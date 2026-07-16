Anne Loch a Zentrumban Paul Klee, motívumok nélkül fest

A német Anne Loch (1946-2014) pályafutása az 1980-as években kezdődött Köln művészi környezetében, olyan figurák mellett, mint Rosemarie Trockel, Jenny Holzer és Cindy Sherman, ám nem sokkal később úgy döntött, radikálisan eltávolodik ettől a szférától, és visszavonultan él Svájcban. Az elszigeteltség azonban nem szakította félbe kreatív teljesítményét, mert Loch mintegy 1400 festmény szerzője, amelyek nagyrészt ismeretlenek a nagyközönség számára.

Jövő július 18-tól a berni Zentrum Paul Klee a 2017-ben a Chur Művészeti Múzeumban rendezett kiállítás után második nagy egyéni kiállítását szenteli ennek az egyedülálló művésznek az országban, ahol otthona volt. Körülbelül nyolcvan alkotást mutat be, néhány monumentális formátumú: sárga virág kék alapon, majdnem két méter magas; tizenkét lábnál hosszabb birkanyáj; csaknem egy méter hosszú vásznon lepke; a pünkösdi rózsa belseje vagy a varjú feje kettőnél többre felnagyítva… Impozáns méreteket adott állati vagy növényi motívumokat. És nemcsak egyéni alkotásainak mérete óriási, hanem alapvetően egész munkásságának terjedelme is: pályafutásának mindössze negyven éve alatt ezen az 1400 festményen kívül számos papírra és fotóra készült alkotást is készített. Ezt a kiterjedt korpuszt pontosan Bernben őrzik.

A kölni kulturális színtértől a svájci hegyekig Loch pályafutásának kezdete nagyon ígéretes volt. A kezdeti időkben a már említett Trockel, Holzer és Sherman mellett a tekintélyes Monika Sprüth galéria képviselte, amely számos kiállítást adott neki. Természeteivel és tájképeivel a figuratív festészet németországi újjáéledésének kontextusában rendkívül önálló pozíciót foglalt el, és kitűnt a hozzá közel állók gesztus- és neoexpresszionista irányzatai közül.

Amikor már biztosnak látszott a sikeres karrier, 1988-ban Loch radikális fordulatot vett, és visszavonult a svájci Graubünden kantonba, Suchisba. Nemcsak földrajzi távolság volt, hanem társadalmi is: megszakította kapcsolatát Kölnnel, és még Svájcban is nagyon kevés emberrel tartott rendszeres kapcsolatot. Azonban, mint mondtuk, nem hagyta abba a munkát: fáradhatatlanul folytatta a magánéletben a festészetet, és kiterjedt produkciót hozott létre mindenféle formátumban, beleértve a szövegeket és videókat is. Ebben az új időszakban csak alkalmanként mutatta be műveit, például a svájci főváros Erika és Otto Friedrich Galériájában.

Néhány kivételtől eltekintve Loch kizárólag tájképeket, virágokat és állatokat, témákat festett, látszólag a művészettörténet legkonvencionálisabb és legelvetemültebb témái közé tartozik. Gyakorlatilag kizárta kompozícióiból az emberi lényeket, amellett, hogy a társadalmi jelenben gyökerezik, vagy utal a kortárs világeseményekre. Ő maga ezt írta a naplójába: Megnyugtat a tudat, hogy nem festek leltárt, nem festek társadalomkritikát, nem festek utópiákat, sem társadalomkritikát, sem szociológiai tanulmányt… Egyszerűen vonalakat és egymáshoz való viszonyukat festem.

Bár képei első ránézésre megközelíthetik a giccset, öröksége komoly és iróniától mentes. Motívumainak monumentális bővülése révén elvesztik kapcsolatukat a valósággal: nem a spontaneitást, hanem a legprecízebb tervezést és kivitelezést sugározzák. A német kiterjedt fotóarchívumának köszönhetően nyomon követhető, hogy munkáit előkészítő pillanatfelvételek előzték meg, és már az első ecsetvonást megelőzően minden kompozíciós döntést meghozott a vászonra. Semmi banalitás nincs bennük, ügyeik mindennapi jellege ellenére: szöveteik irreálisnak, sőt furcsának tűnnek, hideg mesterségességük pedig távolságérzetet kelt. Pontosan, messziről nézve a színek telítettnek tűnnek, az újraalkotott pedig egyértelműen felismerhető, de minél közelebb kerül az ember, annál inkább feloldódik az ábrázolás, és a néző belemerül a cselekménybe, amely néhol átsüt a vékony festékrétegen.

Kísértést érezhetünk, hogy rejtett jelentéseket és történeteket keressünk ezekben a monumentális motívumokban, de Loch művészi kiállása nem annyira abban nyilvánul meg, amit fest, mint inkább abban, ahogyan fest. Visszatérünk vallomásaihoz: Nincsenek belső történeteim, semmi sem akar kijönni belőlem, formát ölteni. Ez az impulzus az okaimból fakad. Ugyanúgy, mint mondjuk, szükségem van egy férfi tekintetére, hogy megcsókoljam. Ha megtörténik, az valami más: természetessé válik, mint a festészet. A festészetben már nincs miért.

Mivel az általa festett tárgyak és lények elveszítik a kapcsolatot valódi megfelelőikkel, kompozícióit nem lehet absztraktnak vagy figuratívnak minősíteni, mint a valóságot vagy az álmodottat tanúskodni. A képi diszciplínát a látás és tapasztalás autonóm módjaként fogta fel, nem pedig a világ puszta reprezentációjaként, akár megbízható, akár nem. Ennélfogva Loch munkája iránti jelenlegi érdeklődés nagymértékben abban rejlik, hogy nem válaszokat ad, hanem kérdések felvetésére született: a kép státuszáról, a vízió megbízhatóságáról és a jelentések felkínálásának szándékos elkerüléséről.

André Born és Peter Spahr azon kevesek között volt, akikkel a svájci letelepedés után kapcsolatot tartott. Ők voltak azok, akik rákdiagnózisa után haláláig ápolták, és akikre hagyományozta alkotásait, ezért a művésznő gyűjteménye ma Bernben található.

„Anne Loch. Malerei: Na und?»

ZENTRUM PAUL KLEE

Monument im Fruchtland, 3

Bern

2026. július 18-tól szeptember 20-ig