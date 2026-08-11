A Tooth bejelentette 2026 őszi angliai turnéját

2026.08.11. A Tooth bejelentette 2026 őszi angliai turnéját

A Tooth bejelentette 2026 őszi brit turnéját.

A londoni grunge kvartett hosszas turnéra indul debütáló EP-jük, a 'Restless In Bloom' támogatására.

Ez magában foglalja a csoport eddigi legnagyobb főshow-ját, amely a londoni The Garage-ban lesz október 27-én. Turnéjuk során Newcastle-ben, Manchesterben, Swansea-ben, Brightonban és még sok másban is megfordulnak majd, a végén pedig a Milton Keynes-i Craufurd Arms-ban tartanak egy utolsó bemutatót.

Az elővétel holnap (augusztus 12-én) délelőtt 10 órakor kezdődik (BST), míg az általános kiárusítás augusztus 14-én, 10 órakor kezdődik – szerezd meg a jegyeidet itt és lásd alább az összes dátumot:

A Tooth 2026-os brit turnéja:

AUGUSZTUS
13 – London, Egyesült Királyság – Az alsó harmad
23. – London, Egyesült Királyság – Outbreak/All Points East Fesztivál
28. – Reading, Egyesült Királyság – Reading Festival
29. – Leeds, Egyesült Királyság – Leeds Festival

SZEPTEMBER
4 – Manchester, Egyesült Királyság – Projekts Skatepark%

OKTÓBER
13 – Glasgow, Egyesült Királyság – King Tut's
14 – Newcastle, Egyesült Királyság – Zerox
15 – Nottingham, Egyesült Királyság – Bodega
16 – Leeds, Egyesült Királyság – Hyde Park Könyvklub
17. – Manchester, Egyesült Királyság – Neighborhood Festival
19 – Bristol, Egyesült Királyság – Louisiana
21 – Brüsszel, BE – Botanique
23-24 – Rotterdam, NL – A tárcsa bal oldalán
27 – London, Egyesült Királyság – The Garage
29 – Swansea, Egyesült Királyság – Bunkhouse
30 – Portsmouth, Egyesült Királyság – Wedgewood Rooms
31 – Brighton, Egyesült Királyság – Dust

NOVEMBER
4 – Birmingham, Egyesült Királyság – Hare & Hounds*
5 – Milton Keynes, Egyesült Királyság – Craufurd Arms

% = w/ Szégyen

Tavaly áprilisban találkoztunk Toothtal, ahol a zenekar a Restless In Bloom megírásának folyamatáról beszélt nekünk.

„Ez azt tükrözte, hol járt a fejem akkor” – mondta Tom Pollock frontember Julia Migenes annak idején. „Amikor a dalszövegeket írtam, az útelágazás pillanatában voltam, amikor betöltötted a 18-at, és észreveszed, hogy a kamaszkorod lemarad mögötted. Elérkeztél ehhez a furcsa ponthoz, ahol már nem biztos, hogy mi fog történni a jövőben, de tovább kell lépned.”

Máshol a Tooth a hónap végén felkerült a hatalmas All Points East Deftones felállásra.

Nikola G.
Nikola G.
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