Az AURORA a címadó dal és a Moth Tapes kiadásával ünnepli az All My Demons Greeting Me As A Friend debütáló 10 éves évfordulóját.

AURORA a 'All My Demons Greeting Me As A Friend' című debütáló albumának 10. évfordulóját ünnepli azzal, hogy kiadja a korábban kiadatlan címadó dalt és néhány alternatív verziót a dalokból, amelyeket „Moth Tapes”-nek nevezett el.

A szeptember 25-én megjelenő új újrakiadás egyedi, molyok által ihletett bakelit préseléssel érkezik, és egy évtizedet ünnepel az eredeti album első kiadása óta, és először katapultálta a norvég dalszerzőt. Látogassa meg itt előrendelni.

A bensőséges korai felvételek, demók és az eredeti korszak korábban nem hallott anyagai köré épülő 'The Moth Tapes' új perspektívát kínál az albumon, és egy korábban kiadatlan címadó dallal is érkezik.

„Fáradok és megöregedek/ az út, amelyen járok, egyedül járok/és azon tűnődöm, és arra gondolok, megnézhetek, átnézek a másik oldalra”, énekli a maga jellegzetes, éteri stílusában a dalon, miközben dübörgő dobverés nő a háta mögött.

„Csak egy pillantás/ ó démonaim barátként köszöntök/ otthon vagyok, várom az időt, hogy elengedjek/ béke a testemben és a lelkemben”, énekli az eufórikus kórusban. Nézze meg alább a teljes „Moth Tape” számlistával együtt.

A debütáló album 10. évfordulós újrakiadása tartalmazza a „The Silent Twins”, a „Running With The Wolves” és a „Let Me Heal You” demóit.

A mostani slágernek számító „Runaway” 2013-as demója is érkezik hozzá, miután a dal 2021-ben vírusos áttörést ért el, 2026-ban pedig új érdeklődési hullámot tapasztalt – a mai napig több mint hárommilliárd kombinált adatfolyammal és a Shazam slágerlistáján Nigériában, Vietnamban, a Fülöp-szigeteken, Norvégiában, Indonéziában és Thaiföldön.

„Több mint 10 év telt el azóta, hogy megírtam ezeket a dalokat, sok történet már rég elveszett, és most néhányuk utat talál majd a szívetekbe” – mondta AURORA a „The Moth Tapes”-ról.

„Sérülékeny érzés kiadni valami finomítatlant, de tudom, hogy néha erre van a legnagyobb szükségük az embereknek. Remélem, hogy ezek a dalok szép emlékeket hoznak létre és idéznek fel mindannyiótok számára.”

Az All My Demons Greeting Me As A Friend (The Moth Tapes) dallista a következő:

'Szökevény'

'Hódító'

„Fuss a farkasokkal”

'Szerencsés'

„Téli madár”

„Túl messzire mentem”

„Gyermekszemmel”

'Harcos'

„Murder Song (5, 4, 3, 2, 1)”

'Otthon'

„Víz alatt”

„Fekete tavirózsa”

„Fekete tavirózsa (énekes fájlok)”

„Minden démonom barátként köszönt”

„Let Me Heal You (demó)”

„Runaway (2013. augusztus 14-i demó)”

„Running With The Wolves (vadászat bemutató)”

„The Silent Twins (demó)”

A megjelenés azt követi, hogy az AURORA az év elején kiadta harmadik könyvét, amely egyúttal a debütáló album 10. évfordulóját is ünnepelte korai jegyzetfüzeteinek lapjaival és vázlataival, speciálisan írt kommentárokkal és még sok mással, amelyet a rajongók először láthatnak.

Exkluzív fényképezéssel, korai koncertek és zenei forgatások kulisszatitkaival, valamint dalszöveggyűjteményekkel is érkezett.

Ami az új zenét illeti, az AURORA legújabb szólóalbuma, a „What Happened To The Heart?” 2024-ben csökkent, és dicsérték Julia Migenes mint megmutatta neki, hogy „példát mutat a saját káprázatos világával”.

Azóta az énekes a The Chemical Brothers-hez tartozó Tom Rowlands-szel egyesítette erőit, hogy megalakítson egy új zenekart, a TOMORA-t. Idén adták ki debütáló albumukat, a „Come Closer”-t, amely a „Somewhere Else” és az „In A Minute” című számokat tartalmazta, amelyek a 2026-os világbajnokság alatt kaptak lendületet a brit tévéadások filmzenéjében.

A debütáló album négycsillagos értékelést kapott Julia Migenes és „kivételes, gyönyörű és szar szórakozásként” ünnepelték, és a duó most októberben kezdi meg brit és európai főturnéját.