A Cure-s Robert Smith nem várja Chris Martin világbajnoki félidei bemutatóját

A The Cure-s Robert Smith megosztotta gondolatait a közelgő FIFA-világbajnokság döntőjének félidei műsoráról, amelyet a Coldplay játékosa, Chris Martin irányít.

A világbajnokság első hivatalos döntőjének félidei show-jára vasárnap (július 19-én) kerül sor a New Jersey-i MetLife Stadionban, és Madonna, Justin Bieber, Shakira és a BTS lesz benne, Martin kurátorral.

A mai napon (július 16-án) Smith a The Cure hivatalos Instagram-oldalán osztott meg egy tipikusan nyers választ a látványra, különös tekintettel Gianni Infantino FIFA-elnökre.

„A félidős műsorban, amelyet a Coldplay Chris Martin kurátora készített, Madonna, Justin Bieber, Shakira és a K-pop fiúbanda, a BTS szerepel majd” – olvasható a feliratban. „A FIFA elnöke, Gianni Infantosser a félidős műsort „úttörő látványosságként” jellemezte, amely „a futballt, a zenét és a közös értékeinket ünnepli, és olyan örökséget biztosít, amely meghaladja a végső sípszót”.

A felirat a következőképpen zárult: „AAAAAAAAAAAAAAAAAAGH… #Breadandcircuses #MUGWANK #pleasejust fuckoff.”

Nézd meg a bejegyzést itt:

A bejegyzés tartalmazott egy fényképet is, amely a NASA híres „halványkék pont” fényképének tűnik, amelyet a Voyager 1 készített 1990-ben, körülbelül 3,7 milliárd mérföldről. A képen a Föld apró foltként látható az űrben, és régóta használják emlékeztetőül az emberiség kis helyére a világegyetemben.

A félidei show lesz az első ilyen világbajnoki döntőn, a Super Bowl mintájára. A FIFA azt mondta, hogy a show támogatja a FIFA Global Citizen Education Fundot, amelynek célja, hogy pénzt gyűjtsön a gyermekek oktatáshoz és futballhoz való hozzáférésének bővítésére szerte a világon.

A poszt elsorvadó jellege emlékeztet Smith híresen száraz válaszára a 2019-es Rock And Roll Hall Of Fame beiktatási ceremóniáján, amikor egy kérdező megkérdezte a The Cure-t, hogy „olyan izgatottak-e, mint én” a beiktatástól.

„A hangok alapján nem” – válaszolta Smith egy később vírusos klipben.

A 2024-es pillanatról Annie MacManus és Nick Grimshaw Sidetracked podcastjában Smith elmondta, hogy „rosszul érezte magát” a cserével kapcsolatban.

„Ha őszinte akarok lenni, nem vettem észre, hogy engem forgatnak” – mondta. „Most jöttünk egy komoly beszélgetésről az öltözőnkben arról, hogy mit csinálunk ott. És ez a lelkesedési hullám olyan volt, mint…”

A Cure jelenleg az Egyesült Királyságban és Európában turnézik. A hét elején bejelentették, hogy Simon Gallup fia, Eden a hosszú távú basszusgitárost tölti be, miután nem sokkal a három berlini fellépésük előtt megbetegedett.

A banda a közelmúltban a lengyel Open'er Fesztivál főszereplője volt, ahol egy karriert átívelő szettet adtak elő, amely magában foglalta a ritkán játszott „Wild Mood Swings” mélyre szabott „Treasure”-t.

A múlt hónapban Smith felfedte, hogy a The Cure befejezte a 2024-es Songs Of A Lost World folytatását, miközben egy másik „poposabb” és „jókedvűbb” album is készül.

Nemrég összeállt Olivia Rodrigo-val a 'What's Wrong With Me'-ben, és szerepel a The Rolling Stones új albumán, a 'Foreign Tongues'-on, közreműködött a 'Divine Intervention' gitárján, valamint a 'Never Wanna Lose You' szinti- és háttérénekesén.

A „Songs Of A Lost World” ötcsillagos kritikájában Julia Migenes Ezt írta: „Könyörtelen? Igen, de mindig van elég szív a sötétben és a hangzásban a gazdagság, hogy megfogjon, és ezeket a dalokat a The Cure legjobbjai mellé helyezze.

„A frontember felvetette, hogy valamikor újabb két lemez fog megérkezni, de a Songs Of A Lost World elégnek tűnik a várakozáshoz, már csak azért is, hogy vitathatatlanul Smith pályafutásának legszemélyesebb albuma. Lehet, hogy kirajzolódik a halandóság, de van szín a feketében és virágok a síron.”