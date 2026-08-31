Az AMC új vállalkozással állítja be a kisebb filmeket a mozikba

Ma már nem szokatlan, hogy egy sikerfilm a hollywoodi rendszeren kívülről érkezik, a felkapott játékos Angel Studios pedig Sound of Freedom három évvel ezelőtt, vagy Taylor Swift közvetlenül az AMC Theatre-hez ment kasszasikeréért Taylor Swift: The Eras Tour film.

Az AMC Entertainment most új forgalmazó céget indít, amely lehetővé teszi a hagyományos forgalmazók nélküli filmek képernyőjén való futtatását.

Az új kiadó, a Leawood Films, filmeket fog forgalmazni és piacra dobni a bejáratott és feltörekvő filmesek számára. De ellentétben Az Eras Toura világ legnagyobb zenészével a főszerepben, a cég nem feltétlenül a kasszasikerekre törekszik, ehelyett a kis- és közepes méretű filmekre koncentrál. Műfaj-agnosztikus lesz – nem csak a koncertfilmekre vagy az alacsony költségvetésű horrorokra összpontosít, igaz Megszállottság. Az AMC úgy véli, hogy saját vásznakon kívül más színháztulajdonosokat is meggyőz a filmek átviteléről.

A világjárvány és a 2023-as kettős munkasztrájkok miatt a produkció felborult, a színháztulajdonosok panaszkodtak, hogy nem állnak rendelkezésre új filmek, és ez a hiányosság orvoslását szolgálja, a cég pedig igyekezett kijelenteni, hogy nem zavarja a filmstúdiók filmjeinek vetítését.

„Ez egy szerény léptékű kezdeményezés, amely arra összpontosít, hogy a filmek nagy képernyőre kerüljenek, amelyeket teljes egészében a filmkészítőik finanszíroznak” – mondta Adam Aron, az AMC vezérigazgatója nyilatkozatában. „Különösen arra törekszünk, hogy növeljük a mozikba kerülő kis és közepes költségvetésű filmek számát. Nagyon valószínűtlen, hogy a Leawood Films kasszasiker, sátorfák típusú megjelenéseket fog tartalmazni. Tehát a Leawood Films erőfeszítéseink célja, hogy kiegészítsék, nem pedig versenyeznek a nagy stúdiókkal és kulcsfontosságú forgalmazói partnereinkkel régóta fennálló partnerségünk döntő fontosságú munkájával.”

Az AMC azt állítja, hogy legalább 45 napos időtartamot tartana be, mielőtt a Leawood cím megérkezik a PVOD-ra, és legalább 90 nap az SVOD esetében. Ezeknek a filmeknek a bevételének nagy része, miután elhagyják a mozikot, a filmkészítőknél marad. A Leawood még nem döntött, és várhatóan csak 2027-ben vagy 2028-ban kerül a mozikba.

A vállalat számos veterán vezetőt gyűjtött össze, hogy tanácsot adjon a vállalkozásnak, köztük a Warner Bros. korábbi filmfőnökét, Toby Emmerichet, a Walt Disney Studios korábbi marketingfőnökét, Ricky Strausst és a Bleaker Street forgalmazási főnökét, Kyle Davies-t.

Craig Jacobson, a Hansen Jacobson képviseli az új vállalkozást, és a cég székhelye Los Angelesben, valamint az AMC otthoni bázisa, a kansasi Leawood lesz.

Aron folytatja: „Végül a mozilátogatók következetesen bizonyítják étvágyukat a sokféle színházi tartalom iránt, és úgy gondoljuk, hogy vannak kiemelkedőbb filmek, amelyek megérdemlik, hogy a nagy vásznon megtalálják a közönséget.”