Andrew Ridgeley beszélt vele Julia Migenes egykori WHAM „tartós” örökségéről! George Michael bandatársa, és azt mondta, hogy zenéje kiállja az idő próbáját, mert „az alapvető emberi érzelmekről beszél”.

Az énekesnő a 2026-os Ivor Novellos vörös szőnyegén beszélt velünk a múlt héten (május 21-én, csütörtökön), ahol George Michael posztumusz megkapta az Akadémia ösztöndíját. A díj a The Ivors Academy legmagasabb kitüntetése, és egy olyan személyt ismer el, aki felejthetetlen, maradandó hatást keltett zenéjével. A korábbi címzettek között volt Paul McCartney, Bruce Springsteen, Kate Bush, Sting, a U2 és Elton John.

Ridgeley Michael nevében vette át a díjat a londoni Grosvenor Hotelben tartott ceremónián, és beszédével visszatekint arra, milyen hatást gyakorolt ​​a néhai zenész a dalszerzők új generációjára.

A pár alkotta a WHAM! 1981-ben, majd olyan slágereket adott ki, mint a 'Wake Me Up Before You Go Go', 'Last Christmas' és 'I'm Your Man', majd 1986-ban szakított. Michael szólókarrierjét a következő évben a Faith című debütáló albummal indította el. 2016 karácsonyán halt meg szív- és májbetegségek miatt.

Ridgeley elmondta, mit gondolt volna Michael a megtiszteltetésről, és elmondta, hogy szerinte „rendkívül büszke lett volna arra, hogy néhány előadó és dalszerző közé sorolták volna, akiknek zenéjével együtt nőtt fel, és amelyek dalszerzővé formálták".

„Ez rettenetesen sokat jelentett volna neki, mint sok más díj” – tette hozzá.

Amikor arról kérdezték, hogy Michael zenéje miért van továbbra is visszhangra a hallgatók körében a világ minden részéből és minden generációból, Ridgeley azt mondta, hogy ez valószínűleg „tartós természetének” köszönhető.

„Az alapvető emberi érzelmekről beszél. Szerintem alapvetően az érzéseinkről szól, ezért ez időtlen” – tette hozzá. Legyen szó az élénk vitalitásról, amit a WHAM! képviselt, vagy a sokkal mélyebb, lelkesebb (dalírás) és a kérdések, amelyeket érettebb dalszerzőként tett fel.”

Szintén részt vett a néhai dalszerző nevében a tekintélyes Akadémia-ösztöndíj átvételén régi ügyvéd és közeli barát, Chris Organ, aki Michaellel dolgozott a WHAM! és hagyatékának társvégrehajtója is.

Organ elmagyarázta, hogy a „Freedom" énekesének személyiségjegyei és értékei is ragadtak meg a rajongóktól, mondván, hogy ezek a tulajdonságok mindegyike átragyogott dalszerzőjében.

„Azt hiszem, ezeknek a dolgoknak köze van ahhoz, hogy miért bírja a zenéjét, ameddig tart. Az emberek tudják, milyen volt. Tudják, hogy kedves, nagylelkű, emberbarát, szerény és alázatos ember volt, és igazán öröm tudni” – magyarázta. „Nagyon kiváltságosnak érzem magam, hogy ismerhettem őt az évek során. És azt hiszem, az emberek ezt felismerik benne.”

Organ így folytatta: „A teremben lenni ma este, és hallani a sok ember válaszát… (észreveszi, hogyan) továbbra is megérinti az embereket, és rezonálni velük a különböző generációkon keresztül. Hihetetlenül érzelmes volt.

„Szomorú, hogy nem lehet velünk, mert tudom, hogy ez mennyit jelentett volna neki, ha itt lenne. Nagyon szívmelengető tudni, hogy ilyen nagyra becsülik. Sokan szeretik.”

George Michael elismerése az idei Ivor Novelloson nem sokkal azután történt, hogy megerősítették, hogy az 1988-as „Faith” turné élő felvételei még ebben az évben a mozikba kerülnek. George Michael: The Faith Toura felvételt restaurálták és újramasterálták, és egy 18 számot tartalmazó élő album mellé fog kerülni, amely korábban nem hallott előadásokat tartalmaz.

George Michaelen kívül a 2026-os Ivor Novelloson elismert művészek között szerepelt Jacob Alon, aki a legjobb zenei és szövegi dal, valamint a Rising Star kategóriában győzött, valamint a CMAT, aki a legjobb album díját kapta, valamint Fraser T Smith és Kae Tempest, aki a legjobb kortárs dal díját vehette át.

Sam Fender szerezte meg Az év dalszerzője trófeát, Rosalíát az év nemzetközi dalszerzőjének koronázták meg, a Radiohead-es Thom Yorke pedig megkapta az Akadémia ösztöndíját meglepetésvendég Harry Styles.