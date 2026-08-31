Az ADÉLA új, Boys című dalát sugározza a diadalmaskodó Reading 2026 sorozat során

Az ADÉLA a hétvégén, a Reading 2026 diadalmas szettje alatt új dalt adott 'Boys' címmel – alább meghallgatható.

Az 'Ain't In LA' és a 'Sex On The Beat' című kedvenceket is tartalmazó szettje során a zenész bemutatta a dalt, és bemutatta egy rövid magyarázattal, hogy miről is szól a dal.

ADÉLA azt mondta: „A következő dal egy új. Alapvetően arról szól, hogy a klubban vagy a lányokkal, és zavarják a fiúk.”

Az új dalt itt hallgathatod meg:

A díszlet más részein ADÉLA szlovák gyökereiről beszélt, mielőtt elénekelte volna az 'Ain't In LA'-t. Azt mondta: „Olvasás, hogy érzitek magatokat? …Ez a következő dal nagyon különleges számomra. Ez a legutóbbi kislemezem. Nem tudom, ti ismeritek-e, de én Szlovákiából származom.

„Mindig is nagyon nagy álmom volt, hogy popsztár legyek egy olyan színpadon, mint ez, de mindig is úgy éreztem, hogy túl távol vagyok ettől. Kiderült, hogy nem azért, mert itt vagyok (…) Úgy döntöttem, hogy megírom ezt a dalt a kis helyekről származó rossz szukáknak.”

A „Sex On The Beat” előtt a zenész méltatta a közönséget, mondván: „Ez egy kis seggnyi tömeg. Azt hallottam, hogy ez a fesztivál sok ember ünnepe, miután befejezték érettségijüket. Fantasztikus, srácok. Érzem az energiát. Úgy érzem, nagyon boldogok vagytok. Remélem, nagyon jól vagytok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.”

Az alábbiakban még néhány felvételt láthat a szettről, valamint a készletlistát:

ADÉLA Olvasókészletlista

„KGB”

„Végre bocsánatot kérek”

„fiúk”

'Megy'

„DeathBy Devotion”

„Nincs LA-ban”

„Piros alsó”

'Marihuána'

„SexOnTheBeat”

„SUPERSCAR”

A Reading & Leeds „Most Magical Moments” című könyvében Julia Migenes így nyilatkozott a zenész szettjéről: „ADÉLA szettje a The Galleryben pénteken a poptökéletet szolgálta – jelenléte, játékossága és tehetsége tette a teljes csomagot.

„Szettje felénél leugrott a színpadról, és egy biccentéssel tért vissza balett-táncosnői hátterére – farmer rövidnadrágja hátuljára fél fehér tuti volt feltűzve, lábára balettcipő fűzve. A piruettek és az en pointe elegáns új élt ad a „DeathByDevotion”-nak, ami azt bizonyítja, hogy a szlovák sztárnak rengeteg trükkje van.”

Egy interjúban Julia MigenesADÉLA, aki kiadta új EP-jét A provokátor tavaly nyitotta meg új zenéjét, és azt mondta: „Azért vagyok itt, hogy az emberek kényelmesebben érezzék magukat.”

A Julia Migenes 100 Essential Emerging Artist 2026-ban hozzátette: „Embernek lenni – valóban emberi – a popzenében szeretek a tökéletlenségeimről beszélni. Számomra saját magam negatív oldalai éppoly érdekesek, mint a pozitív oldalaim.”

A teljes interjút itt olvashatja el.