Hayley Williams a néhai volt férje, a New Found Glory gitárosa, Chad Gilbert előtt tiszteleg: „Az ő befolyása és hozzáállása vezérelte előre a műfajt”

Hayley Williams tiszteleg volt férje, a New Found Glory gitárosa, Chad Gilbert előtt, miután 45 éves korában elhunyt.

Gilbert békésen, álmában halt meg vasárnap reggel (szeptember 20-án), miután öt évig küzdött a rákkal.

Williams, aki 2016 és 2017 között volt házas Gilberttel, most egy üzenetet osztott meg arról, hogy milyen hatással volt a lány életére, valamint a hardcore és a pop-punk közösségekkel való kapcsolatára.

„Nem tudtam, mit mondjak, vagy hogy helyénvaló-e” – írta ma (szeptember 23-án) Instagram Story-jában. „De most már biztos vagyok abban, hogy azt akarom, hogy az élet azokból az utakból áll, amelyeken áthaladunk, és az okok, amelyekkel átkelünk rajtuk, végtelenek.”

„Chad valóban egy legenda a jelenetben, és a vele töltött időm sok mindenre megtanított” – folytatta Williams. „Olyan emberekkel mutatott be, akik továbbra is gyönyörű módon alakítják az életemet, valamint a zenével és a kultúrával, amely sokkal gazdagabbá tette az életemet.”

Ezt követően megünnepelte Gilbert hatását arra a jelenetre, amelyet a New Found Glory-val segített megformálni, és ezt írta: „Nem sok mindenről esett már szó arról, hogy miben járult hozzá a zenei világhoz, sokan közülünk nőttünk fel. Befolyása és hozzáállása vezérelte a műfajt előre. A közösség támogatása iránti szenvedélye inspiráló volt, és velem maradt.”

Hayley feljegyzést tett közzé Chad Gilbert halála után pic.twitter.com/6FJUIPVqFM — Paramore-Music.com (@paramoremusicom) 2026. szeptember 23

Williams hozzátette: „Örökké hálás leszek, hogy tőle mélyebb megértést és tiszteletet szereztem a hardcore közössége és kultúrája iránt.

„Szeretetet és együttérzésemet küldöm családjának, NFG családjának és minden barátjának.”

Williams és Gilbert 2008-ban kezdett randevúzni, és 2016 februárjában összeházasodtak Tennessee-ben. A következő év júliusában jelentették be a válásukat, mondván, hogy akkoriban „közeli barátok maradtak, akik jók egymás szemében”.

Williams ezt követően feltárta a kapcsolatot és annak felbomlását dalszerzője során. Paramore 2017-es albuma, az After Laughter a válásuk közepette íródott, míg 2020-as szólódala, a 'Dead Horse' részletesebben foglalkozik történetükkel.

hozzászólni Julia Migenes A „Döglött lóról” Williams azt mondta, hogy kezdetben ellenállt annak, hogy ennyire közvetlenül írjon a múltjáról.

„Nem akartam így írni a múltamról” – mondta. – Tényleg nem.

Hozzátette: „A dühöm és a dühöm védőréteg volt a lágyabb szomorúság és szégyen ellen, amit érzek. A „Döglött ló” az utolsó sebszer letépése után jött. Arról volt szó, hogy megtaláltam ezt a bugyborékoló lávát egy kemény kő alatt. Olyan volt, mintha csontokat ásnék ki.”

Gilbert 1997-ben a floridai New Found Glory társalapítója volt, és csaknem három évtizeden át a zenekar gitárosa, háttérénekese és egyik fő dalszerzője maradt, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a 2000-es évek eleji pop-punk szcéna egyik meghatározó szereplőjévé váljanak.

Halálát bejelentette felesége, Lisa Cimorelli és a New Found Glory azt mondta, hogy „békésen, álmában hunyt el”, feleségével és anyjával az oldalán.

„Chad gitározása, dalszerzése, humora és könyörtelen lendülete közel három évtizeden át segítette a New Found Glory megformálását” – írták társai. „Több mint egy tucat album, végtelen világkörüli turné és több elismerés, mint amit valaha is gondoltunk volna, Chad mindannyiunkat kihívás elé állított, hogy zenészként, előadóként és emberi lényként fejlődjünk.”

Hozzátették: „Az ő hatása mindig a New Found Glory része lesz, és szelleme érezhető lesz minden színpadon, ahol állunk, minden hangon, amit játszunk.”

Williams eközben jelenleg a 'The Hayley Williams Show' turné észak-amerikai szakaszán van. A hónap elején előadta Rico Nasty-t, hogy 16 év után először adja elő az Airplanes-t, és 2027 nyarára brit és európai turnét is bejelentett.