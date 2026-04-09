ANTIK Almoneda 2026: régiségek és vintage tárgyak visszatérnek az IFEMA-ba

Madrid,

A művészet és az antik tárgyak szerelmeseinek csúcsrendezvénye: 43 éves lesz. Április 11. és 19. között kerül megrendezésre az IFEMA MADRID 12-es pavilonjában az ANTIK Almoneda, a dekoráció, a gyűjtés, a korszakok alkotása és a vintage divat terén vezető madridi vásár. Ez alatt a kilenc nap alatt ez a helyszín több ezer gyűjthető tárgynak és művészeti alkotásnak ad otthont az őskortól az 1960-as és 1970-es évekig.

Idén kilencven antikvárium, aukció és galéria vesz részt ezen a találkozón, különböző eredetű és különböző zsebekre szánt darabokkal, az art deco művektől és ékszerektől a könyvekig, szőnyegekig vagy festményekig és szobrokig.

Minden érdeklődő számára nyitott és közvetlen értékesítés alapján az ANTIK Almoneda a szokásos módon április 14-én, kedden nyílt napot tervezett, amelyen minden látogató ingyenesen léphet be. Minden évben újdonságokkal egészül ki, és ebben a kiadásban példátlan lesz az Adrià Codina Ferrer gyűjtővel közösen bemutatott „ZENEIKONOK: A csillagok emlékei” című kiállítás, amely az elmúlt hetven év zenei nagy kardjainak eredeti tárgyait gyűjti össze, mint Freddie Mercury, Johnal Jackson, El. Koncertjeikben, videoklipjeikben, pályafutásuk történelmi pillanataiban felhasznált emblematikus tárgyakat láthatunk majd.

A dekoráció és az asztal kiemelt szerepet kap: a kiállított bútorok közül kiemelhetjük Paolo Buffa ötvenes évekbeli fotelpárját; eredeti Ecolight Milano asztali lámpa, az 1960-as évek végéről; Jules Leleu Art Deco szekrénye, aláírva és dátummal az 1940-es években; egy pár Jacob sarokasztal; századi francia titkárnő tömör fából, eredeti patinával; Michel Cadestin „Orchidée” fotele az Airborne számára, 1968-ból; és egy spanyol asztal a 18. század végéről eredeti faragással.

További dekorációs tárgyak egészítik ki ezt a kínálatot, mint például egy muránói üvegváza a hatvanas-hetvenes évekből; és egy tibeti tibor pár csontberakással vagy egy bronz fogolyszobor, a 19. századból, a dán Pr. Jenssen.

Az ékszerek, ruhaékszerek és órák iránt érdeklődők minden stílushoz megfelelő darablistában gyönyörködhetnek: a 19. század vége és az 1950-es évek közötti datálású jet és osztrák kristály nyakláncok; egy 19. századi olasz karkötő arany és korall filigrán színben; egy másik francia a 19. századból, arany színben akvamarinnal és gyöngyökkel; és egy másik angol kígyó formájú, arany, türkiz, gránát és gyémánt színben.

Az ANTIK Almonedán a gyűjtők vásárolhatnak hangszereket, század eleji játékokat, írógépeket és fotógépeket, legyezőket, botokat, földgömböket, zárakat, képeslapokat, könyveket, kandelábereket, lámpákat, távcsöveket, bronzokat, zenedobozokat, mikroszkópokat, ezüstöt, porcelánt, üvegárut, autós kendőket, tapadókat egyéb tárgyak között.

A művészetre fókuszálva Manolo Valdés, Juan Barjola, Diego Rivera, Óscar Domínguez, Joan Miró, Patrick Hughes, Rafael Barrios, María Blanchard, Jorge Oteiza és Menchu ​​Gal művei, valamint művészkönyvek, számozott és dedikált kiadások várnak ránk. Aurea diktálszerző: Miquel Barceló; Dalí, az ezeregy nitt; bármelyik Antoni Tàpies, egy kiegyezés életrajza.

Hasonlóképpen láthatunk majd történelmi darabokat is, mint például az egyiptomi óbirodalomból származó nemes granodioritból készült szobra; a Venus Pudica római torzója, márványból; Aphrodité és Erosz csoportja a hellenisztikus időszakból márványból; századi római mozaik pedig az i.sz. 1–2. C. Másrészt ritkasága és védettségi állapota miatt meg kell vizsgálnunk egy romániai barlangi medve fosszilis fejét, amely a pleisztocén korból származik.

Végül a vásár olyan tevékenységi programot dolgoz ki, amely restaurációs műhelyeket, speciális beszélgetéseket, szakértői találkozókat és művészettörténeti, gyűjtési és japán kultúra tájékoztató előadásokat, valamint a fent említett „ZENEIKONOK” kiállításhoz kapcsolódó előadásokat tartalmaz.

ANTIK Almoneda 2026

IFEMA. Madridi Vásár

12-es pavilon

Madrid

2026. április 11-től 19-ig