Alice Neel a Museu Serralvesben, tökéletes pillantás a tökéletlenre

Öt évvel ezelőtt a bilbaói Guggenheim Múzeum lehetővé tette számunkra, hogy mélyebben ássunk bele Alice Neel munkásságába, ami volt az első spanyolországi retrospektíva. Ennek a kiállításnak a jelentőségteljes címe „Emberek az első”, és kiemelte a pszichológiai megfigyelés éles képességét, valamint a mások szenvedései és fájdalmai iránti figyelmét, valamint azoknak az erejét és ellenállását, akik legyőzik ezeket.

Neel (1900-1984) most egy másik antológia témája a portói Museu Serralvesben, a „Gyönyörűen tökéletlen” címmel, amely ebben az esetben a szépség merev kánonjainak nem engedelmeskedő testek, az aszimmetrikus arcok és megjelenések ábrázolását hangsúlyozza, amelyek nem ragyognak, hanem érettség és tapasztalat rétegeit tartalmazzák.

A húszas években indult pályafutását a múlt század egyes fő eseményei és társadalmi áramlatai fémjelezték az Egyesült Államokban: a nagy gazdasági világválság, a második világháború, a háború utáni időszak, a polgárjogi mozgalom, a nők jogaiért folytatott harc és a melegek felszabadítása. Korának történelme tükröződik kompozícióiban az általa ábrázoltakon és a társadalmi körülményeken keresztül, amelyek között éltek; Különféle személyes és szakmai nehézségekkel teli élete során nem volt hajlandó festészetét a piaci elvárásokhoz igazítani, és az emberi alakot tartotta munkái központi tengelyének, amikor az absztrakciót a kritikusok, a múzeumok és a galériák széles körben védték hazájában.

Évtizedekig kevés intézményi elismeréssel dolgozott, de presztízse a hatvanas évek végétől, és 1970-ben a híres feminista íróról és aktivistáról, Kate Millettről készült portréjának megjelenésétől a magazin címlapján nőtt. idő Széles láthatóságot adott a vásznaknak; Ugyanebben az évben Neel Andy Warholt alakította. 1974-ben a New York-i Whitney Múzeum adott otthont a művésznő első retrospektívjének, amikor már hetvennégy éves volt.

Neel számára, és innen a portugál projekt címe is, a tökéletlenség magának a létezésnek a része volt. Elszántan és megalkuvást nem ismerve elutasította a szépségideálok mesterségességét, inkább olyannak mutatta meg a testet, az arcot és az idő nyomait, amilyenek azok. Portréin az anatómiai precizitás és a szublimált kép felett a kifejezőkészség, a dísztelen kiszolgáltatottság, a neki pózolók egyedisége győzött; – hívta magát lélekgyűjtőegy olyan kifejezés, amely az egyes egyének jellemében, törékenységében és pszichológiai jelenlétében való merülését tükrözi. Műveiben a hiba Így az ellenállás egyik formája lett.

Festészetének radikális ereje pedig ma is aktuális: a kivetítés, amelyet a spanyol Harlem – ahol 1938 és 1962 között élt – fekete és Puerto Ricó-i lakosainak, furcsa művészeknek és előadóművészeknek, vagy nem elméletileg vonzó fizikusoknak adott, még mindig visszhangra talál a sokféleségről, a nemről, a szexualitásról, az egyenlőtlenségről vagy az egyenlőtlenségről szóló jelenlegi vitákban. Alkotásaiban ugyanolyan előtérben részesítette a családtagokat, szomszédokat, munkásokat, bevándorlókat, művészeket, írókat, aktivistákat, politikusokat és közéleti személyiségeket hivatásuktól, származásuktól és társadalmi helyzetüktől függetlenül, mivel a valódi embereket igyekezett megragadni egyéni és társadalmi komplexitásukban, lehetővé téve a hatalmi viszonyok és a gyakran marginalizált életek láthatóvá tételét. Az öregedés, a betegségek és a halál is kulcsfontosságú helyet foglal el munkáiban: a bőrben, a testtartásban és a test csillapítatlan átalakulásában.

