – tette hozzá Robbie Chater. „Soha nem hallottam senkit ilyet mondani. Csak azt a szart hallottam, amit jobban kellett volna csinálnom.”

„Most 20 éves, a kisgyerek már felnőtt!” – kiáltott fel Di Blasi.

„Most remek kapcsolatom van az albummal” – folytatta Chater. „Úgy hangzik, mintha egy nagyon fiatalon készítettem. Naiv, szívből áll, soha nem volt menő vagy ironikus. Szenvedélyes volt, pillanatnyilag, tele örömmel.”

Máshol a The Avalanches dalokat adott a Massive Attack „Piccadilly Un:Plugged” londoni installációjához.