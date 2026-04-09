A Courteeners bejelenti a „legjobb” albumot a „Luckiest Man Alive” kislemezzel és a 2026-os aréna turnéval

A Courteeners a 20. évfordulóját ünnepli első „best of” válogatásukkal, a „God Bless The Band”-vel, amely a „The Luckiest Man Alive” című reflektív kislemezzel és egy 2026-os brit arénaturné részleteivel indult.

Augusztus 28-án, pénteken az Ignition Musicon keresztül érkezik – a manchesteri Wythenshawe Parkban megrendezett hatalmas teltházas koncertjük előtt – a „God Bless The Band” a „Not Nineteen Forever” dalszövegéből származik, és az indie veteránok válogatásainak válogatott sorozatát rögzíti a 2008-as jubileumi debütálástól a 2008-as jubileumi debütálásig. „Pink Cactus Café”. A gyűjteményt két új dal teszi fel, a 'Plus One Forever' és a gitárpop eufóriája az új kislemeznek, a 'The Luckiest Man Alive'-nak, mindkettő producere Liam Fray frontember és a The Coral legendája, James Skelly.

„Októberben 20 éve volt az első fellépésünk, szóval néhány új dallal a stúdióból, az időzítés éppen megfelelőnek tűnt a best of számára” – mondta Fray. „Ha feleannyit jelentünk az embereknek, mint amennyit ők tettek nekünk az évek során, akkor nem tettünk túl rosszat. Várjuk, hogy láthassunk a God Bless The Fans előtt x”

Amellett, hogy szombaton (április 11-én) egy bensőséges induló koncerten tér vissza Manchester szeretett Night & Day-jére, a banda egy brit arénaturnét is bejelentett novemberre, ahol minden eladott jegyből 1 GBP + ÁFA az újonnan indult LIVE Trust-nak adományozzák az alulról építkező helyszínek és előadók támogatását célzó illetékprogramjuk részeként.

„Fantasztikus látni, hogy a Courteeners jegyenként 1 GBP-os hozzájárulással támogatja a LIVE Trustot a soron következő turnéjuk során, építve az augusztusi Wythenshawe Park show melletti elkötelezettségükre” – mondta Jon Collins, a LIVE Trust vezérigazgatója. „Ez az adomány közvetlenül a teljes alulról építkező ökoszisztéma hasznára válik – a helyszínektől és a művészektől a promóterekig és fesztiválokig –, segítve a helyi zene védelmét, kiterjesztését és támogatását az Egyesült Királyságban.”

Tekintse meg a teljes turnédátumot és a jegy részleteit alább. Az aréna bemutatóit a The Lathums támogatja.

A 21st Century gitárhimnuszának számító „Not Nineteen Forever” mellett a Courteeners több mint 1 millió albumot adott el az Egyesült Királyságban, az utolsó négy az első öt helyen szerepelt, debütáló „St. Jude 15 évvel az első megjelenés után elérte az első helyet.

Visszatekintve a banda hosszú távú sikereire és a bandával kapcsolatos tévhitekre, mondta Fray Julia Migenes 2020-ban: „Úgy éreztem, vasvillával jöttek értünk az első lemezen, mert annyira felépítettek minket. Mindig is nehéz volt megfelelni a hype-nak. Az első lemezt a rajongók jól fogadták, de a kritikusok nem, szóval mindent másra gondoltok. Ha nem lenne senki a fellépéseken, akkor inkább sok ezer embert zsúfoltunk volna össze, mintsem sok ezer rajongó volt. ez a hat kritikus.”

„A Broadsheet újságírói elmentek hozzánk, de lehet, hogy a banda nem a Broadsheet újságíróknak szólt, hanem a 18 éves gyerekeknek szólt az indie diszkókban…”

Hozzátette: „Még mindig úgy kezelnek minket, mintha még mindig 2007 lenne. Zeneileg megváltoztunk, most 34 éves férfi vagyok, nem vagyok egy 21 éves gyerek, aki hétből hat nap leveszi a fejét.”

A 'God Bless The Band' nehézsúlyú fekete dupla LP-n, kiskereskedelmi kizárólagos tiszta dupla LP-n és CD-n lesz elérhető, míg a deluxe formátumok további 11 számmal kizárólag a Courteeners hivatalos boltjában lesznek elérhetők. Rendelje meg előre ittés nézd meg lent a teljes számlistát.

A „God Bless The Band” dallista a következő:

– Szerelmes egy gondolatba?

„Cavort”

'Akril'

„Te túltetted babát”

„Pink Cactus Café”

'Nyári'

„Vedd át a világot”

„Száld az időd”

„Kis csontok”

„17.”

„Fallowfield Hillbilly”

„Az a csók”

'Elveszti az irányítást'

„Modern szerelem”

'Hízelgő'

„Hanging Off Your Cloud”

„A legszerencsésebb ember az életben”

– Mi tartott ilyen sokáig?

„Nem tizenkilenc örökké”

'plusz egy örökké'

A deluxe albumformátumok a következők:

„Édes megadás”

'Csippelés'

„Smiths Disco”

'Napraforgó'

„Winter Wonderland”

„A világ többi része hazament”

„Nemzetközi” (akusztikus)

„Gyönyörű fej”

'Több. Újra. Örökre.'

„20th Century Boy / Cigaretta és alkohol” (BBC Radio 2 Session – Élőben Glastonburyben)

„Itt jönnek a fiatalok”

A korábban bejelentett júliusi és augusztusi Stoke-On-Trentben és Leicesterben, a Sheffield-i Tramlines és a manchesteri Wythenshawe Park mellett a Courteeners is fellép novemberben az Egyesült Királyság arénáiban. Az elővételes jegyek április 15-én, szerdán kezdődnek, az április 17-i, pénteki általános értékesítés előtt itt jegyekért és további információkért, valamint lentebb tekintse meg a teljes dátumokat.

A Courteeners 2026-os brit aréna turnéjának dátumai:

NOVEMBER

6. péntek – Leeds, First Direct Arena

7. szombat – Cardiff, Utilita Arena

13. péntek – Liverpool, M&S Bank Arena

14. szombat – London, Alexandra Palace

20. péntek – Glasgow, OVO Hydro

21. szombat – Birmingham, Utilita Arena

A 2026-os Record Store Day részeként szombaton (április 11-én) a Courteeners kiadja a „Live In Manchester” albumot, amelyet a 2024-es Co-Op Live show-jukon rögzítettek bakeliten. Tekintse meg a kiadások teljes listáját itt.