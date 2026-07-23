Amy Winehouse édesanyja tiszteleg és így emlékezik halálának 15. évfordulójára: „Saját sikerének áldozata volt”

Amy Winehouse édesanyja, Janis tisztelgett az énekes előtt halálának 15. évfordulóján, ami azt tükrözi, hogy lánya „saját sikerének áldozata lett”.

Ma (július 23-án) lesz 15 éve, hogy Winehouse-t 27 évesen holtan találták otthonában Camdenben, Észak-Londonban. Később úgy ítélték meg, hogy halálát véletlen alkoholmérgezés okozta.

Egy interjúban Az iJanis elgondolkodott arról, mekkora hírnévvel szembesült a lánya életében. „Saját sikerének áldozata volt” – mondta. „Nem akarta, de csak követte őt. És azt mondta: „Ki, én?”

Janis azon is spekulált, hogy miért hiszi, hogy Amy fogékony a függőségre. „Nem volt önbizalma. Ezért az alkohol” – magyarázta. „Azt hiszem, ez sok-sok alkoholfüggővel így van. Az alkohol megszünteti a fájdalmat. És ez borzasztó dolog a függőségekkel.”

„Ha egyszer függő vagy, függő leszel” – folytatta. „Az egyetlen főnök a függőség. Az emberek azt mondják: „Ó, nem, csak hagyd abba az ilyesmit.

Folyamatos gyászának címezve Janis azt mondta: „Csak haladok vele, mert ez az, amit csinálok. Tovább folytatom az életet. Megélem.”

A Winehouse család részt vett egy tisztelgő eseményen a Camden Marketen vasárnap (július 19-én), egy ingyenes koncerten, amely az életét és a Amy Winehouse AlapítványAz elmúlt 15 évben drog- és alkoholfüggőségből gyógyuló fiatal nők támogatásával foglalkozik.

2020-ban Winehouse-t egy dedikált kővel tüntették ki a Camden's Music Walk Of Fame-en. Óra Julia Migenesriportja az alábbi leleplezésről.

Winehouse néhai munkatársának, Tony Bennettnek a hivatalos beszámolója szintén megosztott egy klipet a Body And Soul duettjükből, és ezt írta: „Emlékezzünk Amy Winehouse-ra, akit ma 15 évvel ezelőtt veszítettünk el”, valamint Bennett korábbi értékelését: „Olyan nagyszerű volt, mint Ella vagy Billie.”

Az év elején Pete Doherty elmondta Julia Migenes hogy elhitte a 2024-es életrajzi filmet Vissza a feketéhez A kritikusok méltánytalanul bántak vele, dicsérve Marisa Abela teljesítményét, és azt mondva, hogy a film megörökítette Winehouse és Blake Fielder-Civil „ők a világ ellen” kapcsolatát.

– Azt hiszem, Amynek tetszett volna – mondta. „Alapvetően egy szerelmi történet volt, ugye? Nem annyira az apjáról szólt, és mindenki az apjáról beszél tovább. Róla és Blake-ről, valamint arról, amikor egymásba szerettek.”

A hónap elején a The Rolling Stones a Winehouse-szal ápolt barátságára is reflektált, mielőtt megjelentette a 'You Know I'm No Good' feldolgozást legújabb, 'Foreign Tongues' című albumán.

Ronnie Wood felidézte, hogy megpróbált segíteni az énekesnőn az alkohollal való küzdelmei során. „Oh, Ronnie, mit csináljak?” – mondta. „Azt mondtam: „Nézd, mindenki tudja, hogy vodka van a kulacsban. Szedd össze, és lépj fel a színpadra.”

Gyönyörű tisztelgéseket hagytak Amynek a rajongók halálának 15. évfordulóján ma Camden Square-i otthonában. 🖤✨#AmyWinehouse #AmyForever pic.twitter.com/63haR3bj0Z – Amy Winehouse, Egyesült Királyság (@amywinehouse_uk) 2026. július 23

„De ha fel tudnád vinni, és ott maradna, az nagyszerű lenne” – tette hozzá. „Szomorú vagyok, mert nem csinálta meg a teljes erejét. Olyan volt, mintha ismét elbúcsúznék Billie Holidaytől.”

Winehouse 2007-ben csatlakozott a Stoneshoz az Isle Of Wight Fesztiválon, hogy előadja a The Temptations „Ain't Too Proud To Beg” című dalát. Keith Richards sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy soha nem volt lehetősége jobban megismerni.

„Mindig azt mondtam: „Nos, biztosan találkozom vele az úton” – mondta. „Az ember azt várja, hogy történjenek dolgok, de sajnos nem. De a lemezek erre valók. Nagyon örülök és megtiszteltetés, hogy legalább egyszer játszhattam vele.”