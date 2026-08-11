Chris Rock, a „Heated Rivalry's” Hudson Williams a torontói filmfesztivál Keynote-jára

Chris Rock legújabb filmjének világpremierje előtt áll, Ködös zöldTorontóban, részt vesz egy kötetlen beszélgetésen a szeptemberi filmfesztiválon Fűtött rivalizálás sztárja, Hudson Williams.

Rock A24-nek készült filmje egy színésznőt követ nyomon, akinek karrierje évekkel az áttörést jelentő szerepe után megtorpant, miközben második felvonásáért küzd. Rosalind Eleazar Misty Greent alakítja Adam Driver, Daniel Kaluuya, Anna Kendrick, Topher Grace és Rock mellett. A meleghoki-drámában játszott kitörési szerepe mellett Fűtött rivalizálásWilliams Torontóban is megvitatja közelgő sztárfordulóját a Crave és az AMC+ természetfeletti rejtélyes thrillerében Yaga, készítette Kat Sandler.

A TIFF szervezői is bejelentették Beszélgetésben… előadások Lee Min-ho koreai színész és énekes számára, aki bemutatja legújabb filmjét, A bérgyilkos(ok)Torontóban, és Rachel Morrison rendező, ahogy elhozza másodéves filmjét, Életed szerelme, romantikus dráma Margaret Qualley, Aaron Pierre és Patrick Schwarzenegger főszereplésével a filmfesztiválra világpremierre.

Andrew Scott Torontóba tart legújabb filmjével, a Simon Stone's-val Elsinoreahol a néhai színészt, Ian Charlesont alakítja az egyik utolsó londoni West End színpadi szerepében, mint Hamlet, amelyet AIDS-szel élve adott elő.

Scott más kiemelkedő szerepet is kapott a Phoebe Waller-Bridge-ben Hálózsák, játszik Moriartyt Sherlock, és kreditek Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery és Richard Linklateré Kék Hold.

„Az idei In Conversation With… sorozat úttörőket és rendkívüli történetmesélőket hoz össze olyan beszélgetésekre, amelyek segítségével a közönség mélyebb bepillantást enged mesterségükbe és karrierjükbe” – mondta Anita Lee, a TIFF programozási igazgatója keddi nyilatkozatában.

A Torontói Filmfesztivál szeptember 10. és 20. között tart.