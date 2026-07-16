A TIFF Film Market nyolc projektet mutat be az első innovációs központhoz

A TIFF piac bejelentette az Innovation Hub első projektjeit, amely a Kanadai Médiaalap által bemutatott, a virtuális valóságnak, a kevert valóságnak és más magával ragadó formátumoknak szentelt új programozási rész.

Az első TIFF-piac szeptember 10-16-án, a 2026-os Torontói Filmfesztivál mellett (szeptember 10-20).

A nyolc kiválasztott Hub-projekt Kanadában, Franciaországban, Dániában, az Egyesült Államokban, Németországban, Belgiumban, Tajvanon, Grönlandon és Hollandiában élő alkotóktól származik, és vegyesen tartalmaz világ-, nemzetközi, észak-amerikai és kanadai premiereket. Kilenc tagú bizottság bírálta el az alakuló programhoz benyújtott előterjesztéseket.

A projektek magukban foglalják az őslakos kultúra interaktív feltárását, többek között Mekwâc: Most jóa Quantum Wampum/James Monkman Studio of Canada cégtől. A 360 fokos interaktív vetítési installáció, amely a Cree kozmológiára támaszkodik, hogy teret teremtsen a víz, a föld és az emlékezet kapcsolataira való reflektáláshoz, a világpremierje a TIFF-piaci bemutatón lesz.

TartupalukAz elismert grönlandi-kanadai művész, Laakkuluk Williamson VR-darabja egy kis sarkvidéki szigeten játszódik a két ország felségvizein. A kitalált köztársaság körútjaként megalkotott program arra hívja fel a résztvevőket, hogy állampolgárságot szerezzenek egy olyan közösségben, amelyet a projekt a sarkköri szerelmesek nemzeteként ír le, és foglalkozik a sziget versengő területi követeléseinek történetével. A Hubblo forgalmazza, világpremierje pedig a TIFF-en lesz.

„Tartupaluk”, Laakkuluk Williamson Scintilla / Nation of Lovers Productions / Ánorâk Film/Hubblo

Az egyéb kiemelések közé tartozik Leszbikus szimulátorIris Van der Meule holland rendezőtől, egy VR-videójáték, amely egy leszbikus karakter tapasztalataira összpontosít, és a szexualitás, a szerelem és a diszkrimináció témáira összpontosít. És Kétezer méter magasan vannak a felhőkSinging Chen tajvani rendezőtől, egy egyfelhasználós, nagyszabású, szabadon barangoló VR-élmény, amelyet Wu Ming-Yi tajvani szerző történetéből adaptáltak. Egy férfit követ, aki felesége halálát dolgozza fel a befejezetlen regényén keresztül. Mindkettőnek a kanadai premierje a TIFF Innovation Hubban lesz.

Iris Van der Meule „Leszbikus szimulátora”. Studio Biarritz – art et essai – Timescapes – Podium Biarritz

A TIFF piac vezetője, Charles Tremblay elmondta, hogy a szekció célja, hogy a vásárlók bepillantást engedjenek az új gyártási megközelítéseket a hagyományos filmen és televíziózáson túlmutató formátumokkal kombináló projektekre. „A vásárlók számára ez kiváló lehetőség arra, hogy olyan úttörő projekteket fedezzenek fel, amelyek túlmutatnak a formátumokon és a határokon, és a közönség által keresett, magas szintű szórakoztatást nyújtják.”

„Ez a nyolc projekt tökéletes kiegészítője a piaci programozás sokszínű kínálatának, amely felemeli a globális tartalom jövőjéről szóló beszélgetéseket” – tette hozzá Geoff Macnaughton, a TIFF piaci programozásért és színházi műsorokért felelős alelnöke.

Az Innovation Hub Torontó ambiciózus TIFF-piacának része, amely a film- és tévéprojektek, valamint az IP-értékesítések, valamint a magával ragadó és innovatív tartalom hivatalos platformjaként számlázza magát minden platformon. Az Innovációs Hub a Metro Toronto Kongresszusi Központ 200-as szintjén kap helyet, és a hétnapos piac idejére nyitva áll a regisztrált küldöttek számára.

A telepítések mellett a piac a Speakers' Summit Talks-beszélgetéseket is lebonyolítja, amelyeken a Hub alkotói vitatják meg projekteiket, valamint a szellemi tulajdon többféle formátumban történő adaptálásáról szóló panelek.

A Hollywood Reporter az Innovation Hub hivatalos médiapartnere.

Az Innovation Hub teljes listája alább található:

Mekwâc: Most jó (Quantum Wampum/James Monkman Studio, Kanada) — 360 fokos interaktív és magával ragadó vetítés; világpremier.

Tartupaluk (Laakkuluk Williamson/Scintilla/Nation of Lovers Productions/Ánorâk Film; Kanada, Grönland, Dánia) – VR; világpremierje.

A nagy kép – Ebéd egy felhőkarcoló tetején (Chloé Rochereuil/TARGO; Franciaország) – VR; világpremierje.

Csillagközi ív (Félix Lajeunesse és Paul Raphaël/Felix & Paul Studios; Kanada) – szabadon bejárható VR; nemzetközi premier.

Leszbikus szimulátor (Iris Van der Meule/Studio Biarritz/art et essai/Timescapes/Podium Biarritz; Hollandia, Kanada, Belgium) – VR; Kanadai premier.

Solwata (Felix Gaedtke és Gayatri Parameswaran/Human Rights Watch/NowHere Media/Agog; Egyesült Államok) – vegyes valóság installáció; Észak-amerikai premier.

Test Proxy (Tender Claws; Egyesült Államok) – AI szemüveg; Kanadai premier.

Kétezer méter magasan vannak a felhők (Singing Chen; Tajvan, Németország) — nagyszabású szabadon barangoló VR; Kanadai premier.