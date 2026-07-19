Jay Jay French szerint a rajongók „végső soron” döntenek arról, hogy Sebastian Bach lesz a Twisted Sister új énekese.

Miután a Twisted Sister megosztó bejelentést tett arról, hogy Sebastian Bach átveszi Dee Snider énekesi feladatait, Jay Jay French azt mondta, hogy a rajongókon múlik, hogy magukhoz öleljék-e vagy sem.

Még februárban a Twisted Sister kénytelen volt lemondani tervezett turnéját Sniderrel az élen, mivel kiderült, hogy a frontember évek óta degeneratív ízületi gyulladásban szenved.

Később megmentették a 2026-os újraegyesülési turnéjukat, és megerősítették, hogy a Skid Row egykori frontembere, Bach részt vesz a soron következő turnéban, amely az 50. évfordulóját és tíz év utáni első találkozását jelzi, miután 2016-ban visszavonultak a turnétól.

Egy nemrégiben megjelent Rock 'n' blues élményFrench gitáros beszélt a banda Bach-toborzási döntéséről, mondván, ő „az egyetlen ember, aki képes volt rá”.

„Ő az egyetlen nagyobb, mint az életnél, aki meg tudja csinálni” – mondta, hozzátéve, hogy a vele végzett nyolc órás próba után „nem voltak kétségei, milyen nagyszerű lesz.”

Néhány rajongó azonban úgy érezte, a bandának nem kellene folytatnia a turnét sokak által pótolhatatlannak tartott énekes nélkül. Amikor ezt franciára tették, azt mondta, hogy a rajongókon múlik, hogy megölelik-e vagy sem.

„Ez vagy működni fog, vagy nem fog működni” – mondta. „A közönség megveszi, vagy nem veszi meg.” Más örökségbeli fellépésekre is rámutatott, akik minden eredeti tag nélkül voltak úton, kiemelve olyanokat, mint Lynyrd Skynyrd, Foreigner és Queen.

Ez utóbbiról azt mondta: „Freddie Mercuryt, a világtörténelem legnagyobb énekesét soha nem lehet lecserélni. Találd ki, mit? Kaptak egy srácot (Adam Lambert) A Hang (hogy leváltsa őt). Steve Perry, a világtörténelem legnagyobb énekese. Találd ki mit? Kaptak egy srácot (Arnel Pineda) a YouTube-ról (a helyére).

„Csak azt mondom, van egy fickónk, akinek a származása a metál, aki egy legitim előadó platinalemezekkel. Egy fenomenálisan tehetséges ember. És persze most a közvélemény dönt végül. Ők döntenek. Ha a közönségnek tetszik, akkor tetszik.”

Snider egészsége miatti aggodalmak után kijött, és ragaszkodott hozzá, hogy nem feküdt a „halálos ágyán, és a glam-rock ikonok is elmerültek. hivatalos weboldal hogy több betekintést nyújtson a Snider előtt álló küzdelmekbe, beleértve a degeneratív ízületi gyulladást is, amely a múltban több eljáráson is átesett.

Az év elején további frissítést adott az övéről A haj háza rádióműsormondván: „Nem halok meg! Nem, nem soha; úgy értem, mindannyian meghalunk, de nem azonnal.

„Bejelentésem a turné lemondásáról egészségügyi okok, szívproblémák, ízületi gyulladások, hasonló dolgok miatt… elvadultak a pletykák, hogy a halálos ágyamon vagyok, de nem. Egyszerűen nem tudom megtenni azokat a dolgokat, amiket a 20-as, 30-as, 40-es, 50-es, sőt 60-as éveimben tettem. Rendben? Különben élek és jól vagyok.

Snider hozzátette, hogy továbbra is vezeti rádióműsorát, ír és rendez, de hamarosan nem indul útnak.