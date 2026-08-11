Ann Hui megkapja a Busani Filmfesztivál Camellia-díját

Ann Hui, a hongkongi újhullám úttörője, akinek filmjei városa hétköznapi és figyelmen kívül hagyott életét közel fél évszázadon keresztül írják le, megkapja a 2026-os Camellia-díjat a Busani Nemzetközi Filmfesztiválon, amelyet a Chanellel közösen adnak át.

A 79 éves rendező átveszi a díjat – amelyet olyan filmeseknek ítélnek oda, akik a nők pozícióját emelték a szakmában – a fesztivál megnyitó ünnepségén, október 6-án a busani moziközpontban.

„Korábbi éveimben úgy éreztem, nem vagyok hajlandó ilyen átvételi díjakat kapni, mert folytatni akartam a filmezést” – mondta Hui. „Most, hogy majdnem nyolcvan éves vagyok, és nehezen tudok filmet készíteni, úgy gondolom, hogy a díjat épp időben kapom, hogy jobban értékeljem.”

1979-es debütálása óta A TitokHui 27 játékfilmet és két nagyjátékfilmet rendezett. Munkái segítettek meghatározni a hongkongi új hullámot, olyan filmekkel, amelyek a műfajok között mozognak, de visszatérnek örök témájához – a mindennapi élet küzdelmei a peremen, érzelmek nélkül ábrázolva: vietnami menekültek Hajós emberek (1982), egy lánya számvetése japán anyjával A száműzött dala (1990), a munkásosztály életének kis méltóságai Ahogy vagyunk (2008), egy idősödő szolga és a család, amelyben felnevelkedett Egy egyszerű élet (2011).

Hui már most is generációja egyik legjobban kitüntetett rendezője. Hatszor nyerte el a legjobb rendező díjat a Hong Kong Film Awards díjátadón, többet, mint bármelyik filmes a ceremónia történetében, és háromszor a tajvani Golden Horse Awards-on. Kétszer – vele Nyári hó 1995-ben és Egy egyszerű élet 2011-ben – munkája a legjobb film, rendező, színész és színésznő díjat nyerte el a hongkongi díjátadón. 2020-ban ő lett az első női rendező, aki megkapta a Velencei Arany Oroszlán életműdíjat, abban az évben megosztva Tilda Swintonnal. Korábban 2914-ben Busanban kitüntették az év ázsiai filmesének.

A 2024-ben alapított Camellia Award nevét egy virágról kapta, amely egyben Busan polgári jelképe, és híresen Gabrielle Chanel kedvence. Ryu Seong-hie koreai produkciós tervező (Oldboy, Határozat a távozásról) volt az első díjazottja, amelyet tavaly Sylvia Chang tajvani színésznő és filmrendező követett.

„Nagyon boldog vagyok, hogy visszatérhetek Busanba – tette hozzá Hui –, és olyan közönséggel találkozhatok, amely a világ legokosabb és legműveltebb filmtudósai közé tartozik.

Hui mellett Michelle Yeoh, az év ázsiai filmesének járó díjazásban részesül egy ünnepségen, amelyet Pachinko sztár Kim Minha. A 31. Busani Nemzetközi Filmfesztivál október 6-15.