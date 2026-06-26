A Blondshell bejelenti a „kemény” új albumot, a „Violins”-t, himnikus címadó dallal

A Blondshell bejelentette új albumát, a „Violins”-t, és megosztotta a himnikus címadó dalát – nézze meg alább.

A Los Angeles-i művész – valódi nevén Sabrina Teitelbaum – szeptember 25-én adja ki harmadik stúdióalbumát, és a tavalyi „If You Asked For A Picture” folytatását a Partisan Records gondozásában. Rendelje meg a példányát itt.

Teitelbaum már megosztotta a „Heart Has To Work So Hard” című kislemezt, most pedig visszatért az album címadó dalával, egy toronymagas, himnikus dallamával, amelyben énekel: „Ez nem egyik napról a másikra / Minden fókuszálásomat elveszi / Olyan, mintha festést néznék / Várj, mit mondtál? A rohanás csak többet tesz a tányéromra / mert nem egyik napról a másikra”.

Nézd meg a Sabra Binder által rendezett videót a 'Violins'-hez itt:

Teitelbaum a dalról így nyilatkozott: „Ez a dal sokféleképpen összefoglalja az albumot. Írás közben úgy éreztem, hogy a türelem és a kedvesség képei vonzottak, például ha valaki vállára fekteted a fejed, az erőszak képei mellett. Az is inspirált, hogy lassan gyógyulj, és ne utasítsd el, hogy bármilyen külső erő rohanjon meg. Csak az életet veszem. ahol még nem lehet seggfejek politikája, de tetszik az ötlet, hogy kiszűrjük azokat az embereket, akik nem engednek korlátokat.”

A 11 számból álló lemez producere Yves Rothman, a keverést Beatriz Artola, masterelte pedig Emily Lazar.

Teitelbaum hozzátette: „Úgy éreztem, nem kell túlmagyaráznom semmit, mert jobban megbízhatok azokban az emberekben, akik hallgatnak” – mondta. „Úgy érzem, minden alkalommal, amikor lemezt készítek, közelebb kerülök ahhoz, hogy elkészítsem azt, amit igazán szeretnék.”

„Ez a lemez bizonyos értelemben nehéz” – folytatta. „Egy kicsit kevésbé szó szerinti. Több a kép. De a fő célom ezzel a lemezzel az volt, hogy olyan dalok legyenek, amelyek keményen ütnek. Nagy vezérvonalakat akartam.”

A Blondshell az év végén Észak-Amerikában, az Egyesült Királyságban és Európában is turnézik, beleértve az eddigi legnagyobb londoni főshow-ját a Roundhouse-ban december 15-én. A dátumok teljes listáját itt találja, és megtalálja a fennmaradó jegyeket. itt (UK) és itt (Észak Amerika).

Egy interjúban Julia Migenes Tavaly Teitelbaum arról beszélt, hogy eltávolodik az „If You Asked For A Picture” című debütálásának égetően vallomás hangjától. „Úgy gondolom, hogy emberként elég férfiasnak érzem magam, és a nemhez való viszonyom kissé bonyolult” – mondta.

Az „Ha képet kérnél” négycsillagos értékelést kapott Julia Migenesamely úgy jellemezte a dalokat, hogy „még mindig élesek és hatásosak, de inkább a történetei közötti terekre összpontosítottak, mint magukra a cselekményekre”.