A tökéletlen szépség elve tulajdonképpen saját festményének formai vonásaira is kiterjed, melynek nyitott kontúrjai, a vászon festetlen területei és a patentos ecsetvonások a képalkotás folyamatát mutatják be. A befejezetlen természet és a színes foltokkal kezelt hátterek feltárják a művésznő modelljével való találkozásának gesztusát és energiáját.

A Serralves kiállítás kis, nem kronologikus tematikus csoportokba rendeződik. A múzeum új Álvaro Siza szárnyának építészetét kihasználva a túra párbeszédeket generál a művei, fázisai és gyakorlatának témái között, a „szép tökéletlen” fogalmának kiterjesztett értelmezése alapján. Az útvonalat Alice Neel 1980-ban, nyolcvan éves korában festett önarcképe nyitja. Egyedül, meztelenül és frontálisan, idealizálás és mesterkéltség nélkül, szabályoknak alávetve jelenik meg: radikális nyitás, szinte néma kiáltvány, amely az amerikai nő utazásának és a kiállításnak számos központi kérdését bejelenti.

Körülötte a hozzá intézett levelek sora tágítja ezt az első találkozást, bensőséges és kollektív hangkórussá alakítva, egy olyan műre hangolódva, amely mindig minden ember egyediségére figyelt. A családi archívumban talált levelezés – az évek során küldött csodálat és hála levelei – művészek, írók vagy zenészek új leveleihez vezetett, amelyeket felkérték, hogy írjanak Neelnek, mintha élne, vagy tisztelegjenek előtte. Idézhetjük Allora & Calzadilla, Annie Sprinkle, Carla Arocha és Stéphane Schraenen, Carminho, Celia Paul, Chantal Joffe, Dennis Morris, Dominique González-Foerster, Elmgreen & Dragset, Fernanda Fragateiro, Luisa Jacinto vagy Vasco Araújo közreműködését.

Ezután egy másik tematikus mag a családdal, érzelmi kapcsolatokkal, anyasággal, gyermekkorral és veszteséggel kapcsolatos portrékat fogja össze. Megjelennek bennük gyermekeik, unokáik, kollégáik, a barátokkal, szomszédokkal és gyermekeikkel; Így felmerül a kiterjesztett család fogalma, amelyet a rokoni kapcsolatok, a barátság, a vonzalom és a közös élet hoz létre. Neel gyakran festette ugyanazokat az embereket, különböző korokban és pillanatokban kísérte őket. Emellett a kiállítás olyan darabokat is összeállít, amelyek kiemelik vásznainak társadalmi és politikai dimenzióját: azokra az alkotókra, értelmiségiekre, aktivistákra, munkásokra, politikusokra és más New York-ikra pillant, akik széles körben vizsgálják a várost és a környezetet, amelyben ázott.

Produkciójában a privát lét és a nyilvános szféra egymás mellett él: a családi és érzelmi kötődés kora társadalmi és politikai problémáinak része, míg a kollektív történelem valós emberekben ölt testet. A szobákban csendéletek válogatása szakítja meg a portrék egymásutánját, és szüneteket vezet be a figurációba, miközben olyan kérdéseket is beépít a javaslat történetébe, mint az idő múlása, az élet és a halál.

A kiállításon Alice Neel személyes könyvtárának könyvei is szerepelnek, amelyeket közvetlenül New York-i lakásának polcairól hoztak Portóba, hogy megmutassa néhány olvasmányát, referenciáját és érdeklődési körét, valamint olyan hangtereket, ahol meghallgathatja az élete részét képező zenét, Carlos Gardel tangóitól Mozartig és Beethovenig. És nem hiányozhat az unokája, Andrew Neel 2007-ben készített dokumentumfilmje sem, amely a családi interjúkat archív képekkel tarkítja.

A kiállítás plakátján a fekete toborzott James Hunter látható, egy befejezetlenül hagyott mű főszereplője, amely 1965-ben készült, abban az évben, amikor Lyndon B. Johnson úgy döntött, hogy növeli az Egyesült Államok szárazföldi haderejét Dél-Vietnamban. A tervek szerint Hunter egy héttel azután vonult volna oda, hogy elkezdték fényképezni, és nem tért vissza a második ülésre.

Alice Neel. “Gyönyörűen tökéletlen”

SERRALVES MÚZEUM

R. Dom João de Castro, 210

Kikötő

2026. július 16-tól 2027. január 31-ig