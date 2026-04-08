Jerry Bruckheimer, Emma Thomas és Ryan Coogler csatlakozik az új tanácshoz, amely a mozi jövőjével foglalkozik

A filmesek koalíciója egyesül, hogy „a mozi jövőjéért világszerte bajnok legyen”.

A Cinema United ma megerősítette a Filmkészítői Vezetői Tanács megalakulását, amely „érdemes támogatást” nyújt majd a színházi kiállításhoz. A filmet a kasszasiker veterán, Jerry Bruckheimer és az Oscar-díjas producer, Emma Thomas vezeti elnökként, illetve alelnökként. A tanácsot az Oscar-díjas Ryan Coogler és Brad Bird, valamint az Oscar-jelölt Jason Reitman és Celine Song zárja majd.

A szervezet szerint a tanács együttműködik a Cinema Uniteddel, hogy „létfontosságú visszajelzést és ajánlásokat adjon a színházi kiállításokkal kapcsolatos legsürgetőbb kérdésekről”, mint például a konszolidáció, az ablakok, a promóció, a marketing, az innováció és a technológia. Greg Foster, a Cinema United vezető tanácsadója a tanácsalakításban játszott szerepet, és ő lesz az ügyvezető igazgató.

„Olyan filmek, amelyek elragadják a közönséget és eláll a lélegzetük – ezért kerültünk sokan ebbe az üzletbe. Semmi sem hasonlít ahhoz az érzéshez, amikor egy sötét színházban ülsz, a hang elmosogat, és egy hatalmas képernyőn nézel valamit, amit egyszerűen nem tudsz máshol megismételni” – mondta Bruckheimer közleményében. „Filmkészítőként minden tőlünk telhetőt beleadunk ezeknek a pillanatoknak a megteremtésébe. Meghatározó pontnál járunk ennek az iparágnak a jövőjében, és megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozhatok ehhez a hihetetlen filmes csoporthoz, és a Cinema United mellett dolgozhatok azon, hogy az élmény megmaradjon – a világ nagyvárosaiban és a közönség számára mindenhol.”

Thomas hozzátette: „Mély kulturális értéke van annak, ha egy csoport idegenekkel összegyűlünk és találkozunk, miközben valami különlegeset tapasztalunk a nagy képernyőn. Ez a közös pillanat – a nevetés, a könnyek, a közös lélegzetvétel – pótolhatatlan. Erről van szó: gondoskodni arról, hogy a világ bármely méretű mozikja továbbra is úgy mutasson be, ahogyan a filmet a lehető legjobb környezetben élvezheti, történeteinket rajongóiként. látott.”

A hír a Las Vegas-i CinemaCon előtt érkezik, amely a Cinema United által bemutatott éves színháztulajdonosok találkozója. Bruckheimer és Thomas megerősítették, hogy részt vesznek az április 13-16-án megrendezett esemény egy részében, és a Cinema United elnök-vezérigazgatójával, Michael O'Learyvel beszélgetnek.

„Nem lehet túlbecsülni annak fontosságát, hogy Jerry és Emma a kezdeményezés élén álljon ebben az iparágunk számára ilyen kritikus időszakban. Az egész vezetői tanács éleslátása, vezetése, szenvedélye és hatása páratlan, és megtiszteltetés számunkra, hogy valamennyiükkel együtt dolgozhatunk a színházi élmény jövőjének biztosításában a következő generációk számára” – mondta O'Leary. „A kiállításon résztvevők nevében szeretném kifejezni mélységes hálánkat a filmesek e figyelemre méltó csoportjának az ügy iránti elkötelezettségéért.”