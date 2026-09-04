A zene pedig felcsendült a vásznon az Unicaja Málaga Alapítvány Kulturális Központjában

A távoli hangok, például harangok felidézésétől a tájban a gondosan megfestett partitúrákig – olykor olvashatók és felismerhetőek, mások pedig egyszerű trompe-l'oeil vagy hiányosak – a hangábrázolások a festészetben számos szinten elterjedtek. A művészek kihívás elé állítanak minket, és hallómemóriánkkal játszanak olyan képekben, amelyek lehetővé teszik a hangszerek és a megszólaló tárgyak anyagszerűségének, játékosaik gesztusainak, táncmozdulatainak és a művészet sémáinak absztrakciójának felismerését. És az egyes történelmi szakaszokban a zene, a tánc és a művészet metszéspontjaihoz kapcsolódó szimbolikus, esztétikai és kulturális kulcsokat is nyújthatnak.

Az Unicaja Alapítvány jövő novemberig várja a malagai Kulturális Központban az „És megszólalt a zene. Zenei ikonográfia a művészetben” című kiállítást, amely a musical vizuális alkotásban való reprezentációinak sorozatát gyűjti össze, amelyek a középkor és a 20. század között keletkeznek, és nagyon sokrétű kontextushoz kapcsolódnak: a mindennapi élettől és a rituálétól a kreatív inspirációig, a spiritualitástól a kommunikációig. A projekthez José Luis Romero Torres kurátor olyan festményeket, szobrokat, metszeteket, fényképeket és dokumentumokat válogat, amelyekben amellett, hogy tudatosítjuk a hang fontosságát a szemlélni szándékozott kompozíciókban, elvileg csendben, már nem használt vagy eltűnt hangszerekkel is megismerkedhetünk.

A túra öt tematikus és nem kronologikus részből áll, amelyek közül a legkevésbé nyilvánvaló, A csendamelyben olyan szerzők csendéleteit és hagyományos jeleneteit láthatjuk majd, mint Pedro Camprobín, Cornelius Norbertus Gysbrecht, Enrique Simonet, José Moreno Villa vagy Rafael Alberti; Közös bennük, hogy olyan partitúrák jelennek meg bennük, amelyek lehetővé teszik a 16. és 19. század közötti kottaírás fejlődésében való elmélyülést.

Következő, A zenei színpadok Tartalmaz néhány olyan teret, ahol a modern korban és a korabeli idők elején előadták. Nem szabad kihagyni a malagai fővárosban található Cervantes Színház függönyének méretarányos fényképes reprodukcióját, amelyet Bernardo Ferrándiz festett 1870-ben, valamint más festményeket és szobrokat, amelyek népszerű ünnepekre, énekes kávézókra, zarándoklatokra és hagyományos fesztiválokra utalnak.

A zene főszereplőire fókuszáló fejezet több, a zenéhez mint szimbolikus nyelvhez kapcsolódó tematikus tengelyre tagolódik olyan figurák révén, mint Apollón, Marsyas vagy Orpheus, amelyek Giovanni Battista Langetti, Miguel March, Bernardo Ferrándiz és José Denis Belgrano kompozícióiban jelen vannak; nőkkel, mint e tudományág értelmezőivel és főszereplőivel Julio Romero de Torres, José García Ramos és Francisco Domingo Marqués szemszögéből; és zenészekkel, Dávid királytól a hárfán a vak zenészig.

Nem hiányozhatott a mennyei zenére koncentráló rész sem: zenélő angyalok gyakran kísérték a szentek látomását és a Mária jeleneteket. Ebben a részben megvizsgáljuk Az övszűz Murillo, aki visszatért Spanyolországba párizsi, németországi, londoni, japán és svájci galériákban és magángyűjteményekben tett utazása után; Hasonlóképpen itt láthatók olyan művészek munkái, mint Pedro Campaña, Juan Sánchez Cotán, Francisco Ribalta, Guido Reni, Francisco Pacheco, Juan de Valdés Leal vagy Alonso Miguel de Tovar.

Az Unicaja Alapítvány a verdiales zenéjére is megemlékezett, a Malaga tartományra jellemző fandango változatosságra, amely mindenekelőtt a saját gyűjteményéből származó agyagokban, valamint fényképekben és hagyományos hangszerekben jelenik meg. A kiállítás ezen eredményében azt is látni fogjuk, Andalou pár Picasso 1899-ben készült, fából készült tamburára.

A túra szakasszal zárul Az utolsó ítélet és a dicsőségamely José de Ribera, Alonso Cano, Juan de Roelas, Pedro Camprobín, Pieter de Jode, Andrés Pérez és Antonio Susillo műveit tartalmazza, valamint Szent Celicia, a szent ének védőszentje előtt tisztelegve. Megtekinthetjük a művelődési központ kertjének csempézett lábazatát védő zenés jeleneteket is.

Aki alapvetően képi okokból keres lényeges műveket, az alapvetően barokkos „Y sonó la musica”-ban megtalálja azokat: Szent Jeromos kísértéseiszerző: Juan de Valdés Leal; Szent Jeromos bűnbánó a sivatagbanAlonso Cano és Bűnbánó Szent JeromosJosé de Ribera; Salome tánca Heródes előttismét Juan de Valdés Leal; A kupléJulio Romero de Torres; Guéridon devant la fenêtrePablo Picasso; bármelyik A Szűz mennybemeneteleírta Guido Reni.

„És a zene szólt. Zenei ikonográfia a művészetben »

UNICAJA ALAPÍTVÁNY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Püspök tér 6

Malaga

2026. július 27-től november 2-ig