Morrissey tiszteleg a néhai menedzser, Peter Katsis előtt: „Egy világ véget ért”

Morrissey személyesen tisztelgett néhai menedzsere, Peter Katsis előtt, „nagyon szokatlan sztárnak” nevezve, és azt mondta, „egy világ véget ért”.

Katsis múlt csütörtökön (augusztus 6-án) hunyt el 69 éves korában, a jelentések szerint a pangásos szívelégtelenség szövődményei miatt.

A chicagói származású a zeneipar meghatározó alakja volt, többek között a Smashing Pumpkins-t, a Backstreet Boys-t, a Snoop Dogg-ot és a Jane's Addiction-t irányította, és amikor először bejelentették a halálát, a Smiths egykori frontembere közzétett egy fényképet Katsisról.

Morrissey most egy hosszabb tisztelgést osztott meg Katsis fényképe mellett, amikor 1973-ban meglátogatta a New York Dollst Chicagóban.

A fotóra gondolva Morrissey ezt írta: „Bizonyára belejött a dolgok szellemébe. Nyüzsgő férfiasságát tekintve üvöltene a nevetéstől, ha tudná, hogy ezt a felvételt élete összegzésére használtam.”

„Jól vagyok méltatlan ezen a héten, és több napba telt, mire megírtam ezt, mert PK egy nagyon szokatlan sztár volt: egy kalandor, aki jobban élvezte a harapást, mint amennyit a legtöbb ember közösen meg tudna rágni” – folytatta. „Nagyon kedvelték – ami szokatlan egy zenei menedzsernél. Bizonyos értelemben álmodozó tekintetű romantikus, de ha kell, trükkös polip.”

Morrissey hozzátette: „Minden szabadságot megragadtak; minden szórakozást bátorítottak és fogyasztottak. Tudta, hogyan és mikor adjon lendületet még egy jó lökést. Néha a chicagói csülök-körzet párbeszéde enyhén képregény volt, de ez mind része volt önpusztító varázsának… kigúnyolta a Dom Perignon túladagolását, mert… nos, miért ne?”

A továbbiakban a zenei üzletről alkotott közös nézeteikre reflektált. „Hasonlítottunk egymásra abban a tekintetben, hogy túl korán volt igazunk – minden jóslatban. Tudta, hogy a legtöbb modern zenekar nem rejt magában sem veszélyt, sem rejtélyt, de a fogát csikorgatta, és Los Angeles közhelyes ipari göbölével foglalkozott.”

Egy személyesebb megjegyzésben így folytatta: „Amikor édesanyám 2020-ban meghalt, az oldalamra száguldott. Tudta, hogy nem tudok mit kezdeni vele. Azonnal bemutatott Andrew Wattnak, és a hangsebességnél gyorsabban vettük fel a „Bonfire Of Teenagers”-t – ez egy álmatlan megmentés egy olyan időpontban, amikor számomra talán nem jött volna el egy újabb nap.”

„A jövő ma már csak az élet hátralévő része” – összegezte. „A halott testvért eltemették. Egy világ véget ért.”

A 'Bonfire Of Teenagers'-t 2020-ban és 2021-ben vették fel Watt producer közreműködésével, többek között Miley Cyrus, Iggy Pop és a Red Hot Chili Peppers tagjai között, de továbbra sem adták ki.

Többek között Katsis halála után tisztelgett a Smashing Pumpkins frontembere, Billy Corgan, aki „kedves barátnak és családunk nagy tagjának” nevezte, és neki tulajdonította, hogy segített „bevezetni a '80-as, '90-es évek és azon túli alternatív forradalmat”.

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