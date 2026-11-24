Antoine Fuqua igazgatót testi sértés és bántalmazás miatt beperelte egy bár menedzsere, aki azt állítja, hogy az igazgató pisztollyal ütötte meg, és antiszemita rágalmakat használt.

A kaliforniai állam bíróságán pénteken benyújtott keresetben a bár menedzsere, William Rosenthal részletezi azt a februári veszekedést, amelyben Fuqua és csoportja megtagadták a belépést egy Los Angeles-i bárba, mert túlzottan ittasak voltak. Azt állítja, hogy a rendező „faji és antiszemita rágalmakat irányított” rá, mielőtt a filmrendező és fia „kézifegyverüket rámutatták volna”.

Rosenthal testi sértésért, bántalmazásért és szándékos érzelmi szorongásért vádat emel. Legalább 50 000 dollárt keres.

Az igazgató szóvivője közleményben cáfolta a vádakat. „Ez nem igaz” – mondta a képviselő.

A per szerint Fuqua és négy másik személy, köztük lánya és fia, február 14-én meglátogatták a Good Times-t a Los Angeles-i Davey Wayne's-nél. Miután Rosenthal megtagadta a csoport belépését, a csoport egyik tagja leköpte, Fuqua lánya pedig megfenyegette a panasz szerint. Elhagyták az intézményt – áll a perben.

Körülbelül egy órával később Fuqua visszatért, és szembesült Rosenthallal a lánya borsos permetezése miatt. Rosenthal tagadta a vádat, és az igazgató egy pisztollyal arcon ütötte, aki később antiszemita rágalmakat használt, és megfenyegette a bár igazgatóját. Innentől a veszekedés fokozódott, Fuqua fia is elővett egy pisztolyt, és megütötte Rosenthalt – áll a keresetben.

Rosenthal elmondása szerint az állítólagos támadás következtében fejsérülést, orrtörést és szakadásokat szenvedett, és most poszttraumás stressz-zavarral és súlyos érzelmi stresszel küzd. Ügyvédei szerint a sérülések „némi maradandó fogyatékosságot” eredményeznek.