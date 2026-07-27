A „Heated Rivalry” producere, Brendan Brady támogatja a Yukon-Set Rom-Com „From Me to You” című sorozatát (exkluzív)

Fűtött rivalizálás Brendan Brady producer ugrott a fedélzetre Tőlem neked, Daniel Little író-rendező romantikus vígjátéka a kanadai Yukonban játszódik és forgatott.

Brady ügyvezetője a kanadai indie producere David Brady és Sonny Goldstein mellett, a producer pedig Marty O'Brien. A Yukon székhelyű Little társszerzője volt a forgatókönyvnek Tőlem Neked Peter Jickling drámaíróval és íróval, melynek középpontjában két sérült ember áll, akik belső démonaikkal szembesülnek, hogy szerelmet találjanak Whitehorse-ban.

Allan Dobrescu játssza Pault, az agybénulásban szenvedő írót, aki levélszállítója, Nora kedvence, akit Genevieve Doyon alakít. Hogy láthassa őt, Paul leveleket ír és küld magának. Amikor Nora titokban elolvassa a leveleket, felkeltette érdeklődését névtelen írójuk, és ahogy életük egyre inkább összefonódik, Paul és Nora félelmekkel és bizonytalanságokkal szembesülnek, mielőtt a szerelem esélye elúszna.

Dobrescu és Jickling a való életben születése óta cerebrális bénulással élnek. Little igazgató közleménye szerint Tőlem Neked célja, hogy a hitelesség és a szív álljon a középpontjában.

„Hihetetlenül hálás vagyok Allannek, amiért ilyen érzelmi mélységet, őszinteséget és éleslátást hozott a szerepbe. Mélységesen büszkék vagyunk arra is, hogy a Yukonban készíthetjük ezt a filmet. Az itt létező melegség, humor és őszinte kapcsolódási érzés szerves része az általunk elmondott történetnek. Tökéletes helyszín az emberi kapcsolatról és a világ megtalálásáról szóló filmhez” – mondta.

Battlestar Galactica Tahmoh Penikett színész is szerepel a filmben.

Tőlem neked, részben a Telefilm Canada és a Talent to Watch programja finanszírozza, a Yukon Media Development, a Canada Media Fund, a Northwestel Community TV, a Disability Screen Office és a Yukon Film Society gyártási érmével is rendelkezik.