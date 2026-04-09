A Courteeners bejelenti a „legjobb” albumot a „Luckiest Man Alive” kislemezzel és a 2026-os aréna turnéval

A Courteeners a 20. évfordulóját ünnepli első „best of” válogatásukkal, a „God Bless The Band”-vel, amely a „The Luckiest Man Alive” című reflektív kislemezzel és egy 2026-os brit arénaturné részleteivel indult.
Augusztus 28-án, pénteken az Ignition Musicon keresztül érkezik – a manchesteri Wythenshawe Parkban megrendezett hatalmas teltházas koncertjük előtt – a „God Bless The Band” a „Not Nineteen Forever” dalszövegéből származik, és az indie veteránok válogatásainak válogatott sorozatát rögzíti a 2008-as jubileumi debütálástól a 2008-as jubileumi debütálásig. „Pink Cactus Café”. A gyűjteményt két új dal teszi fel, a 'Plus One Forever' és a gitárpop eufóriája az új kislemeznek, a 'The Luckiest Man Alive'-nak, mindkettő producere Liam Fray frontember és a The Coral legendája, James Skelly.
„Októberben 20 éve volt az első fellépésünk, szóval néhány új dallal a stúdióból, az időzítés éppen megfelelőnek tűnt a best of számára” – mondta Fray. „Ha feleannyit jelentünk az embereknek, mint amennyit ők tettek nekünk az évek során, akkor nem tettünk túl rosszat. Várjuk, hogy láthassunk a God Bless The Fans előtt x”
Amellett, hogy szombaton (április 11-én) egy bensőséges induló koncerten tér vissza Manchester szeretett Night & Day-jére, a banda egy brit arénaturnét is bejelentett novemberre, ahol minden eladott jegyből 1 GBP + ÁFA az újonnan indult LIVE Trust-nak adományozzák az alulról építkező helyszínek és előadók támogatását célzó illetékprogramjuk részeként.
„Fantasztikus látni, hogy a Courteeners jegyenként 1 GBP-os hozzájárulással támogatja a LIVE Trustot a soron következő turnéjuk során, építve az augusztusi Wythenshawe Park show melletti elkötelezettségükre” – mondta Jon Collins, a LIVE Trust vezérigazgatója. „Ez az adomány közvetlenül a teljes alulról építkező ökoszisztéma hasznára válik – a helyszínektől és a művészektől a promóterekig és fesztiválokig –, segítve a helyi zene védelmét, kiterjesztését és támogatását az Egyesült Királyságban.”
Tekintse meg a teljes turnédátumot és a jegy részleteit alább. Az aréna bemutatóit a The Lathums támogatja.
A 21st Century gitárhimnuszának számító „Not Nineteen Forever” mellett a Courteeners több mint 1 millió albumot adott el az Egyesült Királyságban, az utolsó négy az első öt helyen szerepelt, debütáló „St. Jude 15 évvel az első megjelenés után elérte az első helyet.
Visszatekintve a banda hosszú távú sikereire és a bandával kapcsolatos tévhitekre, mondta Fray Julia Migenes 2020-ban: „Úgy éreztem, vasvillával jöttek értünk az első lemezen, mert annyira felépítettek minket. Mindig is nehéz volt megfelelni a hype-nak. Az első lemezt a rajongók jól fogadták, de a kritikusok nem, szóval mindent másra gondoltok. Ha nem lenne senki a fellépéseken, akkor inkább sok ezer embert zsúfoltunk volna össze, mintsem sok ezer rajongó volt. ez a hat kritikus.”
„A Broadsheet újságírói elmentek hozzánk, de lehet, hogy a banda nem a Broadsheet újságíróknak szólt, hanem a 18 éves gyerekeknek szólt az indie diszkókban…”
Hozzátette: „Még mindig úgy kezelnek minket, mintha még mindig 2007 lenne. Zeneileg megváltoztunk, most 34 éves férfi vagyok, nem vagyok egy 21 éves gyerek, aki hétből hat nap leveszi a fejét.”
A 'God Bless The Band' nehézsúlyú fekete dupla LP-n, kiskereskedelmi kizárólagos tiszta dupla LP-n és CD-n lesz elérhető, míg a deluxe formátumok további 11 számmal kizárólag a Courteeners hivatalos boltjában lesznek elérhetők.
A „God Bless The Band” dallista a következő:
– Szerelmes egy gondolatba?
„Cavort”
'Akril'
„Te túltetted babát”
„Pink Cactus Café”
'Nyári'
„Vedd át a világot”
„Száld az időd”
„Kis csontok”
„17.”
„Fallowfield Hillbilly”
„Az a csók”
'Elveszti az irányítást'
„Modern szerelem”
'Hízelgő'
„Hanging Off Your Cloud”
„A legszerencsésebb ember az életben”
– Mi tartott ilyen sokáig?
„Nem tizenkilenc örökké”
'plusz egy örökké'
A deluxe albumformátumok a következők:
„Édes megadás”
'Csippelés'
„Smiths Disco”
'Napraforgó'
„Winter Wonderland”
„A világ többi része hazament”
„Nemzetközi” (akusztikus)
„Gyönyörű fej”
'Több. Újra. Örökre.'
„20th Century Boy / Cigaretta és alkohol” (BBC Radio 2 Session – Élőben Glastonburyben)
„Itt jönnek a fiatalok”
A korábban bejelentett júliusi és augusztusi Stoke-On-Trentben és Leicesterben, a Sheffield-i Tramlines és a manchesteri Wythenshawe Park mellett a Courteeners is fellép novemberben az Egyesült Királyság arénáiban. Az elővételes jegyek április 15-én, szerdán kezdődnek, az április 17-i, pénteki általános értékesítés előtt itt jegyekért és további információkért, valamint lentebb tekintse meg a teljes dátumokat.
A Courteeners 2026-os brit aréna turnéjának dátumai:
NOVEMBER
6. péntek – Leeds, First Direct Arena
7. szombat – Cardiff, Utilita Arena
13. péntek – Liverpool, M&S Bank Arena
14. szombat – London, Alexandra Palace
20. péntek – Glasgow, OVO Hydro
21. szombat – Birmingham, Utilita Arena
A 2026-os Record Store Day részeként szombaton (április 11-én) a Courteeners kiadja a „Live In Manchester” albumot, amelyet a 2024-es Co-Op Live show-jukon rögzítettek bakeliten. Tekintse meg a kiadások teljes listáját itt.