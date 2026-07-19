Anne Hathaway felfedte a „Princess Diaries 3” frissítést: „Volt egy történet áttörés”

Anne Hathaway állapotfrissítést közöl a régóta várt harmadik részről A hercegnő naplói franchise.

Az Oscar-díjas, aki Mia Thermopolist alakította a 2001-es és 2004-es filmekben, nemrégiben feltűnt a SiriusXM-en. Andy rádióahol Andy Cohen műsorvezető megkérdezte tőle: „Hol tartunk Hercegnőnaplók 3?”

„A 3. számú baba megalkotásával vagyok elfoglalva, és ez átvette a helyét annak, hogy pontosan tudom, mikor szülhetek Hercegnőnaplók 3„- mondta nevetve Hathaway. A múlt hónapban bejelentette, hogy harmadik gyermekével várandós férjétől, Adam Shulmantól.

„De azt mondhatom, hogy szerintem áttörést értünk el a történetben. Azt hiszem, jó irányba haladunk. A forgatókönyv, amin dolgoztunk – valahogy elölről kellett kezdenünk ezzel az új irányvonallal, ami szerintem nem az a frissítés, amit bárki is szeretne, de mindannyian nagyon jól érezzük, hogy ez lesz az igazi.” Az Odüsszeia – tette hozzá csillag.

A Hollywood Reporter először 2022-ben számolt be arról, hogy a forgatókönyv a harmadik részhez készül. Később, 2024-ben kiderült, hogy Adele Limet lehallgatták a film rendezésére.

Míg a részleteket titokban tartják, a film a filmsorozat folytatása lesz, amelynek középpontjában Mia Thermopolis (Hathaway) áll, aki megtudja, hogy ő Genovia trónörököse. A második rész végén Miát Genovia királynőjévé koronázzák egyedülállóként, miután a parlament eltörölte a törvényt, amely előírja, hogy a királynőt először férjhez kell kötni. Azonban végre összejön Nicholas Devereaux-val (Chris Pine), miután lemondta az esküvőjét Andrew Jacobyval (Callum Blue).

csevegés közben THR múlt hónapban, A hercegnő naplói A szerző, Meg Cabot megosztotta: „Nagyon izgatott vagyok, hogy van egy harmadik film is. Elolvastam egy forgatókönyvet, és csodálatos volt. Mondtam nekik, hogy ne küldjenek többet, mert nagyon szeretem. Nehezen tartom a számat.”

Azt is ugratta: „Nagyon elégedett vagyok azzal, amit eddig olvastam, de határozottan vannak olyan könyves dolgok, amelyek a legutóbbi forgatókönyvben szerepeltek.”