Aina Albo, a fény írása

Miután részt vett az újjászületett Art Cologne Palmában, Aina Albo Puigserver baleári művész megérkezett az Es Baluard Museu-ba, hogy Sofia Moisés Pizà kurátora alatt bemutassa az „Interstices. Ahol a nap húzza az időt” című projektet. Továbbra is elmélyül munkásságának alapvonalaiban: alapvetően olyan szobrok és táblás festmények szerzője, amelyeken a táj alapvető formáit (lejtők, piramiscsúcsok, horizontvonal) és a fény- és légköri jelenségeket tartalmazó geometriát ötvözi.

Képi kompozícióinál mázak és színátmenetek egymásra helyezésével mélységet és organikus megjelenést kölcsönöz képeinek, és a hígított színeket olyan alátámasztással keveri, amely kontrasztot alkot az élénkebb tónusú lakkozott vonalakkal és a karton, intarzia vagy föld és kőris ragasztott részleteivel; Ez utóbbi amellett, hogy ritmust ad, sajátos fényt ad darabjainak. Amikor szobrászik, Albo olyan változatos anyagokat használ, mint a fa, az üveg és a kő, amelyeket gyakran újrahasznosítottak és bontásból vettek át, hogy egyszerre sugallják az átlátszóságot és a szilárdságot, a tükröződéseket és az árnyékokat.

Végül a videóhoz közeledett, hogy olyan forgatókönyveket és pillanatokat küldjön nekünk, amelyekben azt az érzést fogjuk érezni, hogy a valóság elmosódni látszik, és a fikció lehetőséggé válik; akár több mozzanat is összefolyhat egyetlen egybe.

Az „Interstices”-ben ez a mallorcai szerző, aki már bemutatott egyéni kiállításokat a guadalajarai Francisco Sobrino Múzeumban vagy olyan galériákban, mint a Pep Llabrés Art Contemporani és a perui Impakto és a Now: Gallery, olyan darabokat mutat be, amelyek a napfény megfigyelésének alapvető és elsődleges gesztusából indulnak ki, és annak hatásait, hogy feltárják, hogyan konfigurálták ezt a sugárzást, mint írási időt.

Az összegyűjtött művek mindegyike tájékozódási pontként jelenik meg a néző számára, a itt vagy egy absztrakt és belső térkép kontextusában, nem pedig fizikai. Az egyik alkotás és a másik közötti terek alkotják majd azokat a hézagokat (minimális és szinte finom zárójelek a fénypontok között), ahol a közvéleményt arra kérik, hogy megszilárdítsa a tudás egy olyan formáját, amely inkább intuitív, mint közvetlen, mindig néma és felhalmozásból származik.

A kiállítás közös szála az analemma lesz; a laikusok számára a nyolcas alakos görbe, amely képletesen rögzíti a nap útját egy év során: a fény fizikai vetület nélküli írása, amelyet Albo Puigserver arra szolgál, hogy emlékeztessen idő- és térérzékelésünk szubjektív és megfoghatatlan változójára. Mint mondtuk, az üveg, a fa, a lakkok és a mázak lesznek az eszközei annak hangsúlyozására, hogy a tudomány és az intuíció egyaránt befolyásolja látásunkat, valamint a természeti elemekről és az univerzum méreteiről alkotott ismereteinket.

A művész ezt a kiállítást folyamatkísérletnek fogta fel, amelyben az idő amellett, hogy reprezentálódik, az anyagban is menedéket nyújthat. Az analemmához hasonlóan előállítása is ragaszkodik ahhoz a bizonyítékhoz, amelyet néha elfelejtenek, hogy lefutása nem lineáris, hanem egy élő görbe, amelyet megfigyelésünk során rajzolunk meg.

Aina Albo Puigserver. „Képközök. Ahol a nap időt húz”

ES BALUARD MÚZEUM

Plaça Porta Santa Catalina, 10

2026. május 22-től szeptember 20-ig