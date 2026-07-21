Nézze meg a Broken Lizard raid Limp Bizkit című komikus társulat Super Troopers-t, hogy feljelentést tegyen a zaj miatt

A Broken Lizard vígjátékkar az övékének öltözve rohamozta meg a Limp Bizkit színpadát Super Troopers karaktereket, hogy „zajpanasszal” forduljanak a zenekarhoz – nézze meg alább.

Szombaton (július 18-án) történt, amikor Fred Durst és társai. a Creed kétnapos Summer Of '99 And Beyond fesztiváljának nyitóestje a Credit Union 1 Amphitheatre-ben, az illinoisi Tinley Parkban.

A sorozat vége felé a Broken Lizard tagjai jelmezben érkeztek meg, mint a Vermont állam katonái a kultikus vígjáték franchise-ból, és úgy tettek, mintha a hangerő miatt lekapcsolnák a műsort.

Először úgy tűnt, a tömeg egy része nem tudta, hogy a megszakítás a rutin része. A társulat egyik tagja ekkor felkiáltott: „Kuss, csirkefaszok. Ha felkapcsolják a lámpákat, látlak benneteket minden csirkefasza.”

„Te egy tyúkszem vagy, te egy tyúkszem – folytatta, és a hallgatóságra mutatott. – Ti mindannyian csirkefaszták vagytok.

A társulat végül felhagyott a feltételezett zajpanaszokkal, és csatlakozott a zenekarhoz a színpadon a „Break Stuff” záró előadásában.

Nézd meg a pillanatot itt:

A fesztivál számos, a '90-es évek végén és a 2000-es évek elejének rockhoz köthető fellépést hozott össze, köztük a Cypress Hill, a Bush, a Puddle Of Mudd és a Hoobastank. A Creed tegnap (július 19-én) a második estéje volt.

A Broken Lizard jelenleg promóció alatt áll Super Troopers 3amely augusztus 7-én érkezik a mozikba a Searchlight Pictures révén.

A film újra egyesíti a társulat tagjait Jay Chandrasekhart, Kevin Heffernan-t, Steve Lemme-t, Paul Sotert és Erik Stolhanske-t, ahogy a vermonti tisztek először 2001-ben mutatkoztak be. Super Troopers. 2018-as folytatás következik Super Troopers 2 és a visszatérő szereplők, Brian Cox és Marisa Coughlan is szerepel majd benne.

A jelmez nem sokkal azután jött, hogy a Limp Bizkit színpadra állította a komikust, Tom Greent az ottawai Bluesfesten, július 11-én. Green, aki a környéken nőtt fel, csatlakozott Dursthoz a 'Rollin'-hoz (Air Raid Vehicle) és belevetette magát a pályába, és kereskedni kezdett az énekessel.

A Limp Bizkit a múlt hónapban először szerepelt a Download Festival címen, 23 évvel azután, hogy eredetileg a számlát kellett volna megtennie. A szett alatt tisztelegtek néhai basszusgitárosuk, Sam Rivers előtt, aki tavaly halt meg, és akit a zenekar úgy jellemez, hogy „a lélek a hangban”.

Wes Borland gitáros a közelmúltban azt mondta, hogy a banda „a legnagyobb, amiben valaha voltunk” a közelmúltbeli feltámadásuk közepette.

„Ez őrültség. És nem azt mondom, hogy beképzelt módon. Azt mondom, hogy nem hisszük el” – magyarázta. „Most nagyon jól kijövünk egymással, és mindenki, felnőttek vagyunk, és még mindig jól érezzük magunkat, és azt hiszem, ez a közönség számára is megmutatkozik.”

A banda legutóbbi kislemeze, a 'Making Love To Morgan Wallen' tavaly szeptemberben érkezett meg, és ez volt az első új anyag a 2021-es 'Still Sucks' album óta.