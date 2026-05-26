A Rush-s Geddy Lee azt nyilatkozta, hogy nem akarta, hogy „Tom Sawyer” felkerüljön a „Moving Pictures” albumra, mivel annyira „beteg” volt tőle.

A dal végül felkerült az 1981-es lemezre, és a banda karrierjének egyik meghatározó dala lett, erős rádió- és MTV-adást kapott, és végül bekerült a Grammy Hírességek Csarnokába.

De egy új interjúban Lee basszusgitáros és énekes azt mondta, hogy a szám felvételi folyamata akkora kihívás volt, hogy nem is akarta végigvinni a befejezésig.

Rick Beato-val a YouTube-on beszélgetve megkérdezték tőle, hogy a dal miért kapott visszhangot a közönség körében. „Én vagyok az utolsó srác, aki tudja, mert amikor befejeztük a dalt a stúdióban, nagyon csalódottak voltunk” – válaszolta.

„Nagyon nehéz volt elkészíteni (és) nehéz dalt keverni. A felvétel minden lépése problémákkal sújtott. A végén pedig annyira elegem volt abból a kibaszott dalból, hogy nem akartam feltenni a lemezre.”

– Szóval, el tudod képzelni, milyen ostoba volt? – tette hozzá. – Például ne tegyük fel a legnépszerűbb dalunkat a lemezre.

Rush 2015 óta az első közös koncertjüket márciusban játszotta új dobosuk, Anika Nilles mellett. Besorozták a legendás Neil Peart helyére, aki 2020 elején halt meg agyrákban.

A banda Peart régi felvételeit játszotta le a hátuk mögött a nagy képernyőkön a szülőhazájukban, Kanadában rendezett Juno Awards bemutatón.

A Rush azt is bejelentette, hogy 2027-ben az Egyesült Királyságban, Európában és Dél-Amerikában turnéznak. 24 fellépést 13 országban erősítettek meg, ami 2013 óta először lép fel Európában, és 17 év után először járnak Dél-Amerikában.

Az egyesült királyságbeli fellépések között szerepel március 8-án a glasgow-i OVO Hydro, március 12-én a manchesteri Co-op Live, valamint március 16-án és 18-án két fellépés a londoni The O2-ben.