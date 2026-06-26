Ann Blyth, a gonosz lánya a Mildred Pierce-ben 98 évesen meghalt

Ann Blythaz apró színésznő és énekesnő, aki Oscar-jelölést kapott Joan Crawford démonlányának, Veda-nak a megformálásáért az 1945-ös klasszikus melodrámában. Mildred Piercemeghalt. 98 éves volt.

Blyth szerdán természetes halállal halt meg – jelentette George Pennacchio, a KABC munkatársa.

Az operaszoprán Blyth bemutatta az „Év legkedvesebb éjszakája” című klasszikus dalt, amikor a feleségét játszotta. Enrico Caruso (Mario Lanza) be A Nagy Caruso (1951), és három másik MGM musicalben játszott: Rose Marie (1954), A diákherceg (1954) és Vincente Minnellié Sors (1955).

Blyth Burt Lancaster feleségét is alakította a kavicsos börtöndrámában Brute Force (1947), és egy vonzó lény volt a tengerből, akit William Powell hozott haza a fantasy-ban Mr. Peabody és a sellő (1948).

Miután elhagyta az MGM-et, és a Warner Bros.-hoz csatlakozott, 1957-ben két főszerepet játszott. életrajzi filmek: Sidney Sheldon Buster Keaton történeteegykori tinédzser táncpartnere, Donald O'Connor főszereplésével és Helen Morgan története (1957), amelyben az alkoholistát alakította 1930-as évek fáklyaénekes Paul Newmannel szemben.

Kölcsön a Universaltól, ahol ártatlan tinédzsereket játszott kis szerepekben, Blythakkor 16 éves, az elkényeztetett Veda része Crawforddal szemben került, aki éppen akkor hagyta el az MGM-et, és a karrierje összeomlott. Tinédzserek százai vettek részt meghallgatáson, de Crawford látott benne valamit Blyth és segített neki megszerezni a szerepet azzal, hogy megjelent vele szemben a képernyőtesztjén.

„Tudtam, hogy mások is akarják ezt a részt, de én voltam a szerencsés, mert Joan Crawford elvégezte velem a tesztet, és ez egy világot jelentett” – mondta. THR's Scott Feinberg 2013-ban. „Az emberek nem tették ezt, nem az ő termetűek.”

Crawford ösztönei helyesek voltak; az önfeláldozó anya alakításáért elnyerte a legjobb színésznő Oscar-díját (lemaradt a ceremóniáról, de otthon, pizsamában, ágyban vette át a trófeát), és Blyth jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriában.

Blythe remekelt, mint a gyönyörű kölyök, aki bármit megtesz – még gyilkosságot is elkövet – pénzért.

„Ez Blyth A gyermek remekül érti a valaha írt egyik legnehezebb szerepet” A Hollywood Reporter írta értékelésében. „Csak az a tagadhatatlan zsenialitás, amely Joan Crawfordot a nagy népszerű sztárrá tette, aki már régóta lett belőle, képes megtartani Annt. Blyth attól, hogy elszaladjon a filmmel.”

Öt nappal a csomagolás után Mildred Pierce, Blyth hátat tört egy szánkózás során a kaliforniai Arrowhead-tó közelében.

„Egy percben lefelé vitorláztunk a keményen zsúfolt, jeges domboldalon, mint a hómadarak, aztán egy ütközés történt, és émelyítő puffanással a hátamra estem” – írta egy 1954-es történetben, melynek címe „A karrierem egy szánkózás volt”. „Nem sírtam fel. Az érzés túl nagy volt ehhez.”

Az 5 láb-2 Blyth hét hónapot töltött kigipszben, és többen tolószékben voltak. Sikerült is részt vennie az 1946-os Oscar-gálán, és egy stúdióban tervezett ruhát viselt, amely illeszkedik a hátmerevítőjéhez.

A 1970-es évek, Blyth A tévénézők egy új generációja vált ismertté, amikor anyaként szerepelt a Hostess Cupcakes reklámsorozatában, pitchelés közben. Twinkies, Morzsás sütemények és Ding Dongs.

Anne Marie Blythe (lerövidítette kereszt- és vezetéknevét, miután Hollywoodba érkezett) 1927. augusztus 16-án született Mountban. KiscoNew York államban, és a Lower East Side-on nőtt fel Manhattanben. Apja elhagyta a családot, így az anyja nevelte őt és nővérét.

Blyth 6 éves korától kezdve énekelt és verseket szavalt rádióműsorokban, és a San Carlos Opera Company-val lépett fel. Az iskola igazgatói irodájában megkereste Lillian írónő Hellman és Herman producer-rendező Shumlin hogy felolvass egy részt a náciellenes Broadway-drámában Nézd a Rajnán. Elnyerte Paul Lukas lánya szerepét egy 1941-42-es produkcióban, a szökés alatt töltötte be a 13. életévét.

Után Nézd a Rajnán Majdnem 400 előadás után bezárt a Broadway-n, bejárta az országot a darabbal, és csatlakozott más szereplők vacsorára a Fehér Házban Franklin D. Roosevelt elnökkel.

Ann Blyth Photofest

1943-ban Blyth A Universal aláírta, részben azért, hogy versenyt biztosítson a krónikusan elégedetlen szopránjuknak, Deanna Durbinnak, és hamarosan négy 1944-ben megjelent musicalben is szerepet kapott: Forgácsolja le a régi blokkot, Csajok a Swing Streeten, A Vidám Monahanok és Bowery a Broadway felé (azok közül három O'Connorral).

Michael Curtiz-é Mildred PierceA James M. Cain 1941-es regényén alapuló film következett, és miután meggyógyult a háta, egy másik kölyköt alakított Swell Guy (1946). Néhány évvel később nem volt hajlandó egy másik rossz lányt játszani a filmben Elhagyatott és fizetés nélküli felfüggesztést kapott.

Blyth olyan filmekben is szerepelt, mint Killer McCoy (1947), Egy másik része az erdőnek (1948), Top O' the Morning (1949), Még egyszer Drágám (1949), Az Arany Horda (1951), Soha nem felejtelek el (1951), Egy perc a nulláig (1952), A világ a karjaiban (1952), Az összes testvér bátor volt (1953), A király tolvajja (1955) és Rágalom (1957).

Curtiz-é Helen Morgan története ez volt az utolsó játékfilmje – kilépett a filmekből, annak ellenére, hogy őt tekintették a főszerepre Éva három arca (1957), amiért Joanne Woodward elnyerte a legjobb színésznő Oscar-díját.

Mindazonáltal éjszakai klubban szerepelt Las Vegasban, szerepelt a helyi színházban, és olyan tévéműsorokban szerepelt, mint pl Kocsivonat, Az Alkonyat zóna (mint egy hollywoodi sztár, aki nem öregszik), A játék neve, Quincy ÉN és Gyilkosság, írta.

1953-ban Blyth feleségül vette James McNulty Los Angeles-i szülészorvost, Dennis Day énekes testvérét. Öt gyermekük született, Timothy, Maureen, Kathleen, Terence és Eileen, és 2007-es, 89 évesen bekövetkezett haláláig együtt voltak.

Duane Byrge hozzájárult ehhez a jelentéshez.