A Wings Of Desire órákon keresztül utazik egy 11 hetes babával, hogy olyan fesztiválszínpadon játszhasson, amely nem is létezett: „Nem értékeljük, ha gázolunk”

A Wings of Desire elítélte azt a módot, ahogy a zeneipar bánik a művészekkel, miután órákat töltöttek kisbabájukkal, hogy zenei fesztiválon játsszanak, de kiderült, hogy nem létezik az a színpad, amelyre lefoglalták őket.

A férj és feleség, James Taylor és Chloe Little páros múlt pénteken (július 31-én) a Valley Fest színpadára állt, de végül játék nélkül kellett hazamenniük, ezt az élményt a „repülőtérre menéshez, biztonsági ellenőrzésen és három órás várakozással egy nem létező járatra” hasonlították.

A közösségi médiában megosztott hosszú bejegyzésben elmondták a rajongóknak, hogy még februárban lefoglalták őket a fesztivál Yard Stage játékára. Miután 11 hónapos gyermekükkel együtt utaztak, azt mondták, hogy végre megérkeztek a „hírhedt, nem a helyszíni térképen” szakaszhoz, amelyre lefoglalták őket, de azt tapasztalták, hogy egy „PowerPoint-bemutatónak az ingatlanfejlesztésről” ad otthont.

„A színpad kurátora megerősíti, hogy nem foglalt minket – írták –, és a felállás már hónapok óta a helyén volt”. Maradtak vándorlásban, a foglalókhoz intézett hívásaikat nem fogadták, ami után ez volt: „Vissza a kocsihoz, pakoljuk össze a cuccokat, pelenkázás a hátsó ülésen, még több könnyezés, 2 óra hazautazás.”

A fesztiválé weboldal Az idei kiadást „minden szakaszban gondosan kidolgozott programnak” nevezte, és azt mondta: „Minden foglalást, minden együttműködést (és) minden élményt szándékosan választottak ki.”

A zenekar elmondása szerint úgy osztották meg a történetet, mint „gyönyörű példát annak, hogyan bánik a zeneipar a művészekkel”. Miután megosztotta ezt az Instagram-bejegyzést, Little beszélt a BBCtovábbi fényt vet a megpróbáltatásokra.

„Végül nem a készletünket játszottuk” – mondta nekik. „Ilyen még soha nem történt velünk. Megszoktuk, hogy nincs öltöző, de nem volt hova menni a babával, és ez tovább növelte a stresszt.”

A fesztivál alapítója, Luke Hasell válaszul azt mondta, hogy „nagyon sajnálattal értesült a Wings Of Desire tapasztalatairól”, és elmondta, hogy a fesztivál előtt döntés született arról, hogy a Yard Stage-t összevonják egy másik helyszínnel, és a hétvégén átprogramozzák az ott fellépő előadókat.

„Sajnos – mondta –, úgy tűnik, hogy a Wings Of Desire fellépése körül megszakadt a kommunikáció, ami azt jelentette, hogy a helyszínre érkezés előtt nem kapták meg a szükséges információkat.

„Fel fogunk fordulni a zenekar vezetőségéhez, hogy bocsánatot kérjünk, jobban megértsük a tapasztalataikat, és gondoskodjunk arról, hogy ez ne fordulhasson elő újra.”

Egy következőben Instagram bejegyzésa Wings Of Desire azt mondta: „Természetesen semmit sem hallottunk felőlük, és nem kaptunk kártérítést. Nem értékeljük, ha azt mondják, hogy félreértésről beszélnek. Minden bizonylat megvan.”

A duó megjegyzését visszhangozza Julia Migenes ma (augusztus 4-én), amelyben azt mondták: „Ezt a történetet minden olyan zenész nevében osztjuk meg, akivel rosszul bántak az élő iparban.

„Gyakran rossz kinézetnek tartják a felhajtást, de szükségesnek éreztük, miután megfordultunk egy fesztiválon a babánkkal, megdobálták, majd teljesen átszellemültek. Még nem hallottunk semmit a Valley Festről.”

Julia Migenes megjegyzésért fordult a Valley Festhez.