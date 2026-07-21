Adam Driver annyi Marvel-szerepet adott át, hogy ez már „hagyomány” lett – mondja Kevin Feige

Úgy tűnik, Kevin Feige megszokta, hogy Adam Driver nemet mond neki.

Egy nemrégiben készült interjú során Boldog Szomorú Confused A podcast műsorvezetője, Josh Horowitz, a Marvel Studios elnöke elárulta, hogy Driver annyiszor utasította el, hogy csatlakozzon a Marvel Cinematic Universe-hez, hogy az „hagyománnyá” vált.

„Nem titok, hogy szeretnénk [work with Driver]– mondta Feige. – De az a hagyomány, hogy zoomolunk vele, aztán elmúlik. Ez egy hosszú életű hagyomány. Nem is lehetne szívélyesebb. Általában őszintén elmondja, hogyan érzi magát.”

A Marvel főnöke nem árulta el, hogy mely szerepeket jelölte ki Drivernek; a közösségi médiában azonban pletykák keringtek arról, hogy a színész esetleg beszáll a jelenleg fejlesztés alatt álló X-Men nagyképernyős újraindításába. A Marvel még nem erősítette meg a film szereposztását, de A Hollywood Reporter tavaly arról számolt be, hogy Jake Schreier tárgyalásokat folytat a rendezésről.

Bár Driver soha nem osztotta meg, miért utasítja el folyton az MCU-hoz való csatlakozás lehetőségeit, ez valószínűleg nem azért lenne, mert kasszasiker filmek, hiszen ő is kivette a részét ezekből. Leginkább Kylo Rent alakította a filmben Star Wars folytatásos trilógia, köztük Az ébredő Erő (2015), Az utolsó Jedik (2017) és Skywalker felemelkedése (2019).

A többi nagy horderejű kép mellett, mint pl Gucci háza (2021), Ferrari (2023) és Mamutváros (2024), Driver szereti a jó egyensúlyt a filmográfiáját illetően, számos független filmben is szerepel, többek között Llewyn Davis belsejében (2013), Paterson (2016), Házassági történet (2019) és a közelgő Papírtigris.

Bár Driver egyelőre nem tervezi, hogy csatlakozzon az MCU-hoz, bármennyire is igyekszik Feige, a színész szeretne visszalépni egy újabb kasszasiker franchise-ba: Star Wars. Egy önálló Kylo Ren filmen dolgozott Steven Soderbergh rendezővel, de a Disney levágta a filmet, annak ellenére, hogy a Lucasfilm támogatta.